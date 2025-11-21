코드베이스섹션
Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received - MetaTrader 5용 expert

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
조회수:
4
평가:
(6)
게시됨:
게시됨:
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 코드 블록은 새 바 또는 새 캔들이 수신되면 이를 감지합니다.

코드의 기본 원리는 매우 간단합니다. 먼저 코드가 이전 바/캔들의 시간을 저장합니다. (이전 바의 시간에 60초 ( 1분과 동일합니다. 원하는 만큼 시간을 추가할 수 있습니다.)를 더하면 현재 바/캔들의 마감 시간 값이 됩니다.

한 번,

현재 시간 = 현재 막대/캔들의 종가 시간 값. 즉, 새 막대가 수신되었거나 현재 막대가 닫혔음을 의미합니다.

이 코드에서 플래그(부울 타입 변수 'NewBarRecived') 는 이 코드 블록이 여러 번 호출되는 것을 방지합니다. 즉, 이 코드 블록은 바/캔들당 한 번만 실행됩니다. 주석();재생 사운드("ok.wav"); 는 코드 블록의 정확성을 확인하는 데 사용됩니다. 원하는 경우 제거할 수 있습니다.

다음 바 도착을 확인하기 위해 현재 시간이 현재 캔들의 종가 시간보다 높으면 플래그가 거짓으로 재설정됩니다. (자세한 내용은 댓글을 참조하세요).

//+------------------------------------------------------------------+
//|새로운 막대 감지.mq5 |
//|by H A T Lakmal |
//|https://t.me/Lakmal846 |
//+------------------------------------------------------------------+

bool NewBarRecived = false; // 팔그 제어를 위해.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 전문가 초기화 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 타이머 생성
   EventSetTimer(60);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 전문가 초기화 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 파괴 타이머
   EventKillTimer();

  }


//+------------------------------------------------------------------+
//| 전문가 틱 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   datetime TimePreviousBar = iTime(_Symbol,PERIOD_M1,1);
   datetime TimeCurrentClose = TimePreviousBar + 60; // 현재 막대의 마감 시간.
   datetime Time_Current = TimeCurrent();

   if(Time_Current == TimeCurrentClose && NewBarRecived == false)
     {
      PlaySound("ok.wav");   // not 문 작업의 경우.
      NewBarRecived = true; // 다중 호출을 방지하려면 플래그를 업데이트하세요.


      // 코드가 여기에 있습니다 ----- (무언가 하기)

     }
   else
      if(Time_Current > TimeCurrentClose)
        {
         NewBarRecived = false; // 다음 막대가 열리도록 플래그를 놓습니다.



         // 코드가 여기에 있습니다 ----- (무언가 하기)


        }


   Comment("\n" +  "\n" +  "Time Current Bar -: " + TimeToString(TimePreviousBar,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) +
           "\n" + "Time Current Close -: " +TimeToString(TimeCurrentClose,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) +
           "\n" + "Time Current -: " + TimeToString(Time_Current,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) + 
           "\n" +"\n" + "A New Bar Recived -: " + NewBarRecived); 
          
           // 수표 계산의 경우


  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 타이머 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 거래 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 이벤트 함수|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49018

