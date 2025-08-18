Divisas / GDRX
GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.10 USD 0.13 (3.07%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GDRX de hoy ha cambiado un -3.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.10, mientras que el máximo ha alcanzado 4.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GoodRx Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GDRX News
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- Canaccord Genuity mantiene calificación de Compra para acciones de Hims and Hers pese a caída reciente
- Hims & Hers Health signs 15-year lease for Ohio facility with $5.98 million annual rent
- Hims and Hers stock rating maintained at Underperform by BofA Securities
- What's Going On With Hims & Hers Shares Today? - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Ozempic Gains First Approval In Canada For Kidney Disease And Cardiovascular Death Risk - Novo Nordisk (NYSE:NVO)
- GoodRx (GDRX) Stock Is Sliding Tuesday: What's Going On? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx Holdings Surges 5% After Hours on Novo Nordisk Partnership for $499 Monthly Ozempic, Wegovy Access - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- INTC, PANW, GDRX, APLD, DUOL: 5 Trending Stocks Today - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Duolingo (NASDAQ:DUOL)
- Ozempic Just Got a Massive Price Cut -- And GoodRx Stock Exploded
- GoodRx: After A 30% Surge On The Novo News, Is The Story Just Beginning? (NASDAQ:GDRX)
- Ozempic creator Novo Nordisk will sell weight loss drugs for cheaper through this new partnership
- From Doubt To Action: Why I Bought Novo Nordisk After Earnings (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk's Loss Is Eli Lilly's Gain, And Vice Versa (NYSE:NVO)
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Why Is GoodRx Stock Skyrocketing Monday? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock soars after Novo Nordisk deal for $499 monthly Ozempic, Wegovy
Rango diario
4.10 4.27
Rango anual
3.45 7.21
- Cierres anteriores
- 4.23
- Open
- 4.21
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 4.10
- High
- 4.27
- Volumen
- 2.810 K
- Cambio diario
- -3.07%
- Cambio mensual
- -3.53%
- Cambio a 6 meses
- -7.03%
- Cambio anual
- -40.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B