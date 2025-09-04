QuotazioniSezioni
Valute / GLDI
Tornare a Azioni

GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar

167.22 USD 1.23 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLDI ha avuto una variazione del 0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.65 e ad un massimo di 167.28.

Segui le dinamiche di Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLDI News

Intervallo Giornaliero
165.65 167.28
Intervallo Annuale
150.02 168.88
Chiusura Precedente
165.99
Apertura
165.65
Bid
167.22
Ask
167.52
Minimo
165.65
Massimo
167.28
Volume
18
Variazione giornaliera
0.74%
Variazione Mensile
2.63%
Variazione Semestrale
2.73%
Variazione Annuale
7.12%
20 settembre, sabato