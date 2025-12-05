Gold Zone EA は、供給ゾーンと需要ゾーン（Supply & Demand）を用いて市場構造を分析し、あらかじめ定義された価格反応に基づいて自動的に取引を行う Expert Advisor です。

本EAは、ゾーン検出、モメンタム分析、EMA フィルター、複数のテイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリングストップ、さらにチャート上で操作可能な手動トレードパネルを統合しています。

対応銘柄の例：

XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD

およびその他の多くの通貨ペア、指数、CFD に対応しています。

外部 DLL は不要です。

取引ロジック

供給・需要ゾーンの検出

EA は以下を用いて構造的な価格領域を識別します：

ベースキャンドル（Base High / Base Low）

キャンドルパターンフィルター

オプションの EMA トレンド強度

ゾーンサイズと重複チェック

無効化されたゾーンの自動除去

価格が複数回ゾーンを突破する、または無効化カウンターに達するとゾーンは非アクティブになります。

ゾーンのアクティベーション

価格が以下を満たすとゾーンは「有効化（armed）」されます：

供給ゾーン：下限より上で確定

需要ゾーン：上限より下で確定

有効化されたゾーンのみ取引シグナルを生成します。

モメンタムキャンドルによるエントリー

エントリー条件：

ゾーン方向への明確なモメンタムキャンドル

キャンドル実体が最小サイズを満たす

ゾーンからの距離が許容範囲内

以下の場合は取引を行いません：

スプレッドが高い、同方向ポジションが既にある、EMA フィルター未達成、証拠金不足。

トレード管理

複数テイクプロフィット： 3 つのポジション（TP1 / TP2 / TP3）

動的ストップロス： 過去 n 本のキャンドルと安全マージン、最小・最大 SL のオプション

ブレークイーブン： 利益達成後、SL を建値へ移動

トレーリングストップ： ポイントベースまたはキャンドルベース

反対シグナルロジック： 既存ポジションを閉じて反対方向にエントリー可能

チャートマーカー： 各取引をチャート上に表示

統合トレードパネル

移動可能なトレードパネルには以下が含まれます：

自動売買 ON/OFF

BUY / SELL ボタン

ロット調整

ブレークイーブン実行

Close All ボタン

現在の損益、直近取引の損益、過去 X 日の利益表示

スプレッド表示

取引数、勝率、プロフィットファクター

自動取引・手動取引・併用のいずれも利用できます。

対応市場

安定した価格構造を持つ市場に適しています：

ゴールド（XAUUSD）

FX 通貨ペア

暗号資産（BTCUSD など）

株価指数（GER40、SPX500、US30）

商品市場（WTI、Brent）

推奨タイムフレーム： M15、H1、H4。

注意事項