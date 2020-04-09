実際の資金を危険にさらす前にProp Firmの課題を習得しましょう！ 私たちの高度なシミュレーターは、本物のProp Firm取引環境を再現し、自信を持って練習し、戦略を立て、課題を通過するのに役立ちます。当シミュレーターを使用すると、デモまたはライブアカウントを使用してあらゆるProp Firmの課題をシミュレートでき、手動取引戦略とEAを介した自動取引の両方をサポートし、カスタマイズされた期間のパーソナライズされた課題を作成し、一貫した収益性に必要な規律を開発するために自分自身に挑戦できます。

FTMO 10kおよび100K課題セットファイル: 主要なすべてのProp Firmのセットファイルと専用サポートが利用可能 - お問い合わせください！

主な機能

リアルタイム課題監視

ライブ統計ダッシュボード - 残高、純資産、P&L、ドローダウンのリアルタイム追跡

プロフェッショナル指標 - 確定P&Lと未確定P&L、勝率、取引分析

手動/自動取引サポート: 手動取引戦略とエキスパートアドバイザーによる自動取引の両方

完全なProp Firmルール施行

利益目標管理 - 特定の利益目標の設定と追跡

ドローダウン保護 - 日次および最大ドローダウン制限とアラート

取引日要件 - 最低限の活動取引日の追跡

リスク管理 - ストップロス準拠、ポジションサイズ制限

時間制約 - 課題期間のカウントダウン

高度なリスク管理

二重P&L追跡 - 確定利益と未決済ポジションの分離

リアルタイム違反アラート - ルール違反の即時通知

自動取引保護 - 違反時のオプションの自動取引クローズ

カスタマイズ可能な制限 - あらゆるProp Firmに合わせてすべてのパラメータを調整

柔軟な取引モード

ライブアカウント対応 - あらゆるブローカーの実際のまたはデモアカウントで使用

複数の試行 - 複数の課題試行にわたるパフォーマンス追跡

すべての銘柄 - 外国為替、暗号通貨、株式、指数で動作

当社のシミュレーターを選ぶ理由

プロのように練習: シミュレーションで失敗し、現実で成功。

一貫した利益を構築: 最も厳格なProp Firm評価を通過する規律ある取引習慣を開発。

失敗した課題で数千ドルを節約: 1つの失敗した課題は500ドル以上かかる場合があります。

不公平な優位性を獲得: Prop Firmがどのようにあなたを評価するかを正確に知る。

サポートされているProp Firmルール

口座残高（任意の資本）

利益目標（任意の金額）

日次ドローダウン制限

最大ドローダウン制限

最低取引日数

時間制限（カレンダー日/取引日）

ストップロス要件

ポジションサイズ制限

手数料（適用可能）

週末取引ルール

単一取引利益制限

最大未決済取引数

必須の課題のヒントとベストプラクティス

課題を開始する前:

正確な残高追跡のためにシミュレーターをアクティブにする前にすべての未決済取引を閉じる

目標Prop Firmの実際のルールに一致する現実的なパラメータを設定

ロットサイズ違反が発生した場合、次の試行を開始する前に過大なポジションを閉じる

少なくとも1つの取引が開かれ閉じられる必要がある

同じ日の複数の取引は1取引日としてカウントされる

EAを1つのチャートに添付し、提供されたテンプレートを使用する

エクスポート機能を使用して試行間の取引パフォーマンスを分析する

実際の資金を使用する前にデモ口座でルールを習得する

市場閉鎖時または個人的な休憩中に一時停止機能を使用する

よくある質問

Q: 私のブローカーで動作しますか？

A: はい！EAをサポートする任意のMT5ブローカーと互換性があります。

Q: 実際の取引に使用できますか？

A: もちろんです！デモとライブアカウントの両方で動作します。

Q: シミュレーションの精度はどのくらいですか？

A: 正確なProp Firmルール施行と計算を複製します。

Q: 継続的なサポートはありますか？

A: はい、継続的な更新と専門的なサポートを提供します。