Moedas / GDRX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GDRX: GoodRx Holdings Inc - Class A
4.25 USD 0.15 (3.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDRX para hoje mudou para 3.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.16 e o mais alto foi 4.35.
Veja a dinâmica do par de moedas GoodRx Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDRX Notícias
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- Canaccord Genuity mantém recomendação de compra para ações da Hims and Hers apesar de queda recente
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Hims and Hers stock despite recent dip
- Hims & Hers Health signs 15-year lease for Ohio facility with $5.98 million annual rent
- BofA Securities maintains Underperform rating on Hims and Hers stock
- Hims and Hers stock rating maintained at Underperform by BofA Securities
- What's Going On With Hims & Hers Shares Today? - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Ozempic Gains First Approval In Canada For Kidney Disease And Cardiovascular Death Risk - Novo Nordisk (NYSE:NVO)
- GoodRx (GDRX) Stock Is Sliding Tuesday: What's Going On? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock holds Neutral rating at Mizuho amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx Holdings Surges 5% After Hours on Novo Nordisk Partnership for $499 Monthly Ozempic, Wegovy Access - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- INTC, PANW, GDRX, APLD, DUOL: 5 Trending Stocks Today - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Duolingo (NASDAQ:DUOL)
- Ozempic Just Got a Massive Price Cut -- And GoodRx Stock Exploded
- GoodRx: After A 30% Surge On The Novo News, Is The Story Just Beginning? (NASDAQ:GDRX)
- Ozempic creator Novo Nordisk will sell weight loss drugs for cheaper through this new partnership
- From Doubt To Action: Why I Bought Novo Nordisk After Earnings (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk's Loss Is Eli Lilly's Gain, And Vice Versa (NYSE:NVO)
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Mizuho maintains Neutral rating on GoodRx stock amid Novo Nordisk partnership
- GoodRx stock rating maintained at Underperform by BofA despite new offering
- Why Is GoodRx Stock Skyrocketing Monday? - GoodRx Holdings (NASDAQ:GDRX)
- GoodRx stock soars after Novo Nordisk deal for $499 monthly Ozempic, Wegovy
- GoodRx offers Ozempic and Wegovy to self-paying patients at $499 monthly
Faixa diária
4.16 4.35
Faixa anual
3.45 7.21
- Fechamento anterior
- 4.10
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.25
- Ask
- 4.55
- Low
- 4.16
- High
- 4.35
- Volume
- 1.383 K
- Mudança diária
- 3.66%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -3.63%
- Mudança anual
- -38.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh