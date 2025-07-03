AI Map

3.75
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム

AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。

システムアーキテクチャ

EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます：

  • リアルタイムの価格動向と出来高分析

  • ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合

  • テクニカル指標の合成

  • リスク評価とボラティリティ予測

  • サポートとレジスタンスのマッピング

トレーディング戦略

このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。

主な機能

  • アカウント資産に基づく自動ポジションサイジング。

  • 経済ニュースフィルタリングを使用した市場分析。

  • 動的な利益目標とストップロス調整。

  • 週末のポジション保護機能。

  • マルチタイムフレーム分析。

推奨通貨ペア

このシステムは、十分なボラティリティを持つペアに最適化されており、以下が含まれます：

  • メジャー＆クロス： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

  • 貴金属： XAUUSD（金）

アカウント推奨事項


  • 保守的： 最低残高 $500（推奨 $1,000）

  • タイムフレーム H1

セットアップと使用

  1. EAは標準的な市場時間中に動作します。

  2. 設定ファイルとセットアップガイドは「コメント」セクションで入手できます。

  3. ライブトレーディングの前にシステムのメカニズムを理解するために、デモアカウントでのテストが推奨されます。

レビュー 4
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

Saeid Soleimani
4367
開発者からの返信 Saeid Soleimani 2025.12.19 21:33
Thank you for this honest review - and for actually understanding how the EA works. You nailed it: accurate entries + proper risk management = steady growth. The AI does its job when traders let it do its job. Simple as that. By the way, Version 2.30 is now available with improved broker compatibility and better execution during volatile periods. You'll notice even smoother performance. Really appreciate your patience and discipline. That's what makes the difference. Cheers! 📈
Harry Kattel
32
Harry Kattel 2025.12.12 15:59 
 

The market moved strongly upward, but the EA continued to add positions in the opposite direction. Instead of adapting to the clear bullish trend, the robot kept increasing exposure by adding more sell orders. There was no effective stop mechanism or recovery adjustment, and trading continued despite the growing drawdown. As a result, the account was fully wiped out, leading to a loss of approximately 1,300 EUR. This situation raises concerns about the EA’s trend recognition, position-adding logic, and overall risk management in trending market conditions. These aspects should be carefully reviewed to ensure safer operation on live accounts.

Update after further testing:

I want to clarify my previous review after spending more time with this EA. The strategy itself can work, but it requires proper risk management and active monitoring, especially during strong market trends.

The developer is very responsive, supportive, and clearly passionate about improving the product. He communicates openly and provides guidance when needed.

This is not a “set and forget” robot, but for users who understand drawdown, position sizing, and are willing to monitor equity, it can be a useful tool.

I appreciate the developer’s effort and ongoing improvements, and I’m continuing to test the EA with a more controlled risk approach.

Saeid Soleimani
4367
開発者からの返信 Saeid Soleimani 2025.12.14 14:52
Thank you for the detailed feedback, and I'm truly sorry about your loss.What Happened:You experienced a classic Martingale failure during a strong one-directional trend. The EA kept adding sell positions while the market moved powerfully upward, leading to account wipeout.Good News - This Is Now Fixed:I've released Version 2.20 with exactly the protections you needed:✅ Advanced Risk Protection (NEW)
Automatically closes ALL positions when drawdown exceeds 5%
Dynamic limits: tighter as more positions open
Would have stopped your loss at -65 EUR instead of -1,300 EUR
✅ Trading Strategy Selector (NEW)
Conservative mode: Only trades very strong setups (would likely skip aggressive trends)
Balanced mode: Default, much safer
Your scenario would trigger "SKIP" in new system
✅ Order Price Validation (NEW)
Prevents wrong order placement
Auto-retry if AI makes mistakes
What You Should Have Done (Old Version):
Enable news protection
Set tighter stop loss limits
Use lower Martingale levels
But these weren't obvious enough—that's on me
Current Version (2.20):
Protection features are DEFAULT ENABLED
Clear warnings in setup guide
Better trend detection
My Commitment:I build EAs to help traders, not hurt them. Your feedback directly led to these safety improvements. All users should now:
Update to version 2.20
Keep ENABLE_ADVANCED_RISK_PROTECTION = true
Use Conservative or Balanced mode
Test on demo first
Thank you for making the EA safer for everyone.
Saeid Soleimani
AIMAP EA Developer
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.12.12 08:59 
 

A scary Martingale expert advisor that trades against the market. AI has no effect on it — it just follows preset rules. It opens buys on some accounts and sells on others. My 5000 account got wiped out.

Saeid Soleimani
4367
開発者からの返信 Saeid Soleimani 2025.12.14 14:55
I'm sorry to hear about your loss. Let me address your concerns directly."AI has no effect":I understand your frustration, but the EA does use AI for analysis. However, you're right that the Martingale system dominates the behavior—once triggered, it follows recovery logic regardless of AI input. This is by design, but I should have made this clearer."Trades against the market":Martingale works by placing orders opposite to losing positions to recover losses. If market trends strongly in one direction, this creates the exact scenario you experienced—adding positions against the trend until account wipeout."Opens buys on some accounts, sells on others":The EA analyzes each chart independently. Different accounts/timeframes can show different signals, leading to opposite directions. This isn't random—it's based on the market data AI sees at that moment.What's Changed in Version 2.20:
✅ Advanced Risk Protection - Auto-closes positions at 5% drawdown
✅ Strategy Selector - Conservative mode avoids risky setups
✅ Order Validation - Prevents wrong price placementsMy Honest Take:You're correct that Martingale is aggressive and can wipe accounts during strong trends. I've added protections, but Martingale will always carry this risk. The EA works best in:
Ranging markets
With strict risk limits enabled
On demo accounts first
I should have emphasized these limitations more clearly. I'm working on better warnings and mandatory protection features.Thank you for the honest feedback.
kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

レビューに返信