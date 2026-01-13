MetaTrader 5用 Candle Smart Range (CSR)

Candle Smart Rangeは、複数のタイムフレームで価格レンジを自動的に識別するためのテクニカル指標です。このツールは、ローソク足の形成と、以前の高値・安値との相互作用に基づいて市場構造を分析します。

主な機能:

レンジ検出: 勢いのある動きの前のコンソリデーション（保ち合い）ゾーンを特定します。

だまし（フェイクアウト）の識別: 価格が以前の水準を超えたものの、ローソク足の終値基準でレンジ内に戻った場合をマークします。

マルチタイムフレーム分析: カスタム期間を含む最大19のタイムフレームのデータを1つのチャートに表示します。

内部可視化（ズーム）: チャートを切り替えずに、上位足のローソク足内部の値動きを確認できます。

時間フィルター: 主要な市場セッションなど、特定の時間帯で動作するように設定可能です。

履歴確認モード: 過去のデータをステップバイステップで確認し、分析できます。

アラート機能: ローソク足の確定や新しいレンジの検出を通知します。

インターフェース: 視覚的な負荷を管理する画面上のボタンと、調整可能なカラーテーマ。

免責事項: 本ツールは視覚分析用であり、利益を保証するものではありません。過去の成績は将来の結果を保証しません。