ENEA mt5

4

価格: 606$ -> 808$
取扱説明書: Manual
ENEA mt5 – レジームスイッチング + GPT5 と隠れマルコフモデル (HMM)

ENEA mt5 は、人工知能 ChatGPT-5 のパワーと隠れマルコフモデル (HMM) の精密な統計分析を組み合わせた、最先端の全自動取引アルゴリズムです。リアルタイムで市場を監視し、複雑で検出が難しい市場状態（レジーム）を特定し、現状に応じて取引戦略を動的に調整します。目的は明確です：市場のあらゆる局面 — トレンド、レンジ相場、高ボラティリティ — において、最適な取引ロジックを適用し、機会を最大限に活かしつつ、リスクを効果的に管理することです。

主な特徴:

  • リアルタイムのレジーム検出: トレンド、レンジ、ボラティリティ、安定期

  • 市場レジームに応じた戦略の動的切替

  • AIモデル GPT5 (HMM) が過去データから教師なし学習

  • 自動TPの有効化、SLの調整

  • M30 タイムフレームに対応し、XAUUSD をベースに構築


隠れマルコフモデル (HMM) の仕組み

隠れマルコフモデル (HMM) は、金融市場のようなシステムが目に見えない（隠れた）状態を経由して推移すると仮定する統計モデルです。
これらの状態（例：上昇トレンド、下降トレンド）は直接観測できませんが、価格、出来高、ボラティリティなどの測定可能な数値に影響を与えます。
HMMは確率を用いて、観測データに最も一致する隠れた状態の系列を求めます。
これにより、パターン認識や現在の市場状態の評価をより正確に行うことが可能になります。


HMMの構成要素:

隠れマルコフモデル (HMM) は、ENEA mt5 におけるレジーム検出のために特化された複数の主要コンポーネントで構成されています。
隠れ状態（レジーム） は、トレンド、レンジ、高ボラティリティなど市場の異なる局面を表します。
遷移行列 は、市場があるレジームから別のレジームへ移行する確率を決定します。
出力分布 は、それぞれのレジームが観測された市場データにどのように現れるかの統計的特徴を記述します。
モデルは過去の価格とボラティリティデータで学習され、その後、 リアルタイムで市場が現在どのレジームにあるかを検出します — 手動でのラベル付けは不要です。

レジームスイッチングとは？

レジームスイッチングとは、取引戦略を市場の異なる構造的状態（いわゆる市場レジーム）に動的に適応させることを指します。
これらのレジームは、明確なトレンド局面（上昇または下降市場）、レンジ相場、
高ボラティリティ期（例：ニュース発表後、ギャップ、強い値動き）や低ボラティリティ期として現れることがあります。

多くの従来型取引手法は、市場の全ての局面に同一の方法を適用するため失敗します。 ENEA mt5 エキスパートアドバイザー はこの点が異なります：
リアルタイムで現在の市場状態を検出し、それぞれの市場状況に応じて取引戦略を動的に調整し、各レジームで最適なパフォーマンスを発揮します。

ライブ運用での戦略ロジック

ライブ運用では、ENEA mt5 は市場を継続的に分析し、現在のレジームを識別します。
市場状態が検出されると、 EAは自動的に適切な取引戦略を選択 し、市場環境に最適に対応します。
市場が トレンド局面の場合、ENEAは トレンドフィルター付きブレイクアウトシステムを起動し、トレンド方向の動きを効率的に活用します。
 レンジ局面では、EAは 平均回帰戦略を使用し、重要なサポート・レジスタンスゾーンに応じてエントリーとエグジットを動的に調整します。
 高ボラティリティ局面が検出された場合、ENEAは自動的にポジションサイズを縮小し、 広めのストップロス水準を設定してリスクを制御し、誤った取引を回避します。
適用例 (XAU/USD) HMMは日次対数収益に基づき学習され、3つのレジームを区別します：
状態
説明 市場の動き
1
トレンド局面
 強い方向性の動き、高いモメンタム
2
レンジ相場
 低ボラティリティ、不明確な方向性
3
ショック / ボラティリティ ギャップ、ニュース、急激な方向転換 

ENEA はこれらの状態をリアルタイムで検出し、 取引頻度  戦略選択を適宜調整します。


ENEA mt5 における ChatGPT-5 の役割

ENEA mt5 の大きな特徴のひとつは、最新モデル ChatGPT-5 をエキスパートアドバイザーの意思決定ロジックに統合していることです。
HMMが 統計的なレジーム検出を担当する一方で、ChatGPT-5は セマンティックかつ適応的な意思決定層として機能します。

具体的には：

  • 複雑な市場データの解釈：

    ChatGPT-5 はHMMで検出された市場レジームをリアルタイムで評価し、現在の市場センチメント、周期的な季節パターン、マクロ経済ニュースによる例外的な価格変動や急激なボラティリティ上昇など、追加の文脈情報を賢く組み込みます。これにより、状況に応じた非常に精密な意思決定基盤が構築され、複雑かつ急変する市場局面でも最適な取引戦略を選択できます。

