KurseKategorien
Währungen / GLDI
Zurück zum Aktien

GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar

165.99 USD 0.06 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLDI hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 164.89 bis zu einem Hoch von 166.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLDI News

Tagesspanne
164.89 166.43
Jahresspanne
150.02 168.88
Vorheriger Schlusskurs
166.05
Eröffnung
165.79
Bid
165.99
Ask
166.29
Tief
164.89
Hoch
166.43
Volumen
50
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
1.87%
6-Monatsänderung
1.98%
Jahresänderung
6.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K