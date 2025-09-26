Aurum Sentinel Pro

5

Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD

Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!

Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold).
Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.

Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.

🎯 KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist

Multi-Timeframe Power

  • Handel gleichzeitig und unabhängig auf 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4)

  • Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!

  • Individuelle Handelszeiten pro Timeframe für maximale Flexibilität

Intelligentes FVG-Tracking mit Close-Price Filter

  • Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs

  • Neue Close-Price Filterung: Verhindert falsche Signale durch Candlestick-Analyse

  • Präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf der Größe der FVG-Zone

Dual-Mode Trading System

  • Trend-Modus: Nutzt Chandelier Exit mit ATR-basiertem Trailing Stop

  • Sideways-Modus: Klassische SL/TP mit festen Multiplikatoren

  • Automatische Marktphasen-Erkennung pro Timeframe mittels ADX + EMA

Mehrstufiges Risikomanagement

  • 1% Fixes Risiko pro Trade oder feste Lot-Größe

  • Daily Loss Limit: Automatischer Trading-Stop bei 10% Tagesverlust (anpassbar)

  • Maximale Lot Size Begrenzung (10 Lots) für Kapitalschutz 

Profit Protection System

  • R1 Break-Even: Auto-SL bei Erreichen von 1x Margin Profit

  • R4 Safety Stop: Aktiviert bei 4x Margin Profit (wenn Chandelier nicht aktiv)

  • R2 Secure Profit: Teilgewinnmitnahme bei der Hälfte des R4 Profits

Optimierte Trading Sessions

  • UK Session

  • US Session

  • Kein Asia-Session Trading für fokussierte Qualitätssignale

Umfassendes Monitoring & Transparenz

  • Automatische FVG-Zonen Zeichnung auf dem Chart

  • Detailliertes Logging aller Handelsentscheidungen

  • Echtzeit-Überwachung aller aktiven Positionen

⚙️ TECHNISCHE DETAILS

  • Basiswährung: Empfohlen USD

  • Handelsinstrument: AUSSCHLIESSLICH XAUUSD (speziell optimiert)

  • Empfohlener Zeitrahmen: Arbeitet auf allen Charts, analysiert die eingestellten Zeitrahmen (M5-H4)

  • Mindestempfehlung: ECN Standardkonto

  • Maximaler Spread: 30 Pips

  • Vollständige MQL5 Compliance

🎪 HARTKODIERTE OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN

FVG Buffer pro Timeframe

SL/TP Multiplikatoren

Erweiterte Trend-Erkennung

  • Optimierte EMA-Perioden 

  • ATR-basierte Separation 

  • ADX-Schwelle

🎯 FÜR WEN IST DIESER EA?

  • Für Trader, die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen

  • Für Investoren, die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten

  • Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen

  • Für konservative Trader, die strenges Risikomanagement mit Daily Loss Limits schätzen

⚠️ WICHTIGER HINWEIS

Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.

Aurum Sentinel Pro – Ihr professioneller Jagdgefährte für multi-timeframe FVG Trading im Gold-Markt!

