GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A

4.13 USD 0.10 (2.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDRX ha avuto una variazione del -2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.95 e ad un massimo di 4.32.

Segui le dinamiche di GoodRx Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.95 4.32
Intervallo Annuale
3.45 7.21
Chiusura Precedente
4.23
Apertura
4.25
Bid
4.13
Ask
4.43
Minimo
3.95
Massimo
4.32
Volume
6.157 K
Variazione giornaliera
-2.36%
Variazione Mensile
-2.82%
Variazione Semestrale
-6.35%
Variazione Annuale
-40.23%
20 settembre, sabato