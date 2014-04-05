DeMarker Flat Detector MT5 r

Crypto_Forex Göstergesi "DeMarker FLAT Detector" - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden boyama gerektirmez.
MT5 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.

- Gösterge, grafikte fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- "DeMarker FLAT Detector", Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması için veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
- Trend takip sistemlerinde düz alanları tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşlerde işlem yapmak için.
- Standart DeMarker osilatörü yerine "DeMarker FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.
- Aşırı alım bölgesi, DeMarker'ın 0,7'nin üzerinde olduğu, Aşırı satım bölgesi ise 0,3'ün altında olduğu bölgedir.

Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın!
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
