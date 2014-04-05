DeMarker Flat Detector MT5 r
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 5.19
- アクティベーション: 10
Crypto_Forexインジケーター「DeMarker FLAT Detector」は、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。
このMT5対応の優れたインジケーターで、あなたの取引手法をアップグレードしましょう。
- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「フラット感度」パラメータを搭載しており、フラットな領域を検知します。
- 「DeMarker FLAT Detector」は、プライスアクションエントリーの確認や、他のインジケーターと組み合わせて使用できます。
- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検出し、そこでの取引を回避するために使用できます。
- リバーサルスキャルピング（フラットな境界からの反転を狙う取引）にも使用できます。
- 標準のDeMarkerオシレーターの代わりに「DeMarker FLAT Detector」を使用する機会は数多くあります。
- DeMarker自体は、他のオシレーターの中で最も効率的な定期的なダイバージェンスシグナルを提供します。
- 買われ過ぎゾーンはDeMarkerが0.7を超える場合、売られ過ぎゾーンは0.3を下回る場合です。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。