시세섹션
통화 / GDRX
주식로 돌아가기

GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A

4.13 USD 0.10 (2.36%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GDRX 환율이 오늘 -2.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.95이고 고가는 4.32이었습니다.

GoodRx Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDRX News

일일 변동 비율
3.95 4.32
년간 변동
3.45 7.21
이전 종가
4.23
시가
4.25
Bid
4.13
Ask
4.43
저가
3.95
고가
4.32
볼륨
6.157 K
일일 변동
-2.36%
월 변동
-2.82%
6개월 변동
-6.35%
년간 변동율
-40.23%
20 9월, 토요일