レビュー 5
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

beam79
24
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

おすすめのプロダクト
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
エキスパート
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
エキスパート
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
エキスパート
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Robo Mini Dolar B3
Luiz Felipe Hibino Rodrigues
エキスパート
This EA works exclusively on the Dollar Futures market (B3). It can be used in Full Dollar (DOL) or Mini Dollar (WDO). Type: Day-Trade Recommended margin: Mini Dollar (WDO) = BRL 3.000,00 Developed through volatility techniques, batteries of robustness tests and data analysis such as: - Walk Forward Analysis (WFA) - Walk Forward Efficiency (WFE) -   Walk Forward Matrix  (WFM) - Monte Carlo - Distribution of Parameters - Distribution of Results - Wilcoxon-Mann-Whitney criterion The EA
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Gold Grok
Ihar Tsitou
エキスパート
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
エキスパート
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
エキスパート
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
エキスパート
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
エキスパート
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
エキスパート
RS ボラティリティ エキスパート アドバイザー (RSV EA) MT5 重要な予備的注意 : RS ボラティリティ EA MT5 (RSV EA) は過剰適合ではありません。 RS ボラティリティ EA MT5 (RSV EA) のプログラム コードは、過去数年間の正直な外国為替取引に基づいています。 RS ボラティリティ EA MT5 はシンプルなトレンド追従型エキスパート アドバイザーであるため、取引初心者に最適です。 RSV EA は、 RS ボラティリティ MTF インジケーターからのシグナルに基づいて注文を生成する EA です。 RSV EA は、フィルター条件が満たされるとすぐに最初の注文を取引し、グリッドを構築します。グリッドの間隔は、シグナルに応じて設定することも、固定間隔値として設定することもできます。利益は、 TP by Money (Params Minimal Profit Target) によって設定できます。 RSV EA は、個々の取引 / シーケンスの利益をチャートに直接表示します。 RS Volatility EA を使用した取引の一般的な要件 最
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
エキスパート
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
エキスパート
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
エキスパート
ナスダック クオンツ NAS100 Expert Nasdaq は、安全に利益を得るために設計された動的かつ最適化されたスキャルパー取引システムです。ニューラル ネットワークの最適化に基づくリスク管理と、残高利益に基づくスマートなロット増加システムを備えた完全なシステムは、初心者と経験豊富なトレーダーに適しています。モバイル指値注文を使用し、市場のプルバックを利用して、より短く安全なストップを提供できます 賞金をカバーできます デフォルト設定を使用するか、ブローカーに最適化されたセットアップをリクエストすると、当社が作成します 正しいバックテストを行うには、まずメタトレーダーで NAs100 アセットの履歴データをダウンロードする必要があります! エキスパート ナスダック クオンツ NAS100 にはスマート システムとドローダウン削減アルゴリズムが組み込まれており、主に価格が損失ゾーンに入る前に注文を閉じることができます 保留中の注文と成行注文の迅速な実行を備えた完全なダッシュボードを備えています 開いている注文をリセットし、保留中の注文をキャンセルするためのボタン。パネルの
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
エキスパート
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは。私はこのツールを実際の結果に基づいて厳密に設計しました。このツールは、私の以前の戦略のいくつかに基づいており、それを外国為替市場に適応させています。 Tyr AI、秩序の神の力、機械学習ベースのAIのニューラルシステム、スキャルピング市場の詳細な分析、公式EURUSD市場を適切に処理するための堅牢なEA、市場を分析してプロレベルでエントリーを行う、ヘッジなし、マーティンなし、新しいテクノロジーを使用したプロフェッショナルAIスキャルピング したがって、これは機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AIはパラメータを読み取り、それを私の戦略に参照し、エントリの品質が向上するように学習します。また、ポジションを回復できるノードもあります。もう1つの革新的な点は、すべてが仮想的にカプセル化されることです。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーに送信されるデータはなく、非常に人道的な方法で行われます。 2つの主な点は、extractFeaturesとtrainModel関数を設計することです。キャンドルの設計、スリッページを分解し、スプ
Sonic
Jalaluddin Raheemi
エキスパート
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
IA Master Grid Full
Thiago Alves Martins
エキスパート
IA MASTER GRID: Your Automated Pilot in the Financial Market Imagine having an intelligent robot that works for you in the financial market 24 hours a day, 5 days a week. The IA MASTER GRID is exactly that! It is an Expert Advisor (EA), a program that runs within the MetaTrader 5 platform and automatically executes trades based on predefined rules. How Does It Work? The basic principle of the IA MASTER GRID involves two main strategies working together to seek opportunities and manage r
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
エキスパート
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Apexion
Vadim Podoprigora
エキスパート
Apexion - is a scalper that analyzes the market direction in a narrow range using multi-currency analysis and analysis of current market volumes. Analyzing the market, the advisor finds entry and exit points taking into account the trend indicators of the currency pair, as well as correlations. The advisor uses dynamic points of closing positions to minimize risks. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the adviso
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
エキスパート
BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
エキスパート
