GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.23 USD 0.13 (3.17%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDRXの今日の為替レートは、3.17%変化しました。日中、通貨は1あたり4.16の安値と4.35の高値で取引されました。
GoodRx Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDRX News
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- キャナコード・ジェニュイティ、最近の下落にもかかわらずヒムズ・アンド・ハーズ株の買い推奨を維持
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Hims and Hers stock despite recent dip
- Hims & Hers Health signs 15-year lease for Ohio facility with $5.98 million annual rent
- BofA Securities maintains Underperform rating on Hims and Hers stock
- Hims and Hers stock rating maintained at Underperform by BofA Securities
- What's Going On With Hims & Hers Shares Today? - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Ozempic Gains First Approval In Canada For Kidney Disease And Cardiovascular Death Risk - Novo Nordisk (NYSE:NVO)
- GoodRx (GDRX) Stock Is Sliding Tuesday: What's Going On? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock holds Neutral rating at Mizuho amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx Holdings Surges 5% After Hours on Novo Nordisk Partnership for $499 Monthly Ozempic, Wegovy Access - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- INTC, PANW, GDRX, APLD, DUOL: 5 Trending Stocks Today - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Duolingo (NASDAQ:DUOL)
- Ozempic Just Got a Massive Price Cut -- And GoodRx Stock Exploded
- GoodRx: After A 30% Surge On The Novo News, Is The Story Just Beginning? (NASDAQ:GDRX)
- Ozempic creator Novo Nordisk will sell weight loss drugs for cheaper through this new partnership
- From Doubt To Action: Why I Bought Novo Nordisk After Earnings (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk's Loss Is Eli Lilly's Gain, And Vice Versa (NYSE:NVO)
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Mizuho maintains Neutral rating on GoodRx stock amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx stock rating maintained at Underperform by BofA despite new offering
- Why Is GoodRx Stock Skyrocketing Monday? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock soars after Novo Nordisk deal for $499 monthly Ozempic, Wegovy
- GoodRx offers Ozempic and Wegovy to self-paying patients at $499 monthly
1日のレンジ
4.16 4.35
1年のレンジ
3.45 7.21
- 以前の終値
- 4.10
- 始値
- 4.16
- 買値
- 4.23
- 買値
- 4.53
- 安値
- 4.16
- 高値
- 4.35
- 出来高
- 4.593 K
- 1日の変化
- 3.17%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- -4.08%
- 1年の変化
- -38.78%
