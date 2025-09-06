FOTSI Indicator

1

FOTSI – 外国為替トゥルーストレングスインデックス概要

各通貨の真の強さを発見し、優位性を持って取引しましょう。

FOTSI インジケーターは、主要通貨（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、CAD、NZD）のリアルな勢いをすべての通貨ペアで測定するマルチ通貨オシレーターです。

単一のチャートを分析する代わりに、FOTSIは複数のペアのデータを組み合わせ、動きを平滑化し、True Strength Index (TSI)アルゴリズムを適用して、各通貨の相対的な強さを明確かつ安定して、遅延なしに表示します。

主な特徴

  • マルチ通貨オシレーター：各通貨の強さを独立して測定。
  • 買われ過ぎ・売られ過ぎレベル：
    • +50 → 通貨が買われ過ぎ（調整の可能性大）。
    • –50 → 通貨が売られ過ぎ。
    • ±25 → 中立ゾーン。
  • 簡単な解釈：ゼロ以上/以下のカーブ = 強/弱。
  • 再描画なし：すべての計算はリアルタイムで行われ、安定しています。
  • どの通貨ペア・時間足でも使用可能：信頼性向上のため H1、H4、D1 推奨。

使い方

  • 反転戦略：通貨が +50 または –50 の極値に達したときに反転を探す。
  • エントリー確認：プライスアクションやサポート/レジスタンスと組み合わせ。
  • 最強/最弱ペアの選択：最強通貨と最弱通貨に基づいて取引。

実例

  • USDが +60（買われ過ぎ）でEURが –55（売られ過ぎ）の場合 → EURUSDで反発の可能性大。
  • 複数の通貨が中立ゾーン（±25）の場合 → エントリーを避ける、市場に明確な力なし。

競争上の利点

  • 単なるRSIではなく、複数ペアを組み合わせて真の強さを表示。
  • チャート上で明らかになる前に極値でチャンスを特定。
  • トレンドのないレンジ相場での取引を回避。

追加情報

  • プラットフォーム：MetaTrader 5
  • タイプ：オシレーター、マルチ通貨、レベル
  • 推奨対象：平均回帰トレーダー、スイングトレーダー、相対力分析者

 

FOTSI インジケーター – 他の人が見えないものを見ましょう。

通貨の強さをあなたの競争優位に変えましょう。

フィルタ:
luigig
29
luigig 2025.12.18 10:43 
 

El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra

Leonardo Daniel Isaia
1280
開発者からの返信 Leonardo Daniel Isaia 2025.12.27 19:58
En la versión 1.006 del indicador (la que tienes disponible en la tienda actualmente) se ha corregido el inconveniente por el cual no podías usar el mismo al momento de comprarlo.
Ahora ya no tienes que configurar nada, simplemente arrastrar y soltar el indicador y el mismo detectará el sufijo que usa tu broker para que no tengas que molestarte en escribir nada tú. Por otro lado se modificó la programación para mantener el trazado de las líneas de FOTSI incluso si el servidor experimenta cortes o reconexiones así mantiene la persistencia de los datos. Por favor, evalúa la nueva versión del indicador para saber que se ha solucionado tu inconveniente. De ser así, agradecería que evalúes volver a calificar mi trabajo. La opinión de los usuario es muy importante para los desarrolladores que nos tomamos el trabajo de aportar nuestro tiempo y dedicación para mejorar la operativa de todos en la comunidad. Gracias y buen año para ti.
レビューに返信