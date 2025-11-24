외환 세션 표시기



외환 시장 세션 하이라이트





이 인디케이터는 각 외환 시장의 현지 "벽시계" 거래 시간을 오전 8시 - 오후 5시(시드니의 경우 오전 7시 - 오후 4시 또는 오전 9시 - 오후 6시)로 가정합니다.

특징

외환 시장 세션(시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕)에 대해 컬러 직사각형을 그립니다.

외환 쌍 및 금 차트에서 정확한 세션 시간 (외환 쌍 거래는 뉴욕 17:00에 시작됩니다. 금은 한 시간 후에 시작됩니다).

이 인디케이터는 브로커 서버의 GMT 오프셋 + 일광 절약 시간제 및 시간대를 준수합니다.

인디케이터의 시간 계산은TimeZoneInfo 라이브러리를 사용하여 수행됩니다.

몇 가지 유용한 정보가 있는 추가 브로커 시계(왼쪽 하단 모서리에 있음):

- 서버 시간

- 브로커 GMT 오프셋

- 주말까지 남은 시간(주말 전에 미체결 거래를 청산하거나 새 거래 개설을 건너뛸 수 있음).

- 로컬 컴퓨터의 시간 동기화 상태. PC 시간이 동기화되지 않은 경우 https://time.is/ 에서 확인할 수 있는 힌트.

'Ctrl' 키를 누른 상태에서 차트 막대에서 마우스 포인터를 이동하면 디버깅을 위해 막대 번호와 시간(주요 외환시장의 경우 해당 시간)이 차트 창에 기록됩니다.

매개변수 입력:





매개변수: "서버의 TZ/DST 추정을 위한 XAUUSD 심볼 로드" 기본적으로 인디케이터는 서버의 시간대 오프셋을 추정하기 위해 XAUUSD 심볼을 검색하고 로드합니다. 미국 DST와 EU DST 일정이 일치하지 않는 주(3월과 10월 말)에는 XAUUSD가 더 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있습니다(특히 EU DST 일정을 따르는 브로커의 경우). 선택적으로 브로커가 미국 DST 일정을 따르거나 전혀 일정을 따르지 않는 경우 차트 기호를 사용해도 괜찮습니다. 이 매개변수를 'false'로 설정하면 XAUUSD 대신 현재 차트 기호를 사용할 수 있습니다. 브로커의 일광 절약 시간제(DST) 일정을 확인하려면 다음 스크립트( https://www.mql5.com/ko/code/48650)를 사용하면 됩니다. 참고: XAUUSD가 Forex보다 한 시간 후에 시작되는 부작용으로 한 시간 후에 dst 전환이 발생합니다 (일반 모드가 아닌 전략 테스터에서만).





보너스 기능: 'Ctrl' 키를 누른 상태에서 차트 막대에서 마우스 포인터를 움직이면 를 누르면 차트 창에 막대 번호와 시간(주요 외환시장의 경우 해당 시간)이 디버깅을 위해 기록됩니다. 그런 다음 차트에서 디버그 정보를 삭제하려면 'Ctrl' 키를 누르지 않고 차트 아무 곳이나 마우스 클릭하기만 하면 됩니다.



기타 시장 세션 지표:

Market_Sessions i-Sessions 거래 세션 개시 - 종료 외환 시장 세션 식별

위의 모든 지표(및 코드베이스의 거의 모든 다른 지표)는 시간대에 대해 하드코딩된 고정 오프셋을 사용하며 브로커 서버 또는 시간대의 DST를 고려하지 않습니다. 즉, 1) 브로커가 표준 시간대로 전환하거나 2) 주요 외환 시장 중 하나 이상이 표준 시간대를 변경하는 등의 이유로 세션 시간이 연중 변경되기 때문에 부정확합니다.







참고: 이 지표는 다음 브로커 목록에서 작동하는 것으로 확인되었습니다(거래 일정, GMT 오프셋 및 여름철 DST 일정이 다른 브로커):

어드미럴스 마켓 FxPro RannForex EXNESS FXOpen IC Markets 옥타 마켓 Tickmill XM 글로벌





이 지표는 다른 브로커에서도 올바르게 작동해야 합니다.





전략 테스터와의 호환성에 대한 참고 사항

전략 테스터에서 테스트하는 동안TimeGMT() 는 항상TimeTradeServer() 시뮬레이션 서버 시간과 동일합니다.

TimeZoneInfo 라이브러리는 내장된 TimeGMT 함수를 호출하여 반환된 시간이 아닌 H1 호가 기록을 분석하여 "실제" GMT를 기준으로 시간대의 적절한 시간을 추정합니다.

입력 매개변수 "서버의 TZ/DST 추정을 위해 XAUUSD 심볼 로드"가 TRUE: 로 설정되어 있으면 전략 테스터에서 1시간 후에 dst 전환이 발생할 수 있습니다.



