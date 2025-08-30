Argos Fury

3.93

このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA

このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。
Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。

ライブシグナル

__________

 セットアップ
時間足：H1
レバレッジ：最低 1:30
入金額：最低 $200
通貨ペア：XAUUSD
ブローカー：すべて対応

Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、
このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。

固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を リアルタイムで検知・理解し
そしてそれに応じて柔軟に対応します。 リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。


Deep Seek について

Deep Seek は、先進的なデータ構造に基づく最新の分析モデルです。
リアルタイムで市場をスキャンし、パターンを認識し、ボラティリティを評価し、従来のインジケーターが見逃す部分を読み取ります

Deep Seek が特に優れている点：

  • 市場の強弱の評価

  • トランジションゾーンの特定

  • 変化する相場フェーズへの適応

AIシステム トレード能力 データ分析 反応速度 リスク管理
Deep Seek 非常に高い 優秀 極めて高速 卓越
ChatGPT-4 高い とても良い 速い 良い
ChatGPT-3.5 中程度 良い 普通 普通
Google Bard 中程度 良い 速い 良い
Bing AI 中程度 良い 速い 良い

（AIシステム評価の検証済み統計）


Dynamic Reversal Zoning 戦略

この戦略は、いわゆる 流動性ゾーン に焦点を当てています。つまり、市場が反転しやすいエリアです。
EAは価格圧力が高まっている、またはモメンタムが崩れているゾーンを特定します。盲目的にエントリーするのではなく、そうした場所で明確なシグナルを待ちます。

以下のメカニズムにより、精度の高いエントリーが可能になります：

  • リアルタイムのゾーン検出
  • 再エントリー可能なエントリーロジック

  • ローソク足構造、ボリューム、価格変動スピードの組み合わせ

なぜこの組み合わせが強力なのか

Deep Seek が背景を提供し、戦略が計画を構築します。
従来のEAが固定ルールで市場を捉えようとするのに対し、このEAは両方の強みを活かしています：

  • Deep Seek はいつそのゾーンが本当に重要かを見極めます
  • 戦略がどのように対応するかを判断します

その結果：変動の激しい相場でも明確さを保ち、他のトレーダーが撤退する場面でチャンスを見出す柔軟なEAです

このEAは誰に適している？

短期トレードでも中長期的な取引でも — このEAは柔軟に対応します。特におすすめなのは：

  • 明確なエントリーを重視するトレーダー
  • ボラティリティの高いフェーズ
  • レンジ相場になりやすい市場
レビュー 42
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

