Auto Optimized RSI は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。

このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。

従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、Auto Optimized RSI はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。

RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。

ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！

皆様のトレードが成功しますように！