QuantCore GT QuantCore GT EA は、AI による知能とデータ主導の戦略を比類なき組み合わせで活用し、FX 市場の複雑さを克服するために開発された先進的なトレーディングシステムです。ChatGPT-o1、最新の GPT-4.5、洗練された機械学習モデル、そして最先端のビッグデータアプローチを統合することで、QuantCore GT は精度、適応性、取引効率の新たな次元を実現します。このエキスパートアドバイザー (EA) は、先進技術、シームレスな AI インタラクション、そして一流のカスタマーサポートを特徴としており、トレーダーに最適なツールとサポートを提供します. 無料 EA 1 個:   QuantCore GT のご購入時に、当社のポートフォリオから追加のエキスパートアドバイザーをお選びいただき、あなたのトレーディング戦略を次のレベルへ引き上げます！ 設定方法:   セットアップ この戦略が非常にユニークであるため、限定ライセンスのみの販売を予定しています。そのため、販売数を制限するために価格は徐々に上昇します。 次の価格: 6 90  USD ブローカ
Herodotus Assistant
Nadiya Mirosh
エキスパート
Expert Forex Market Analysis Using Elliott Wave Theory Introduction Forex market analysis using Elliott Wave Theory offers new opportunities for accurately forecasting currency pair movements. Herodotus, an expert in technical analysis, applies this method to study the dynamics of key currency pairs: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/CHF EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD USD/CAD EUR/CHF AUD/JPY CAD/JPY Elliott Wave Theory This technical analysis method describes price fluctuations as recurring wave stru
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
エキスパート
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Wolken
Fernando Souza Mendes
エキスパート
WOLKEN 主な機能： マルチインジケーター戦略と高度なフィルター: 使用インジケーター: 移動平均線（MA）、RSI、ボリンジャーバンド、ADX、ストキャスティクス、ATR、OBV（On-Balance Volume）。 複合シグナル: 3つ以上のインジケーター の確認が必要で、誤ったシグナルの発生を減少。 トレンドフィルター（OBV）： 出来高の方向を確認し、シグナルを検証。 ダイナミックSL/TP: ATR（Average True Range） を基に、 市場のボラティリティ に適応。 プロフェッショナルなリスク管理: ATRのフォールバック: 現在のATR値が無効な場合、ATRの移動平均を使用。 損失制限: 事前に設定された 1日または1週間の損失制限 に達すると取引を停止。 証拠金/スプレッドの確認: リアルタイムで取引条件をチェック。 革新的な技術機能: 自動最適化: ATRMultiplier と TPRatio を 直近のパフォーマンスに基づいて自動調整 。 トレーニングモード: バックテスト完了後に 詳細なパフォーマンスレポートを生成。 ニュースフィルター: N
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
エキスパート
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
エキスパート
ワンバーブレイクアウトEAシステムは、高い利益率により多くの可能性を秘めたブレイクアウト戦略です。 その日の最も強いトレンドに従い、革新的なトレーリング方法を通じて利益を最大化するように設計されています。 これにより、たとえ勝率が低くても、短期間で大きな利益を得ることができます。正しく設定すれば、数か月間利益を上げて運用できます。 これは、ES (US500)、NQ (NAS100) などの大規模市場、または金、銀などの商品に最適です。 機能や設定・バックテストについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご購入前にメッセージをお送りいただくことも可能です。 あなたは、多くの設定および最適化オプションを備えた非常に柔軟なブレークアウト システムを購入しようとしています。 まず、NAS100 (NQ) と Gold の現時点での最適な設定を示します。また、バックテストの成功に関するヒントと、バックテストに最適なデータも提供されます。
RiskX Turbo EA
Burak Enes Aydin
エキスパート
RiskX Turbo EA - High-Risk Trading Robot Overview: RiskX Turbo EA is an ultra-aggressive trading robot designed for traders who embrace high risk for potentially high rewards. Operating on the USD/JPY 1-hour chart, this EA executes bold trades by utilizing one-third of the account balance per position and exponentially increasing trade sizes as equity grows. While it offers significant profit potential, it also carries an inherent risk of full account loss, which is entirely dependent on chance.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。 7,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT4バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために C
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
エキスパート
ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
作者のその他のプロダクト
Aurum Sentinel Exit Manager
Christian Da Costa
ユーティリティ
Who is Aurum Sentinel Exit Manager for? PERFECT FOR: Manual gold traders who want to automate their exits Funded traders who need to adhere to drawdown limits Working professionals who cannot constantly monitor the chart Anyone who wants to avoid emotional exit decisions WORKS WITH: Any manual trading strategy All XAUUSD lot sizes Any timeframe (recommended: H1 or higher) All brokers with MetaTrader 5 UNIQUE ADVANTAGES Plug & Play - No strategy change Load the EA onto your XAUUSD chart
フィルタ:
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

Christian Da Costa
649
開発者からの返信 Christian Da Costa 2025.10.13 19:22
Hallo Hambi Danke für die netten Worte. Freut mich dass alles so gut funktioniert und du Spass an dem EA hast!
beam79
24
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Christian Da Costa
649
開発者からの返信 Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

Christian Da Costa
649
開発者からの返信 Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
mojo62
24
mojo62 2025.10.09 20:27 
 

Der Bot macht was er verspricht! Der Support ist Vorbildlich! Ein empfehlenswertes Produkt!

Christian Da Costa
649
開発者からの返信 Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
miguelsao
19
miguelsao 2025.10.01 16:04 
 

Super Produkt und der Support ist Mega!

Christian Da Costa
649
開発者からの返信 Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
レビューに返信