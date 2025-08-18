Valute / GDRX
GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.13 USD 0.10 (2.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDRX ha avuto una variazione del -2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.95 e ad un massimo di 4.32.
Segui le dinamiche di GoodRx Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.95 4.32
Intervallo Annuale
3.45 7.21
- Chiusura Precedente
- 4.23
- Apertura
- 4.25
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Minimo
- 3.95
- Massimo
- 4.32
- Volume
- 6.157 K
- Variazione giornaliera
- -2.36%
- Variazione Mensile
- -2.82%
- Variazione Semestrale
- -6.35%
- Variazione Annuale
- -40.23%
