 AI RSI PRO — クラシックの進化。これはEA AI PROシリーズのものであり、コードが100%人工知能によって設計・記述され、24種類の機関投資家レベルのポジション管理機能を搭載していることを意味します。

AI RSI PRO — 平均回帰（Mean Reversion）戦略の進化

これは、インテリジェントなプライスアクション（Price Action）フィルターによる追加のシグナル確認のおかげで、伝説的なインジケーターであるRSI（Relative Strength Index）を単純なオシレーターから高精度のスナイパーシステムに変えるプロフェッショナルな取引アルゴリズムです。AI RSI PROは、インジケーターの数学的精度と価格変動の現実との間の完璧なバランスを実現しています。

このロボットの豊富な機能には、スマートニュースフィルター、4つのSL（ストップロス）オプション、高度なHigh/Lowトレーリングを含む3つのトレーリングSLオプション、3つの異なるバリエーション（独自の「ボリューム乗数金額」に基づくバリエーションを含む）を持つ部分決済システム、そして資金を加速的に増やすための柔軟な設定を備えた2つのボリューム乗数（Volume Multiplier）オプションがあります。ポジションを開くための主要なシグナルを確認する独自の技術であるプライスアクション（ブレイクアウト）は、市場のノイズをフィルタリングし、実際の価格変動時にのみ取引を開始します。また、プロフィットトレーリングを含む3つのテイクプロフィット（Take Profit）バリエーションも利用可能です。このEA（エキスパートアドバイザー）は、MT5のあらゆるタイムフレームと取引銘柄、あらゆる口座タイプ、あらゆるブローカー、およびプロップトレーディングファーム（Prop Trading Firms）で動作します。完璧なマシンコードは、人的ミスや感情を排除します。これは、最大限の信頼性と設定の柔軟性を必要とする専門家のための選択です。純粋なデジタル知能に取引を任せてください。

詳細ユーザーガイド (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== 戦略 (STRATEGY) =====

このセクションでは、市場へのエントリーロジックを設定します。

取引ロジックと戦略：RSIがゾーンを出た直後に盲目的に市場に参入する標準的なロボット（これは、強力なトレンドに逆らって「落ちるナイフ」をつかもうとする試みにつながることがよくあります）とは異なり、AI RSI PROは厳格な3段階のシグナル検証システムを使用します：

モメンタム反転の検出（Momentum Reversal Detection）：アドバイザーは、単にゾーンへの参入を待つだけではありません。RSIが売られ過ぎゾーン（30未満）から上へ、または買われ過ぎゾーン（70以上）から下へ出る瞬間を監視します。これは、市場が反転の準備ができているという主要なシグナルです。

ローソク足の確定（Price Action）：RSIから主要なシグナルを受け取った後、ロボットは即座に取引を開始しません。それは「シグナルキャンドル」を固定し、そのパラメーターを分析して、市場の意図を確認するためにバーが閉じるのを待ちます。

レベルブレイクアウト（Breakout Confirmation）：これは、最大70%のダマシ（誤ったエントリー）を除外する主要なフィルターです。アドバイザーは、シグナルキャンドルの極値（買いの場合はHigh、売りの場合はLow）に仮想の指値注文（逆指値）を出します。

ロジック：価格が実際に私たちの方向に動き、このレベルを突破した場合にのみ、取引が開始されます。

保護：RSIが反転を示したが、価格が下落し続けた場合（ダマシのシグナル）、Highのブレイクアウトは発生せず、アドバイザーは単にシグナルをキャンセルし、不必要な損失から資金を守ります。

市場へのエントリーは、価格が実際にこのレベルを突破したときにのみ発生します。

もしブレイクアウトが発生せず、時間が経過した場合、ブレイクアウトレベルは新しいローソク足の後ろに自動的にシフト（「トレーリング」）し、価格が最終的に正しい方向に動くまで続きます。これは、トレンドに逆らう誤ったエントリーに対する強力なフィルターです。

2 ===== ダッシュボード (DASHBOARD) =====

チャートに表示される視覚的な情報パネルの設定。

現在のスプレッド、日/週/月/年の取引結果、および現在の含み益と勝ちトレード/負けトレードの比率を表示します。

ヒント：ストラテジーテスターでの最適化中、パネルはビジュアルモードで動作しますが、数学的最適化の速度を最大化するために、無効にすることができます（ShowDashboard = false）。 

