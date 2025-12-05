Gold Zone EA
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 11 12月 2025
Gold Zone EA は、供給ゾーンと需要ゾーン（Supply & Demand）を用いて市場構造を分析し、あらかじめ定義された価格反応に基づいて自動的に取引を行う Expert Advisor です。
本EAは、ゾーン検出、モメンタム分析、EMA フィルター、複数のテイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリングストップ、さらにチャート上で操作可能な手動トレードパネルを統合しています。
対応銘柄の例：
XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD
およびその他の多くの通貨ペア、指数、CFD に対応しています。
外部 DLL は不要です。
取引ロジック
供給・需要ゾーンの検出
EA は以下を用いて構造的な価格領域を識別します：
-
ベースキャンドル（Base High / Base Low）
-
キャンドルパターンフィルター
-
オプションの EMA トレンド強度
-
ゾーンサイズと重複チェック
-
無効化されたゾーンの自動除去
価格が複数回ゾーンを突破する、または無効化カウンターに達するとゾーンは非アクティブになります。
ゾーンのアクティベーション
価格が以下を満たすとゾーンは「有効化（armed）」されます：
-
供給ゾーン：下限より上で確定
-
需要ゾーン：上限より下で確定
有効化されたゾーンのみ取引シグナルを生成します。
モメンタムキャンドルによるエントリー
エントリー条件：
-
ゾーン方向への明確なモメンタムキャンドル
-
キャンドル実体が最小サイズを満たす
-
ゾーンからの距離が許容範囲内
以下の場合は取引を行いません：
スプレッドが高い、同方向ポジションが既にある、EMA フィルター未達成、証拠金不足。
トレード管理
-
複数テイクプロフィット： 3 つのポジション（TP1 / TP2 / TP3）
-
動的ストップロス： 過去 n 本のキャンドルと安全マージン、最小・最大 SL のオプション
-
ブレークイーブン： 利益達成後、SL を建値へ移動
-
トレーリングストップ： ポイントベースまたはキャンドルベース
-
反対シグナルロジック： 既存ポジションを閉じて反対方向にエントリー可能
-
チャートマーカー： 各取引をチャート上に表示
統合トレードパネル
移動可能なトレードパネルには以下が含まれます：
-
自動売買 ON/OFF
-
BUY / SELL ボタン
-
ロット調整
-
ブレークイーブン実行
-
Close All ボタン
-
現在の損益、直近取引の損益、過去 X 日の利益表示
-
スプレッド表示
-
取引数、勝率、プロフィットファクター
自動取引・手動取引・併用のいずれも利用できます。
対応市場
安定した価格構造を持つ市場に適しています：
-
ゴールド（XAUUSD）
-
FX 通貨ペア
-
暗号資産（BTCUSD など）
-
株価指数（GER40、SPX500、US30）
-
商品市場（WTI、Brent）
推奨タイムフレーム： M15、H1、H4。
注意事項
-
EA は過去の取引結果を保存せず、自動最適化も行いません。
-
ストラテジーは価格構造、トレンド強度、市場状況にのみ基づいています。
-
手動パネルは自動売買モードに関係なく使用可能です。
Até agora operando sem perdas... estou gostando! teste em conta demo com lot minino. sem perdas ate agora! 7 dias....