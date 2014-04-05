DeMarker Flat Detector MT5 r

L'indicateur Crypto_Forex « DeMarker FLAT Detector » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.
Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT5.

- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les zones plates.
- Le « DeMarker FLAT Detector » peut être utilisé pour confirmer les entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- Il peut être utilisé dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones plates et éviter de trader à ces endroits.
- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de frontières plates.
- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le « DeMarker FLAT Detector » à la place de l'oscillateur DeMarker standard.
- Le DeMarker lui-même fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les autres oscillateurs.
- La zone de surachat se situe lorsque le DeMarker est supérieur à 0,7 et la zone de survente lorsqu'elle est inférieure à 0,3.

Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité !
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.

Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicateurs
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Renko System
Marco Montemari
Indicateurs
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicateurs
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - L'Outil Essentiel pour Maîtriser Votre Trading ## Transformez Votre Trading avec une Vision Complète de Vos Performances en Temps Réel Dans le monde exigeant du trading Forex et CFD, **connaître vos performances en temps réel** n'est pas un luxe, c'est une **nécessité absolue**. Le **Drawdown Indicator V4.0** est bien plus qu'un simple indicateur : c'est votre **tableau de bord professionnel** qui vous donne une vision claire, précise et instantanée de l'état de vo
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Candle Fusion Pro — Reconnaissance de figures + Filtre de tendance + Filtre de momentum (Sans repaint) Détectez des figures puissantes de chandeliers japonais et confirmez leur fiabilité avec une analyse de tendance et de momentum en temps réel. Candle Fusion Pro est l’outil visuel ultime pour les traders qui s’appuient sur la précision du price action , la structure des tendances et les confirmations multi-niveaux . Fonctionnalités principales Entrée basée sur les figures : Détecte plus de 10
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicateurs
L'indicateur AW Candle Patterns est une combinaison d'un indicateur de tendance avancé combiné à un puissant scanner de modèles de bougies. C'est un outil utile pour reconnaître et mettre en évidence les trente modèles de chandeliers les plus fiables. De plus, c'est un analyseur de tendance actuel basé sur des barres colorées avec un       panneau de tendance multi-période plug-in qui peut être redimensionné et positionné. Une possibilité unique d'ajuster l'affichage des motifs en fonction du fi
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicateurs
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicateurs
The indicator displays the delta and the cumulative delta based on the "Time & Sales" deals list data. In addition to the standard timeframes, the indicator displays data regarding the seconds timeframes (S5, S10, S15, S20, S30) to choose from. Using the rectangle, user can select an arbitrary area in the indicator subwindow to view the ratio of the volumes of deals of buyers and sellers within this area. Indicator features: The indicator works correctly only on those trading symbols for which
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicateurs
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. Version de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 4 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement.. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicateurs
Indicateur pour déterminer plat et tendance. Si le prix est inférieur à l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleu), il s'agit d'une zone de vente. Lors de l'achat de cette version de l'indicateur, version MT4 pour un compte réel et un compte démo - en cadeau (pour recevoir, écrivez-moi un message privé) ! Si le prix est au-dessus de l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleue), il s'agit d'une zone d'achat. Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/pro
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Meravith Auto est une version automatisée du système de trading Meravith. L'indicateur se compose d'une ligne de tendance qui change de couleur. Lorsqu'elle est haussière, elle est verte, et lorsqu'elle est baissière, elle est rouge. Il s'agit de la ligne de support de la tendance. Une ligne de liquidité, où le volume haussier est égal au volume baissier. Une ligne de déviation haussière triple. Une ligne de déviation baissière triple. Des points violets et bleus indiquant un volume élevé. Le po
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Plus de l'auteur
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Indicateur Crypto_Forex : Bougies Heiken Ashi pour MT4. Pas de repeinture. - Heiken_Ashi_Candles a une excellente combinaison avec l'indicateur Trend Line MA tel qu'il est sur la photo. - L'indicateur Heiken_Ashi_Candles est un indicateur auxiliaire trè
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4. - Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!! - "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge). - Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches. - L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage SWAP de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur SWAP Display affiche les SWAP actuels pour les transactions longues et courtes de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de l
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage du spread de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur Spread Display affiche le spread actuel de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de localiser la valeur d'affichage du
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" pour MT4 - L'indicateur "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" est un outil de trading auxiliaire très utile. - Il vous montre les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix (niveaux de fourchette de prix). - La fourchette quotidienne est utile pour les traders intraday. - Les fourchettes hebdomadaires et mensuelles sont destinées aux traders Swing et à long terme. - L'indicateur est excellent pour
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT4, pas de repeinture. - Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT4. HTF signifie - Higher Time Frame. - RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat. - Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat. - L'indicateur HTF RV
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "RSI pour 8 symboles" pour MT4. Pas de repeinture. - Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading. - Il est idéal pour prendre des entrées de vente à partir d'une zone de surachat forte (au-dessus de 70) et des entrées d'achat à partir d'une zone de survente forte (en dessous de 30). - Le RSI est très utile pour la détection des divergences. - "RSI pour 8 symboles" donne la possibilité de contrôler les valeurs RSI jusqu'à 8 symboles différents sur un se
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale. - Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal. - Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30. - Il existe de n
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. - L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA. - Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les g
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche Price Action ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action de prix puissant - PinBar ! Price Action Trader EA est un très bon investissement - il fonctionnera des années et des années pour vous, tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. Téléchargez les fichiers EA Set_files pour les tests et le trading : GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement un SL dynam
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4. - L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance. - "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs. - Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis : _ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les m
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix. - L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière. - Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix ! - Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4. - Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %. - Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4. - L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ; - L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique : - Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - La barre intérieure elle-même a un ratio R/
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 ! Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés ! Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5. Utilisez le fichier de configuration pour les tests et le trading : téléchargez le fichier de configuration de l’EA - Les transactions sont très précises : environ 85-90 %. - Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse c
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires ! Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA. Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'A
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 9 Set_files disponibles pour 9 paires ! Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_fi
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "MA Speed" pour MT4, sans repeinture. La VITESSE de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. - La vitesse est la 1ère dérivée de la moyenne mobile. - L'indicateur MA Speed ​​montre à quelle vitesse la MA elle-même change de direction. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Speed. Convient pour SMA, EMA, SMMA et LWMA. - Il est
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une grande précision pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5. SF Multi Sniper EA est un Expert Advisor "set and forget" qui fait tout le travail de trading pour vous ! Utilisez Set_files de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA. - Aucune influenc
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Modèle de barre de consolidation de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4. - L'indicateur "Consolidation Bar" est un indicateur très puissant axé sur la cassure pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte la consolidation des prix dans une zone étroite pendant 1 barre et affiche : la direction de la cassure, l'emplacement de l'ordre en attente et l'emplacement du SL. - Barre de consolidation haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Barre de consolidation b
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
OSB Oscillator - est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour Price Action. - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - OSB Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts pour les signaux Price Action, Divergence et Survente/Surachat. - Valeurs de survente : inférieures à 30. - Valeurs de surachat : supérieures à 70. - Il existe de nombreuses
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" pour MT4. - L'indicateur "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action : Pas de repeinture, pas de délai. - L'indicateur détecte les modèles haussiers Inverted_Hammer et baissiers Hanging_Man sur le graphique : - Bullish Inverted_Hammer - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Bearish Hanging_Man - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les ima
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis