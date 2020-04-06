🧠 MACD Hedge EA：マルチストラテジー対応のスマートトレーディングロボット candleforms.co

1. シグナルの基盤：MACDとRSIの組み合わせ

MACD Hedge EAは、次の2つの強力なテクニカル指標で取引シグナルを生成します：

MACD ：トレンドの方向とモメンタムを特定

RSI：買われすぎ・売られすぎのゾーンを検出して、ノイズを除去

これにより、信頼性の高い取引タイミングを実現します。

2. 6つの戦略が選択可能

このEAには、ユーザーが選べる6つの異なる戦略が統合されています：

✅ ノーマル（通常）

✅ マーチンゲール

✅ リミット（指値）

✅ ストップ（逆指値）

✅ ヘッジ

✅ リミット＋ストップの複合戦略

リミット＋ストップ戦略では：

BUY シグナル の場合 → Buy + Buy Limit + Buy Stop を自動で設定

SELL シグナルの場合 → Sell + Sell Limit + Sell Stop を自動で設定

これにより、戻しとブレイクアウトの両方に対応できます。

3. 柔軟なグリッド＆ヘッジ管理

トレンドが検出されると：

メインポジション（BUY/SELL）が成行で開かれ

同方向にリミット注文（指値）、反対方向にストップ注文（逆指値）が配置されます

これにより、価格が急変しても柔軟に対応できる構造を持ちます。

4. 自動注文削除でクリーンな取引環境

メイン取引がクローズされた後、関連するすべての保留中注文は自動で削除されます。

その結果：

無駄な注文が残らない

証拠金の消費が最適化される

管理しやすく、安全な取引が可能となります

5. ATRに基づくダイナミック・トレーリングストップ

市場のボラティリティに応じてトレーリングストップが自動で変化します：

静かな相場 → ATR × 1.2

普通の相場 → ATR × 1.5

高ボラティリティ時 → ATR × 2.0～2.5

利益を確保しながら、価格の動きに柔軟に対応します。

6. ブレイクイーブン機能でリスクゼロに

ある程度の利益が出ると、自動的にストップロスを建値に移動します。

これにより：

✅ 取引が損失に転じるリスクをゼロに

✅ 利益を保護し、急な反転から資金を守れます

7. 柔軟なTP/SL（利確・損切）設定

TP（利確）およびSL（損切）は：

ポイント指定による手動設定

ATRに基づく自動設定（マルチプライヤー適用）

あらゆる市場状況に対応する柔軟なリスク管理を可能にします。

8. グリッド距離＆最大ロット制限

ユーザーは：

グリッドステップ（注文間隔）

各戦略の最大ロットサイズ

を個別に設定できます。これにより、リスクのコントロールが容易になり、特にレバレッジの高い市場でも安心です。

9. リアルタイム情報パネル搭載

チャート上に：

現在のシンボル名

トレンド方向

現在の利益/損失額

が表示されます。表示の色や位置は自由にカスタマイズ可能で、オン/オフの切り替えもできます。

🧩 各戦略の注文ロジック

リミット戦略 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

ストップ戦略 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

ヘッジ戦略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

リミット＋ストップ戦略 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ 情報：

「このEAはデフォルト設定で動作します。

必ずご自身のリスク管理と取引戦略に応じて調整してください。

デモ口座でのテストを強く推奨します。」

気に入っていただけたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

成功を祈っています！