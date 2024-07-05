Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

私たちのチームは、MetaTrader ターミナル向けの最先端のスマート トレーディング エキスパート アドバイザーである Trading Robot をご紹介できることを嬉しく思っています。

AI Sniper は、  MT4   の両方の端末向けに設計された、インテリジェントな自己最適化取引ロボットです。

洗練されたアルゴリズムと最先端の取引手法を活用したAI Sniper は、取引の最適化における卓越性を体現しています。

当社のチームは、取引所と株式市場の両方で 15 年を超える豊富な経験を活かし、革新的な戦略管理機能、インテリジェントな機能、直感的なグラフィカル インターフェイスを組み込んだこのエキスパート アドバイザーを作成しました。

AI Sniperの各側面は細心の注意を払って設計され、厳密にテストされたプログラム コードによってサポートされています。

高度な計算インテリジェンスは複雑なテクニカル分析を通じて機能し、あらゆる価格変動に対して何千もの数学的計算を実行します。

これにより、 AI Sniper は、強気市場トレンドでも弱気市場トレンドでも、取引の最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを正確に特定し、買い注文または売り注文の正確な実行を保証できます。

当社のビジョン、ミッション、戦略には、トレーダーに成功のための比類のないツールを提供するという確固たる取り組みが組み込まれています。

AI Sniper は、複数の取引戦略機能を単一の包括的な取引ロボットに統合し、取引の取り組みを向上させます。

私たちの最大の目標はあなたの成功です。

AI Sniperの革新的な機能をぜひダウンロードしてテストし、直接体験してください。

今すぐ取引の未来を体験してください。

私は通常、変動の激しいシンボルと取引ペアを推奨します。エキスパートアドバイザーが継続的に機能するには、変動の激しい取引商品を選択してください。


  • 完全自動取引には、     xCustomEA
  • 完全な手動取引にはVirtualTradePadお勧めします
  • 最も人気のあるエキスパートアドバイザーTickSniperをベースに


レビュー 3
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

multiuwe
104
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
297020
開発者からの返信 Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

