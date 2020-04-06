MACD Hedge
- エキスパート
- Ahmet Gokcen Sirma
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 9 11月 2025
- アクティベーション: 10
🧠 MACD Hedge EA：マルチストラテジー対応のスマートトレーディングロボット candleforms.co
1. シグナルの基盤：MACDとRSIの組み合わせ
MACD Hedge EAは、次の2つの強力なテクニカル指標で取引シグナルを生成します：
-
MACD：トレンドの方向とモメンタムを特定
-
RSI：買われすぎ・売られすぎのゾーンを検出して、ノイズを除去
これにより、信頼性の高い取引タイミングを実現します。
2. 6つの戦略が選択可能
このEAには、ユーザーが選べる6つの異なる戦略が統合されています：
✅ ノーマル（通常）
✅ マーチンゲール
✅ リミット（指値）
✅ ストップ（逆指値）
✅ ヘッジ
✅ リミット＋ストップの複合戦略
リミット＋ストップ戦略では：
-
BUY シグナルの場合 → Buy + Buy Limit + Buy Stop を自動で設定
-
SELL シグナルの場合 → Sell + Sell Limit + Sell Stop を自動で設定
これにより、戻しとブレイクアウトの両方に対応できます。
3. 柔軟なグリッド＆ヘッジ管理
トレンドが検出されると：
-
メインポジション（BUY/SELL）が成行で開かれ
-
同方向にリミット注文（指値）、反対方向にストップ注文（逆指値）が配置されます
これにより、価格が急変しても柔軟に対応できる構造を持ちます。
4. 自動注文削除でクリーンな取引環境
メイン取引がクローズされた後、関連するすべての保留中注文は自動で削除されます。
その結果：
-
無駄な注文が残らない
-
証拠金の消費が最適化される
-
管理しやすく、安全な取引が可能となります
5. ATRに基づくダイナミック・トレーリングストップ
市場のボラティリティに応じてトレーリングストップが自動で変化します：
-
静かな相場 → ATR × 1.2
-
普通の相場 → ATR × 1.5
-
高ボラティリティ時 → ATR × 2.0～2.5
利益を確保しながら、価格の動きに柔軟に対応します。
6. ブレイクイーブン機能でリスクゼロに
ある程度の利益が出ると、自動的にストップロスを建値に移動します。
これにより：
✅ 取引が損失に転じるリスクをゼロに
✅ 利益を保護し、急な反転から資金を守れます
7. 柔軟なTP/SL（利確・損切）設定
TP（利確）およびSL（損切）は：
-
ポイント指定による手動設定
-
ATRに基づく自動設定（マルチプライヤー適用）
あらゆる市場状況に対応する柔軟なリスク管理を可能にします。
8. グリッド距離＆最大ロット制限
ユーザーは：
-
グリッドステップ（注文間隔）
-
各戦略の最大ロットサイズ
を個別に設定できます。これにより、リスクのコントロールが容易になり、特にレバレッジの高い市場でも安心です。
9. リアルタイム情報パネル搭載
チャート上に：
-
現在のシンボル名
-
トレンド方向
-
現在の利益/損失額
が表示されます。表示の色や位置は自由にカスタマイズ可能で、オン/オフの切り替えもできます。
🧩 各戦略の注文ロジック
-
リミット戦略 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
ストップ戦略 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
ヘッジ戦略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
リミット＋ストップ戦略 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ 情報：
「このEAはデフォルト設定で動作します。
必ずご自身のリスク管理と取引戦略に応じて調整してください。
デモ口座でのテストを強く推奨します。」
気に入っていただけたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
成功を祈っています！