3 ===== シグナル反転 (REVERSE SIGNAL) =====

インジケーターのロジックを反転させます。

有効（true）の場合、ストキャスティクスの買いシグナル（売られすぎ）で、アドバイザーは売り取引を開始します。オシレーターが頻繁に誤った反転シグナルを出す強いトレンド市場で役立ちます。

4 ===== ポジション反転 (POSITION REVERSAL) =====

方向転換戦術。

有効（true）の場合、ポジションがストップロスで決済されると、アドバイザーは即座に反対方向に新しい取引を開始します。

注：この新しい取引のボリューム（ロット）は、セクション23（ボリューム乗数）のルールに従って計算されます。

5 ===== ニュース保護 (NEWS PROTECTION) =====

内蔵ニュースフィルター。

アドバイザーは、重要な経済ニュース（ペアの通貨またはUSDのみ）の発表前後の指定された分数の間、自動的に取引を一時停止します。

重要：リアルタイム（Live）モードでのみ機能します。ストラテジーテスターではニュースデータを利用できません。

6 ===== 利益/損失制限 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

全体的な資金保護。

すべてのオープンポジションの合計に対して、利益目標または損失制限（残高の％またはポイント単位）を設定できます。制限に達すると、すべての取引が決済され、アドバイザーは動作を停止します。

7 ===== 稼働タイマー (OPERATION TIMER) =====

日中時間フィルター。

アドバイザーの厳密な稼働時間を設定します（例：08:00から20:00の間のみ取引）。この時間外では新しい取引は開始されません。

8 ===== ストップロス (STOP LOSS) =====

各取引のリスク管理。

SL_PERCENT：開始価格に対する％でのストップロス。

SL_POINTS：ポイント単位の固定ストップロス。

SL_ATR：市場のボラティリティ（ATR）に基づく動的ストップロス。

SL_HI_LO：前の閉じたローソク足の高値または安値の後ろに配置されるスマートストップロス。

ブローカーのストップレベル – SLおよびTPまでの距離は、ブローカーの最小要件と自動的に照合されます。

9 ===== テイクプロフィット (TAKE PROFIT) =====

利益確定の設定。

ポイント、パーセント、またはリスクリワードレシオ（RRR）として設定できます。たとえば、RRR=2.0の場合、テイクプロフィットはストップロスの2倍になります。

10 ===== トレーリングストップ (TRAILING STOP) =====

価格の動きに合わせてストップロスレベルを自動的に引き上げることで、確保した利益を保護する強力なツールです。

パラメータ UseTrailing：メインスイッチ（true/false）。

パラメータ Trail_Mode（トレーリングモード）：ストップ移動アルゴリズムの選択。

利用可能なモード：

TRAIL_STANDARD（標準）：ポイント単位のクラシックなトレーリング。2つのパラメータで動作します：

Trail_Start：トレーリングが有効になる利益距離（ポイント単位）。

Trail_Step：移動ステップ。アドバイザーは、価格が有利な方向に指定されたポイント数移動するたびにストップロスを移動させます。例：Start=50、Step=10。利益が50ポイントに達するとすぐに、ストップはブレークイーブン（建値）に移動します。価格がさらに10ポイント進むと、ストップもそれに追随して移動します。

TRAIL_ATR（ボラティリティ）：現在の市場活動に適応するアダプティブモード。トレーリング距離はATR（Average True Range）インジケーターに基づいて計算されます。

ボラティリティが高い場合、ランダムな「ノイズ」に当たるのを避けるためにストップは遠くに維持されます。

ボラティリティが低い場合、ストップは近くに引き締められます。設定パラメータ：Trail_ATR_Period（ATRインジケーターの期間）およびTrail_ATR_Mult（ATR値の乗数）。

TRAIL_HI_LO（ローソク足）：トレンド取引のためのプロフェッショナルモード（「シャドウトレーリング」）。アドバイザーは、閉じたローソク足の極値に厳密に従ってストップロスを移動させます：

買い（Buy）の場合：ストップは前のローソク足の安値（Low）の下に配置されます。

売り（Sell）の場合：ストップは前のローソク足の高値（High）の上に配置されます。このモードでは、トレンドがその構造（切り上がる安値または切り下がる高値）を維持している限りポジションを可能な限り長く保持し、トレンドが崩れた場合に即座に退出することができます。

