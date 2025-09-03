Moedas / GLDI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar
166.05 USD 0.95 (0.57%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLDI para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 166.01 e o mais alto foi 168.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLDI Notícias
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Gold (XAU/USD) Bullies Its Way To New Record Highs: Potential Targets, Fundamental Outlook
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Gold ETF Flows: August 2025
- Gold Market Commentary: Stubborn Stagflation
- Central Bank Gold Statistics: Central Bank Gold Buying In July Slows But Remains Firm
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Fall Volatility Favors Gold
Faixa diária
166.01 168.88
Faixa anual
150.02 168.88
- Fechamento anterior
- 167.00
- Open
- 168.88
- Bid
- 166.05
- Ask
- 166.35
- Low
- 166.01
- High
- 168.88
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- 1.91%
- Mudança de 6 meses
- 2.02%
- Mudança anual
- 6.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh