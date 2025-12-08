어드바이저용 버튼 추가 예시. 이 예시에서는 모든 상품의 모든 활성 포지션을 청산하는 버튼이 구현되어 있습니다. 버튼 이벤트 처리 기능 외에도 심볼 이름을 기준으로 포지션을 청산하고 심볼 이름을 기준으로 포지션 수를 계산하는 메서드도 구현되어 있습니다.

가격 채널 인디케이터의 확장 버전으로 5단계가 사용됩니다. 이 인디케이터는 포지션 개시/청산 신호와 손절/이익실현 레벨을 표시합니다.