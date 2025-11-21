이 코드 블록은 새 바 또는 새 캔들이 수신되면 이를 감지합니다.

코드의 기본 원리는 매우 간단합니다. 먼저 코드가 이전 바/캔들의 시간을 저장합니다. (이전 바의 시간에 60초 ( 1분과 동일합니다. 원하는 만큼 시간을 추가할 수 있습니다.)를 더하면 현재 바/캔들의 마감 시간 값이 됩니다.

한 번,

현재 시간 = 현재 막대/캔들의 종가 시간 값. 즉, 새 막대가 수신되었거나 현재 막대가 닫혔음을 의미합니다.

이 코드에서 플래그(부울 타입 변수 ' NewBarRecived') 는 이 코드 블록이 여러 번 호출되는 것을 방지합니다. 즉, 이 코드 블록은 바/캔들당 한 번만 실행됩니다. 주석(); 및 재생 사운드("ok.wav"); 는 코드 블록의 정확성을 확인하는 데 사용됩니다. 원하는 경우 제거할 수 있습니다.

다음 바 도착을 확인하기 위해 현재 시간이 현재 캔들의 종가 시간보다 높으면 플래그가 거짓으로 재설정됩니다. (자세한 내용은 댓글을 참조하세요).