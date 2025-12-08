MetaTrader 5 (MT5)用 公正価値ギャップ(FVG)検出インジケーター

🔍 ただのランダムなインジケーターではなく、本格的なトレーディングツールをお探しですか？

FVG Smart Zones – 無料版 は、公正価値ギャップ(FVG)を自動で検出し、チャート上に高確率トレーディングゾーンをハイライトして、プロフェッショナルな市場の洞察を提供します。

🎯 以下のトレーダー向けに設計されています：

✅ スマートマネーコンセプト (SMC)

✅ ICTトレーディングコンセプト

✅ プライスアクション (Price Action)

✅ 需給分析 (Supply & Demand)

✅ 機関投資家向けトレーディング戦略

このインジケーターは、価格が反応しやすいゾーンに集中するのを助けます。

主な機能

スマートゾーン検出

✔ 上昇・下降FVGの自動検出

✔ クリーンでプロフェッショナルなビジュアルゾーン

✔ 弱い、または関連性の低いギャップを除去するインテリジェントフィルター

高度な確認機能

✔ 上位時間軸(HTF)のコンフルエンス検証

✔ 価格が埋まった場合の無効ゾーンの自動削除

✔ アクティブゾーンと埋まったゾーンの明確な視覚的分離

最適化されたパフォーマンス

✔ 軽量で高速 – チャートを遅くしない

✔ すべての通貨ペア・時間軸に対応

✔ 実取引環境でのスムーズな動作

完全カスタマイズ可能

✔ 色やスタイルを完全に調整可能

✔ Forex、ゴールド(XAUUSD)、インデックス、暗号通貨に最適

✔ デイトレード、スイングトレード、スキャルピングに適用可能

プロフェッショナルデザイン

✔ 混乱するシグナルなし – 純粋な価格ゾーン

✔ EAや手動トレードと併用可能

✔ 実市場環境に合わせて設計 – バックテストの幻想ではない

✔ チャート負荷なしで安定・スムーズに動作

FVG Smart Zonesを使う理由

価格はほとんどランダムには動きません。

機関投資家は価格の不均衡として足跡を残します。

FVG Smart Zonesはその不均衡を視覚化し、将来の価格動向への影響を追跡するのに役立ちます。

ランダムにエントリーポイントを予測する代わりに、以下を学べます：

📍 機関投資家の活動を特定

📍 注目度の高いゾーンに集中

📍 エントリータイミングを最適化

📍 無計画なトレードを回避

📍 プロのようにチャートを読む

対象ユーザー

次のトレーダーに最適：

✔ スマートマネーコンセプト (SMC)

✔ ICTトレーディングコンセプト

✔ 需給分析

✔ 流動性ベースのトレード

✔ マーケット構造分析

✔ 機関投資家向け戦略

✔ プライスアクションシステム

⚠ 重要なお知らせ

このインジケーターは分析ツールであり、自動売買システムではありません。

買い/売りシグナルを生成せず、意思決定を支援するために設計されています。

無料版 – フル機能

FVG Smart Zones – 無料版は制限付きトライアルではありません。

完全な分析ツールとして無料提供され、真のトレーダーになるためのサポートを目的としています。

🚀 プレミアム版近日公開予定

プレミアム版には以下が含まれます：

✨ スマートトレードシグナル

✨ 自動TPレベル

✨ マルチチャネルアラート

✨ 詳細パフォーマンス統計

✨ 補助インジケーター統合

✨ 総合コントロールダッシュボード

✨ プレミアムサポート

サポートのお願い

このインジケーターが気に入り、トレードに役立った場合：

✅ ★★★★★評価を残す

✅ 簡単なレビューを書く

✅ 今後の開発をサポート

フィードバックは次バージョン改善に直接役立ちます。

💡 他のプロフェッショナルツールもチェック

MT5向けの高度なトレーディング製品も提供：

✅ これらのツールでトレードスキルを次のレベルへ！