DeMarker Flat Detector MT5 r

Crypto_Forex Индикатор "DeMarker FLAT Detector" — эффективный вспомогательный инструмент в трейдинге! Не перерисовывается.

Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого отличного индикатора для MT5.





— Индикатор отображает на графике области флэта. Он имеет параметр "Чувствительность флэта", отвечающий за обнаружение флэта.

— "DeMarker FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов по Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

— Его можно использовать в системах следования за трендом для обнаружения зон флэта и избегания торговли в них.

— Его можно использовать для скальпинга на разворотах — для торговли на разворотах от границ флэта.

— Существует множество возможностей использовать "DeMarker FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора ДеМаркера.

— Сам ДеМаркер даёт самые эффективные сигналы регулярной дивергенции среди других осцилляторов. Зона перекупленности наступает, когда индикатор Демарка выше 0,7, а зона перепроданности — когда он ниже 0,3.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.