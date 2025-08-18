통화 / GDRX
GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.13 USD 0.10 (2.36%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDRX 환율이 오늘 -2.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.95이고 고가는 4.32이었습니다.
GoodRx Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.95 4.32
년간 변동
3.45 7.21
- 이전 종가
- 4.23
- 시가
- 4.25
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- 저가
- 3.95
- 고가
- 4.32
- 볼륨
- 6.157 K
- 일일 변동
- -2.36%
- 월 변동
- -2.82%
- 6개월 변동
- -6.35%
- 년간 변동율
- -40.23%
20 9월, 토요일