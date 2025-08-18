Währungen / GDRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.23 USD 0.13 (3.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDRX hat sich für heute um 3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.16 bis zu einem Hoch von 4.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die GoodRx Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDRX News
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- Hims & Hers: Canaccord Genuity bleibt trotz Kurskorrektur optimistisch
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Hims and Hers stock despite recent dip
- Hims & Hers Health signs 15-year lease for Ohio facility with $5.98 million annual rent
- BofA Securities maintains Underperform rating on Hims and Hers stock
- Hims and Hers stock rating maintained at Underperform by BofA Securities
- What's Going On With Hims & Hers Shares Today? - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Ozempic Gains First Approval In Canada For Kidney Disease And Cardiovascular Death Risk - Novo Nordisk (NYSE:NVO)
- GoodRx (GDRX) Stock Is Sliding Tuesday: What's Going On? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock holds Neutral rating at Mizuho amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx Holdings Surges 5% After Hours on Novo Nordisk Partnership for $499 Monthly Ozempic, Wegovy Access - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- INTC, PANW, GDRX, APLD, DUOL: 5 Trending Stocks Today - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Duolingo (NASDAQ:DUOL)
- Ozempic Just Got a Massive Price Cut -- And GoodRx Stock Exploded
- GoodRx: After A 30% Surge On The Novo News, Is The Story Just Beginning? (NASDAQ:GDRX)
- Ozempic creator Novo Nordisk will sell weight loss drugs for cheaper through this new partnership
- From Doubt To Action: Why I Bought Novo Nordisk After Earnings (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk's Loss Is Eli Lilly's Gain, And Vice Versa (NYSE:NVO)
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Mizuho maintains Neutral rating on GoodRx stock amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx stock rating maintained at Underperform by BofA despite new offering
- Why Is GoodRx Stock Skyrocketing Monday? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock soars after Novo Nordisk deal for $499 monthly Ozempic, Wegovy
- GoodRx offers Ozempic and Wegovy to self-paying patients at $499 monthly
Tagesspanne
4.16 4.35
Jahresspanne
3.45 7.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.10
- Eröffnung
- 4.16
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- Tief
- 4.16
- Hoch
- 4.35
- Volumen
- 4.593 K
- Tagesänderung
- 3.17%
- Monatsänderung
- -0.47%
- 6-Monatsänderung
- -4.08%
- Jahresänderung
- -38.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K