이전 코드에서는 시간을 사용하여 새 막대를 감지했습니다. 이번에는 막대 수를 사용하여 새 막대를 감지해 보겠습니다. 시간 메서드를 사용하는 것보다 훨씬 가볍고 빠릅니다.

막대 개수를 저장할 변수를 정수 데이터 타입으로 선언합니다.

데이터 타입으로 선언합니다. 초기화 시 "BarsTotal_OnInt" 에 바 카운트를 할당합니다.

에 바 카운트를 할당합니다. 라이브 차트에서 iBars(); 함수를 사용하여 "BarsTotal_OnTick " 변수에 막대 개수를 할당합니다. 이 변수는 매 틱마다 업데이트됩니다.

함수를 사용하여 " 변수에 막대 개수를 할당합니다. 이 변수는 업데이트됩니다. 주석과 알림을 사용하여 코드 정확도를 확인하세요.