11 ===== トレーリングプロフィット (TRAILING PROFIT) =====

（新しい独自機能）

利益目標を通じたスマートな損失回復システム。

ロジック：有効（UseTrailingProfit = true）の場合、アドバイザーはマイナスで決済された取引の損失率を記憶します。

新しい取引を開始するとき、アドバイザーは自動的にその標準テイクプロフィットにこの累積損失率を加算します。

目標：過去の損失を取り戻し、1回の成功した取引でシリーズ全体を純利益で終了することです。

リセット：累積率は以下の2つの場合に0%にリセットされます：

いずれかの取引が純利益（完全）で決済されたとき。

チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにしたとき。

12 ===== 部分決済 (PARTIAL CLOSE) =====

（詳細なポジション縮小設定）

利益の一部確保（「金庫」）。

UsePartialClose：メイン機能スイッチ。

Partial_Mode（分割バリエーション）：

MANUAL（クラシック）：価格が固定距離（PartialStart）ポイントを通過すると、アドバイザーはポジションの一部を決済します。ステップ（Partial_Close_Step > 0）が設定されている場合、Nポイントごとに部分決済を続けます。

EQUAL PARTS（等分）：アドバイザーがレベルを自動計算します。開始価格から最終的なテイクプロフィットまでの距離を取得し、それを等しいセグメントに分割します。セグメント数はPartial_Parts_Countで設定されます（例：10個）。ボリュームも等分されます。

Unload Lines（視覚化）：

アドバイザーは、ポジションが具体的にどこで縮小されるかを示す水平線をチャート上に描画します。

スマート機能：価格がラインに達して一部が決済されると、そのラインは即座にチャートから削除されるため、残りのアクティブなターゲットのみが表示されます。

  • （ボリュームステップ数による）

仕組み：この非標準モードは、（手動調整なしで、このオプションが選択された場合のみ）部分決済のための「スマートグリッド」を自動的に作成します。これは、マーチンゲール（セクション23）が現在の取引のボリュームをどれだけ増やしたかに直接依存します。最終的に、ポジションのボリュームが増えれば増えるほど、このポジションの決済部分（分割数）も増えます。アドバイザーは、開始価格からテイクプロフィットまでの距離を自動的に等分します。

主な条件：このモードは、マーチンゲールが有効（UseMartingale = true）な場合にのみ機能します。

13 ===== ブレークイーブン (BREAKEVEN) =====

ストップロスを開始価格に移動します。

価格が指定されたポイント数（BE_Start）を通過したときにトリガーされます。価格が反転した場合の損失を防ぎます。

14 ===== 注文タイプ (ORDER TYPE) =====

エントリー方法の選択。即時実行のためにENTRY_MARKET_ONLYが推奨されます。

15 ===== メイン設定 (MAIN SETTINGS) =====

基本パラメータ：マジックナンバー（アドバイザーが自身の取引を識別するため）、スプレッドフィルター（MaxSpread）、およびスリッページ（Slippage）。

16 ===== リスク管理 (RISK MANAGEMENT) =====

初期ポジションボリュームの計算（損失シリーズがない場合）。

FixedLot：固定ロットでの取引。

UseAutoLot：残高の％としてロットを自動計算。

17 ===== 取引時間 (TRADING HOURS) =====

特定のセッション（ロンドンやニューヨークなど）のみを取引したい場合の追加の時間フィルター（開始時間と終了時間）。

18 ===== 取引方向 (TRADE DIRECTION) =====

アドバイザーに一方向のみ（買いのみまたは売りのみ）または双方向（両方）の取引を許可します。

19 ===== ポジションライン (LINE MARKER) =====

チャート上の開始レベルとテイクプロフィットを色付きのラインで視覚化します。

クリーンアップロジック – ラインが削除されると関連する注文も削除され、注文が実行されると対応するラインが消去されます。

20 ===== 取引マーカー (TRADE MARKERS) =====

チャート上の履歴。過去の取引が行われた場所に矢印またはマーカーを描画し、その結果（利益/損失）をラベル付けします。

21 ===== 音声シグナル (SOUND SIGNALS) =====

ボタンでアドバイザーをオン/オフにしたとき、または操作が実行されたときの音声アラート。

22 ===== 取引日 (TRADING DAYS) =====

曜日によるフィルター。

23 ===== ボリューム乗数 (VOLUME MULTIPLIER) =====

（非常に重要なセクション）

損失後のロットサイズ増加システム（マーチンゲール）による迅速な損失回復。

スイッチUseMartingale = trueの場合にのみ機能します。

仕組み（ロジック）：

取引がストップロス（損失）で決済された場合、アドバイザーは次の取引のボリュームを増やします。次も損失だった場合、ボリュームは再び増加します。いずれかの取引が利益（テイクプロフィット）で決済されるとすぐに、ボリュームは初期値（セクション16の設定）にリセットされます。

