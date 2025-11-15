거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
이전 코드에서는 시간을 사용하여 새 막대를 감지했습니다. 이번에는 막대 수를 사용하여 새 막대를 감지해 보겠습니다. 시간 메서드를 사용하는 것보다 훨씬 가볍고 빠릅니다.
- 막대 개수를 저장할 변수를 정수 데이터 타입으로 선언합니다.
- 초기화 시 "BarsTotal_OnInt" 에 바 카운트를 할당합니다.
- 라이브 차트에서 iBars(); 함수를 사용하여 "BarsTotal_OnTick " 변수에 막대 개수를 할당합니다. 이 변수는 매 틱마다 업데이트됩니다.
- 주석과 알림을 사용하여 코드 정확도를 확인하세요.
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 초기화 기능| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 초기화 시 총 막대 할당 return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // OnTick 함수 { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 최신 금액 저장 if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // 새 바가 도착했습니다. { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // 기록을 업데이트합니다. Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
