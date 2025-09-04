FiyatlarBölümler
Dövizler / GLDI
Geri dön - Hisse senetleri

GLDI: Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar

167.22 USD 1.23 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLDI fiyatı bugün 0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.65 ve Yüksek fiyatı olarak 167.28 aralığında işlem gördü.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLDI haberleri

Günlük aralık
165.65 167.28
Yıllık aralık
150.02 168.88
Önceki kapanış
165.99
Açılış
165.65
Satış
167.22
Alış
167.52
Düşük
165.65
Yüksek
167.28
Hacim
18
Günlük değişim
0.74%
Aylık değişim
2.63%
6 aylık değişim
2.73%
Yıllık değişim
7.12%
21 Eylül, Pazar