  • 自己学習型アプローチ:

    強力なGPT-5コアは、過去の多様な取引データから深いパターンや微細な異常を特定・評価することに特化しています。これに基づき、特に収益性の高いセットアップは強化・改良され、非効率的または高リスクな構成は自動的に排除されます — これはENEA mt5が常に戦略を最適化し、最高性能を維持するための継続的なプロセスです。

  • コンテキスト感度：
    GPT-5は、ニュースイベントへの市場の突発的反応、重要な経済指標発表後のボラティリティ急増、地政学的イベントによる異常な価格変動など、非構造的で測定が難しい情報をも意思決定プロセスに統合する能力を持ちます。これにより、純粋な統計モデルでは考慮されないことが多い動的要因にも対応でき、予期せぬ市場状況でも正確かつ利益志向の判断が可能になります。

どれほど優れているのか？
HMM（精密なレジーム分類）とChatGPT-5（コンテキストに基づく適応戦略調整）の組み合わせにより、現在の市場状況に反応するだけでなく、最適な取引判断を事前に準備できる取引アルゴリズムが実現します。この二重エンジン構造は、異なる市場レジーム間の移行期 — 多くのEAが弱みを持つ局面 — で特に力を発揮し、結果の安定性を大幅に高めます。HMMが構造的な分析を担い、GPT-5が「市場インテリジェンス」を提供することで、複雑かつ予測不可能な市場状況でも的確に機会を活かせます。

レビュー 9
Serhii Dronov
142
Serhii Dronov 2025.12.19 17:34 
 

Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.

Kevin Leal
31
Kevin Leal 2025.12.04 12:32 
 

I have been working with this EA (ENEA) during 15 days and everytime it opens a trade the TakeProfit has been smashed. Vitalii Tkachenko you are a magician. 🎩

Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.10.24 12:44 
 

This is the only EA you really need. I highly recommend it; make sure you follow all the instructions, and the rest is automated. Thank you, Vitalii, for sharing your creation with the world. It is highly appreciated, brother!

Serhii Dronov
142
Serhii Dronov 2025.12.19 17:34 
 

Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.

labtrade
301
labtrade 2025.12.16 21:19 
 

The EA is promising but the author needs to integrate a feature to use my own API key, I don't want to be dependent on using theirs. Also it only currently supports upto GPT 5 and there is already GPT 5.2 so once I have a way to enter my own key and the version used I will update this review. The author says they are working on this so hopefully it will be available soon.

UPDATE: No news from the author after several days now.

Axel
271
Axel 2025.12.11 11:42 
 

The coward who fled after turning off the signal.

Vitalii Tkachenko
735
開発者からの返信 Vitalii Tkachenko 2025.12.11 14:37
Hello, my signal looked very good.
I am currently trying to restore it and clarify why it was removed.
Kevin Leal
31
Kevin Leal 2025.12.04 12:32 
 

I have been working with this EA (ENEA) during 15 days and everytime it opens a trade the TakeProfit has been smashed. Vitalii Tkachenko you are a magician. 🎩

Vitalii Tkachenko
735
開発者からの返信 Vitalii Tkachenko 2025.12.04 13:55
Thank you for your great feedback.
I’m happy to hear the EA has been performing so well for you.
Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.10.24 12:44 
 

This is the only EA you really need. I highly recommend it; make sure you follow all the instructions, and the rest is automated. Thank you, Vitalii, for sharing your creation with the world. It is highly appreciated, brother!

Ferenc Sand
55
Ferenc Sand 2025.10.08 18:35 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Vitalii Tkachenko
735
開発者からの返信 Vitalii Tkachenko 2025.10.08 19:04
Thank you for that.
I’m always ready to help and quick to respond.
Patrick Savard
225
Patrick Savard 2025.09.11 21:49 
 

Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!

Vitalii Tkachenko
735
開発者からの返信 Vitalii Tkachenko 2025.09.13 17:40
Thanks a lot for your feedback.
Countless hours of development and fine-tuning went into this EA, it's great to see that the results speak for themselves.
peep4447
41
peep4447 2025.09.10 16:54 
 

After some time using the EA, I’ve only seen positive outcomes. If it keeps performing like this, it’s definitely a solid tool. Well done.

Update after one month of use:

Now a month has passed and I must say I am very surprised by the results. Definitely worth it.

Vitalii Tkachenko
735
開発者からの返信 Vitalii Tkachenko 2025.09.10 17:54
Thank you so much for your kind feedback.
Please keep us posted on your progress.
Arjun-Si
45
Arjun-Si 2025.09.03 18:17 
 

Communication with Vitali is smooth and professional. Responses are always quick and reliable. My first trade hit TP so precise and fast, with absolutely no drawdown. As of now, I can only recommend the EA.

Vitalii Tkachenko
735
開発者からの返信 Vitalii Tkachenko 2025.09.03 20:17
Thank you so much for your kind feedback, it truly means a lot to me.
レビューに返信