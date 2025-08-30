このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA

このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。

Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。

ライブシグナル __________ セットアップ 時間足：H1

レバレッジ：最低 1:30

入金額：最低 $200

通貨ペア：XAUUSD

ブローカー：すべて対応



Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、

このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。

固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を リアルタイムで検知・理解し

–そしてそれに応じて柔軟に対応します。 リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。





Deep Seek について

Deep Seek は、先進的なデータ構造に基づく最新の分析モデルです。



リアルタイムで市場をスキャンし、パターンを認識し、ボラティリティを評価し、従来のインジケーターが見逃す部分を読み取ります

。

Deep Seek が特に優れている点：

市場の強弱の評価

トランジションゾーンの特定

変化する相場フェーズへの適応

AIシステム トレード能力 データ分析 反応速度 リスク管理 Deep Seek 非常に高い 優秀 極めて高速 卓越 ChatGPT-4 高い とても良い 速い 良い ChatGPT-3.5 中程度 良い 普通 普通 Google Bard 中程度 良い 速い 良い Bing AI 中程度 良い 速い 良い

（AIシステム評価の検証済み統計）





Dynamic Reversal Zoning 戦略

この戦略は、いわゆる 流動性ゾーン に焦点を当てています。つまり、市場が反転しやすいエリアです。

EAは価格圧力が高まっている、またはモメンタムが崩れているゾーンを特定します。盲目的にエントリーするのではなく、そうした場所で明確なシグナルを待ちます。

以下のメカニズムにより、精度の高いエントリーが可能になります：

リアルタイムのゾーン検出

再エントリー可能なエントリーロジック

ローソク足構造、ボリューム、価格変動スピードの組み合わせ

なぜこの組み合わせが強力なのか

Deep Seek が背景を提供し、戦略が計画を構築します。

従来のEAが固定ルールで市場を捉えようとするのに対し、このEAは両方の強みを活かしています：

Deep Seek は いつ そのゾーンが本当に重要かを見極めます

そのゾーンが本当に重要かを見極めます 戦略がどのように対応するかを判断します

その結果：変動の激しい相場でも明確さを保ち、他のトレーダーが撤退する場面でチャンスを見出す柔軟なEAです 。