КотировкиРазделы
Валюты / GLDI
Назад в Рынок акций США

GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar

167.00 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLDI за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.70, а максимальная — 167.24.

Следите за динамикой Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GLDI

Дневной диапазон
166.70 167.24
Годовой диапазон
150.02 167.73
Предыдущее закрытие
166.99
Open
166.90
Bid
167.00
Ask
167.30
Low
166.70
High
167.24
Объем
25
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
2.60%
Годовое изменение
6.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.