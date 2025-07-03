AI Map
- エキスパート
- Saeid Soleimani
- バージョン: 2.40
- アップデート済み: 22 12月 2025
- アクティベーション: 11
AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。
システムアーキテクチャ
EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます：
-
リアルタイムの価格動向と出来高分析
-
ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合
-
テクニカル指標の合成
-
リスク評価とボラティリティ予測
-
サポートとレジスタンスのマッピング
トレーディング戦略
このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。
主な機能
-
アカウント資産に基づく自動ポジションサイジング。
-
経済ニュースフィルタリングを使用した市場分析。
-
動的な利益目標とストップロス調整。
-
週末のポジション保護機能。
-
マルチタイムフレーム分析。
推奨通貨ペア
このシステムは、十分なボラティリティを持つペアに最適化されており、以下が含まれます：
-
メジャー＆クロス： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY
-
貴金属： XAUUSD（金）
アカウント推奨事項
-
保守的： 最低残高 $500（推奨 $1,000）
-
タイムフレーム H1
セットアップと使用
-
EAは標準的な市場時間中に動作します。
-
設定ファイルとセットアップガイドは「コメント」セクションで入手できます。
-
ライブトレーディングの前にシステムのメカニズムを理解するために、デモアカウントでのテストが推奨されます。
Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.