リセット条件：チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合も、サイクルはリセットされます。

MartingaleMode設定で増加の計算式を選択します：

バリエーション1：MULTIPLY（乗算）

前の損失取引のロットにMartingaleValueの数値を掛けます。

例：初期ロット0.1、値2.0。

取引1（0.1ロット） -> 損失。

取引2はボリューム：0.2（0.1 * 2）で開始。 -> 損失。

取引3はボリューム：0.4（0.2 * 2）で開始。

バリエーション2：ADD（加算）

前の損失取引のロットにMartingaleValueの数値を単純に足します（より穏やかなモード）。

例：初期ロット0.1、値0.1。

取引1（0.1ロット） -> 損失。

取引2はボリューム：0.2（0.1 + 0.1）で開始。

Martingale_Max_Steps（ステップ制限）：

安全設定。アドバイザーが連続してボリュームを増やすことを許可される回数を決定します。

0の場合：無限に増加（クラシックマーチンゲール）。

5の場合：最初の5回の損失まではボリュームが増加します。6回連続の損失からは、ボリュームの増加が止まり、シリーズが利益で終わるまで5ステップ目のレベルに固定されます。

証拠金チェック – 注文を出す前に、アドバイザーは十分な余剰証拠金があるかどうかを自動的にチェックします。ない場合、取引はスキップされます。

24 ===== ピラミッティング (PYRAMIDING) =====

（高度な利益戦術）

利益を積極的に積み上げる方法。

ポジションがプラス（利益）になった場合、アドバイザーは同じ方向に追加の注文を開くことができます。

MaxPositions：一方向で同時に開くことができる注文の最大数。

PyramidStep：新しい注文が開かれるまでのステップ（ポイント単位）。

PyramidLotMult：追加注文のロット乗数。たとえば、1.0の場合、ボリュームは同じです。2.0の場合、追加ボリュームは2倍になります。

設定に関する重要な注意事項：

    • ブローカーが5桁（1.12345）の場合、1ポイント = 0.00001です。

      ブローカーが3桁（100.123 — 円ペア）の場合、1ポイント = 0.001です。

重要なニュアンス：アドバイザーは設定（ストップロス、テイクプロフィット、トレーリング）を「古いピップス（pips）」ではなく「ポイント（Points）」で認識します。

5桁の口座では、設定値50は5「古い」ピップス（50ポイント）に相当します。

4桁の口座では、値50は50「古い」ピップスに相当します。

設定を入力する際はこれを考慮する必要があります。

    • このアドバイザーは異なるタイプの口座で動作しますか？

はい、普遍的ですが、ネッティング（Netting）に関しては1つの注意点があります。

タイプ別の詳細な内訳：

ヘッジ（Hedging）：はい、完全にサポートされています。

アドバイザーのコード（特にピラミッティング機能UsePyramidingとポジション数制限MaxPositions）は、もともとヘッジ用に設計されており、同じ商品で複数の取引を同時に開くことができます。

ネッティング（Netting）：動作しますが、戦略が変わります。

コード内にチェックがあります：if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)。アドバイザーは自分がネッティング口座にいることを理解します。

制限：ネッティング口座では、物理的に3つの異なるポジションを持つことはできません（MaxPositions = 3の設定のように）。追加（ピラミッティング）を試みると、アドバイザーは単に単一の合計ポジションに平均化（ボリューム追加）します。「部分決済」モードもこの合計ポジションで機能します。

Raw、Zero、ECN（手数料口座）：はい、正しく動作します。

これらの口座はスプレッドが狭いのが特徴ですが、ロットごとに手数料がかかります。

利益計算関数（CalcProfit、UpdateDashboard、UpdateMartingaleState）では、アドバイザーは次の式を使用します：DealProfit + DealSwap + DealCommission

これは、マーチンゲールやトレーリングプロフィットの損失を計算する際に、手数料を見て考慮することを意味します。利益は小さいが手数料が大きい場合に、誤って取引を利益が出たと見なすことはありません。

Cent、Micro、Standard、Premium：はい、動作します。

アドバイザーは、商品の設定から最小ロットとロットステップを読み取ります（SYMBOL_VOLUME_MIN、SYMBOL_VOLUME_STEP）。

これがロット0.1または0.01のセント口座である場合、ValidateVolume関数のおかげで、アドバイザーは自動的に調整し、ボリュームを正しく丸めます。

結論：アドバイザーは、MetaTraderプラットフォームで提供されるあらゆるタイプの口座で動作する技術的な準備が整っています。


