GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar
167.22 USD 1.23 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLDI a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 165.65 et à un maximum de 167.28.
Suivez la dynamique Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
165.65 167.28
Range Annuel
150.02 168.88
- Clôture Précédente
- 165.99
- Ouverture
- 165.65
- Bid
- 167.22
- Ask
- 167.52
- Plus Bas
- 165.65
- Plus Haut
- 167.28
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- 0.74%
- Changement Mensuel
- 2.63%
- Changement à 6 Mois
- 2.73%
- Changement Annuel
- 7.12%
20 septembre, samedi