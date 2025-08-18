Валюты / GDRX
GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.23 USD 0.15 (3.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDRX за сегодня изменился на 3.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.09, а максимальная — 4.25.
Следите за динамикой GoodRx Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GDRX
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- Canaccord Genuity сохраняет рейтинг "Покупать" для акций Hims and Hers, несмотря на недавнее падение
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Hims and Hers stock despite recent dip
- Hims & Hers Health signs 15-year lease for Ohio facility with $5.98 million annual rent
- BofA Securities maintains Underperform rating on Hims and Hers stock
- Hims and Hers stock rating maintained at Underperform by BofA Securities
- What's Going On With Hims & Hers Shares Today? - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Ozempic Gains First Approval In Canada For Kidney Disease And Cardiovascular Death Risk - Novo Nordisk (NYSE:NVO)
- GoodRx (GDRX) Stock Is Sliding Tuesday: What's Going On? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock holds Neutral rating at Mizuho amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx Holdings Surges 5% After Hours on Novo Nordisk Partnership for $499 Monthly Ozempic, Wegovy Access - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- INTC, PANW, GDRX, APLD, DUOL: 5 Trending Stocks Today - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Duolingo (NASDAQ:DUOL)
- Ozempic Just Got a Massive Price Cut -- And GoodRx Stock Exploded
- GoodRx: After A 30% Surge On The Novo News, Is The Story Just Beginning? (NASDAQ:GDRX)
- Ozempic creator Novo Nordisk will sell weight loss drugs for cheaper through this new partnership
- From Doubt To Action: Why I Bought Novo Nordisk After Earnings (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk's Loss Is Eli Lilly's Gain, And Vice Versa (NYSE:NVO)
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Mizuho maintains Neutral rating on GoodRx stock amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx stock rating maintained at Underperform by BofA despite new offering
- Why Is GoodRx Stock Skyrocketing Monday? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock soars after Novo Nordisk deal for $499 monthly Ozempic, Wegovy
- GoodRx offers Ozempic and Wegovy to self-paying patients at $499 monthly
Дневной диапазон
4.09 4.25
Годовой диапазон
3.45 7.21
- Предыдущее закрытие
- 4.08
- Open
- 4.12
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- Low
- 4.09
- High
- 4.25
- Объем
- 3.373 K
- Дневное изменение
- 3.68%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- -4.08%
- Годовое изменение
- -38.78%
