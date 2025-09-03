クォートセクション
通貨 / GLDI
GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar

165.99 USD 0.06 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLDIの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり164.89の安値と166.43の高値で取引されました。

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
164.89 166.43
1年のレンジ
150.02 168.88
以前の終値
166.05
始値
165.79
買値
165.99
買値
166.29
安値
164.89
高値
166.43
出来高
50
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
1.87%
6ヶ月の変化
1.98%
1年の変化
6.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K