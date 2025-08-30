Argos Fury
- エキスパート
- Aleksandar Prutkin
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 29 10月 2025
- アクティベーション: 20
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA
このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。
Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。
時間足：H1
Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、
このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。
固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を リアルタイムで検知・理解し
–そしてそれに応じて柔軟に対応します。 リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。
Deep Seek についてDeep Seek は、先進的なデータ構造に基づく最新の分析モデルです。
リアルタイムで市場をスキャンし、パターンを認識し、ボラティリティを評価し、従来のインジケーターが見逃す部分を読み取ります。
Deep Seek が特に優れている点：
-
市場の強弱の評価
-
トランジションゾーンの特定
-
変化する相場フェーズへの適応
|AIシステム
|トレード能力
|データ分析
|反応速度
|リスク管理
|Deep Seek
|非常に高い
|優秀
|極めて高速
|卓越
|ChatGPT-4
|高い
|とても良い
|速い
|良い
|ChatGPT-3.5
|中程度
|良い
|普通
|普通
|Google Bard
|中程度
|良い
|速い
|良い
|Bing AI
|中程度
|良い
|速い
|良い
（AIシステム評価の検証済み統計）
Dynamic Reversal Zoning 戦略
この戦略は、いわゆる 流動性ゾーン に焦点を当てています。つまり、市場が反転しやすいエリアです。
EAは価格圧力が高まっている、またはモメンタムが崩れているゾーンを特定します。盲目的にエントリーするのではなく、そうした場所で明確なシグナルを待ちます。
以下のメカニズムにより、精度の高いエントリーが可能になります：
- リアルタイムのゾーン検出
- 再エントリー可能なエントリーロジック
-
ローソク足構造、ボリューム、価格変動スピードの組み合わせ
なぜこの組み合わせが強力なのか
Deep Seek が背景を提供し、戦略が計画を構築します。
従来のEAが固定ルールで市場を捉えようとするのに対し、このEAは両方の強みを活かしています：
- Deep Seek はいつそのゾーンが本当に重要かを見極めます
- 戦略がどのように対応するかを判断します
その結果：変動の激しい相場でも明確さを保ち、他のトレーダーが撤退する場面でチャンスを見出す柔軟なEAです。
このEAは誰に適している？
短期トレードでも中長期的な取引でも — このEAは柔軟に対応します。特におすすめなのは：
- 明確なエントリーを重視するトレーダー
- ボラティリティの高いフェーズ
- レンジ相場になりやすい市場
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)