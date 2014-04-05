Heiken Ashi Smoothed Indicator
- インディケータ
- Leonardo Daniel Isaia
- バージョン: 1.5
Heiken Ashi Smoothed インジケーター (MT5用)
ノイズ除去＋スムージング機能付きHeiken Ashi。偽シグナルを削減し、トレンドを早期発見。Forex・指数・暗号資産に最適 (H1-D1推奨)。
仕組みとスムージング方法
従来のHeiken Ashiは、過去の始値・終値・高値・安値を平均化してローソク足を計算し、小さな変動の影響をすでに軽減しています。しかし、Heiken Ashi Smoothedは「生の」価格（raw）に追加のスムージングフィルターを適用してこのアプローチを向上させます。直接価格ではなく、移動平均（EMAまたはSMA、設定可能）を使用して入力データを処理し、より安定した流動的なトレンドを表すローソク足を生成します。
このスムージングプロセスは2段階で行われます：
- 基本Heiken Ashi計算：価格を平均化して初期ローソク足を形成。強気ローソク（通常緑または白）は上昇トレンド、弱気（赤または黒）は下降トレンドを示します。
- 再帰的スムージング：結果に移動平均を適用し、異常なピークを除去して価格運動のより線形な表現を作成。一時的なボラティリティによる「ノイズ」を最小限に抑え、過度なラグを生じさせることなくリアルタイム分析に最適です。
結果として、スムージングされたローソク足はダイナミックな移動平均のように動作します：価格がローソク足の上なら強気、下なら弱気。価格とのクロスが明確なエントリーまたはエグジットシグナルを生成します。
主な利点
このインジケーターはトレーディングの精度を向上させる能力で際立ち、具体的な利点を提供します：
- 偽シグナルの削減：市場ノイズをフィルタリングし、whipsaw（偽の動き）を大幅に減らし、本物のトレンドに規律ある焦点を可能にします。
- トレンドの早期識別：影が短いカラーキャンドルが標準キャンドルより早く方向変化を強調し、トレンドフォロー戦略を容易にします。
- 使いやすさ：視覚的に直感的で、スムージング期間、平均タイプ（EMA/SMA）、カラー変更やクロスのアラートなどのカスタマイズオプションがあります。
- EA互換性：iCustom経由で取引ロボットに統合可能で、自動システムでの有用性を拡大します。
- 感情的ストレスの軽減：ボラティリティをスムージングし、チョッピー市場で落ち着きを保ち、操作の一貫性を向上させます。
標準Heiken Ashiと比較して、スムージング版は感度と信頼性をバランスさせる制御されたラグを提供し、中級から上級トレーダー向けです。
推奨資産と時間枠
Heiken Ashi Smoothedインジケーターは明確なトレンドと中程度のボラティリティを持つ資産で輝き、スムージングが効果を最大化します：
- Forex：EUR/USDやGBP/USDなどのメジャーペアに最適で、日中トレンドが一般的です。
- 株価指数と株式：S&P 500や高流動性株式で、持続的なラリーや下落を捕捉します。
- 商品：金（XAU/USD）や石油に推奨され、強い方向性動きを示すが時折ノイズあり。
- 暗号通貨：BTC/USDやETH/USDの極端なボラティリティをフィルタリングし、マクロトレンドに焦点を当てます。
H1、H4、D1などのミドルからハイタイムフレームに最適で、低タイムフレーム（M1-M15）の過剰ノイズを回避。スキャルピングではRSIやATRなどの追加確認を組み合わせます。
インストールと設定
- MQL5 MarketからMT5にインジケーターをダウンロード・インストール。
- 希望のチャートにドラッグ。
- キー設定：スムージング期間（バランスのため8-14推奨）、平均タイプ、キャンドルカラー。