おすすめのプロダクト
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
エキスパート
AU 79 Gold EA は、金取引のために特別に設計された金取引エキスパートアドバイザーです。これは5分の時間枠のスキャルパーであり、その戦略はユニークであり、金融機関が金を取引するために使用しています。精度を最大化し、リスクを最小限に抑えるために、出来高が少なくニュースがない夜間に数時間取引します。 参加してください     MQL5グループ   リアルアカウントでEAをバックテストして実行するために必要な最新のセットファイルをダウンロードするため。 他のメンバー間で日々の最新情報やニュースについて話し合うプライベート グループにもぜひご参加ください。プライベートグループリンクを取得するには、私に連絡してください。 マーチンゲール、グリッド、その他の危険な戦略は使用されていません。 ライブアカウントモニタリング MT4のバージョン 期間限定価格はわずか999ドル 主な特長 夜間ゴールドマスタリー : 「AU 79 ゴールド EA」は、夜の静かで音量の少ない時間帯に活躍します。他のEAが休んでいる間、私たちのEAは最適な取引ウィンドウで金市場のユニークな特性を活用して懸命に働いて
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
エキスパート
Quantum Index — Expert Advisor for Index Trading Live Signal       Key Features: Supported Instruments: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex ( ECN or Prime account).    Average Monthly Activity: 100–200 orders Expected Profit: 10–20% per month Maximum Drawdown: Up to 20% with default lot settings Description: Quantum Index is a high-precision, reliable, and profitable expert advisor designed for automated trading on major stock indices. It is fully optimized for RoboForex broker
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
エキスパート
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
エキスパート
PythonX - EURUSD M1 ハイブリッドブレイクアウトEA 同時に1トレード。低ドローダウン。プロップファームおよび個人トレーダー向け。 EURUSD M1 にて実ティックデータ（2015–2025 または最新）を使用し、25社以上のブローカーおよびプロップファームでテスト済み。 精度、一貫性、超低ドローダウンを提供するよう設計—$100口座でも安定稼働。 すべてのテストは $100 の残高、レバレッジ 1:1000、固定 SL/TP で実施。 透明性を確保するためスクリーンショットを添付。 対応ブローカー OctaFX, IC Markets, HF Markets, Exness, XM Global, Tickmill, RoboForex, ActivTrades, FXPro, FXTM, Eightcap, FP Markets 対応プロップファーム FTMO, E8 Markets, The Funded Trader, FundedNext, MyFundedFX, SurgeTrader, Finotive Funding, FXIFY, BrightF
Open Season
Philipp Shvetsov
エキスパート
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
CalcWave
Mohit Kumar
エキスパート
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
エキスパート
50% discount until the end of the month ($199). Regular price $399 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. This is a trend strategy that uses the  FIBO Trend PRO  i
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
エキスパート
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
CCI Multi-Currency EA MT5  は、複数の通貨ペアと時間枠にわたって広範にバックテストされた堅牢なコモディティ・チャネル・インデックス（CCI）戦略を実装しています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、グリッドリカバリー、ヘッジ、マーチンゲール（すべて任意で、デフォルトでは無効）など、包括的な取引機能を提供します。ブレイクアウト、反転、トレンドフォローといった精密なエントリーメソッド、インジケーター・時間・利益に基づいた柔軟なエグジットルールに加え、ドローダウン保護、スプレッド／スリッページフィルター、高速かつ軽量な非ラグインジケーターなどの高度な機能も備えています。 システムには、取引セッションを制御する曜日・時間フィルターがあり、過去データを使ったパフォーマンステストにも対応。リアルタイムダッシュボードでは、オープンポジション、口座残高、システムメトリクスが表示され、直感的な入力メニューで簡単に設定可能です。すべてのパラメーターには詳細なドキュメントが用意されています。 詳細ドキュメント： 一般設定ガイド ｜ インジケーター設定｜バックテストとセットファイ
Infinity Scalper EA MT5
Abraham Theuri Wangui
エキスパート
The Infinity Scalper EA is a cutting-edge automated trading system designed to leverage precision scalping strategies for consistent profitability in forex markets. Drawing inspiration from the limitless potential of infinity , this expert advisor embodies the concept of boundless opportunities in trading, where precision, adaptability, and persistence converge to create a robust tool for traders. Infinity in Trading Much like the mathematical concept of infinity, the forex market operates in an
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
エキスパート
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
GOLD Stone
Ken Iijima
エキスパート
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
HaiWa Alone
Eka Jatnika
エキスパート
HaiWa Alone へようこそ。これは、1990 年以来プログラミング ロジックで長い経験を持つベテラン プログラマーによって設計された、HaiWa プロジェクトの最新製品です。 HaiWa Alone は、移動平均と RSI インジケーターの利点と、HaiWa プロジェクト独自の機能を組み合わせた外国為替エキスパート アドバイザー (EA) です。スマートな意思決定ロジック。 主な特徴: 主要指標: 正確なテクニカル分析のために移動平均と RSI を組み合わせて使用​​します。 スマートな意思決定ロジック: 取引戦略を決定および制御するための HaiWa プロジェクトの特別なロジック。 通貨ペアの最適化: さまざまな通貨ペアで使用できますが、特に EURUSD、GBPUSD、USDJPY に対して最適化されています。 推奨入金: 最低 200 ドルの入金で安全ですが、より大きな利益を得るには、理想的な入金は 1000 ドル以上であることをお勧めします。 HaiWa 単独の利点: 柔軟性: ほぼすべての通貨ペアでの使用に適しています。 安全性: 手頃な初回デポジットでリスク
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
エキスパート
Embarking on a successful trading journey requires a comprehensive understanding of the risks involved and the tools at your disposal. With Obsidian Expert Advisor , we provide traders with a powerful algorithmic trading solution that unlocks new possibilities in financial markets. Innovation and Precision Obsidian Expert Advisor draws inspiration from the best practices of proven trading strategies, delivering exceptional results and instilling confidence in your trading decisions. Obsidian's c
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
エキスパート
ドルコスト平均法は非常に基本的で古い取引アルゴリズムですが、過去から現在に至るまで非常に便利です。 (注。DCA Pro Trend AI をレンタルおよび購入するすべてのユーザーは、取引前にユーザー ガイドを入手し、推奨セットアップを入手するにはメッセージを送信する必要があります) 私はトレーダーで、2009 年からトレードを始め、今ではトレードが私の人生です。 私は私のすべての知識、トレードの経験、ファンド管理の経験に基づいてこの EA をコーディングしました。 質問させてください。あなたにとってFXで最も重要なことは何ですか? あなたの答えは正確にはわかりませんが、「外国為替取引では証拠金が最も重要である」という私の答えは正確にわかっています。これには次のものが含まれます。 - アカウントのレバレッジ - 証拠金が必要です - 使用された証拠金 - マージンフリー - 証拠金レベル - ストップアウトレベル 数年間負け続けた後（今は違いますが）、「確率」に特化した数学がトレードに非常に役立つことに気づきました。 私たちはすべてを「確率」で計算することができ、それによって報
Gold pulverizer
Mahmoud Hilal
エキスパート
The Gold Pulverizer – Professional Gold Trading Robot The Gold Pulverizer is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) . Unlike generic EAs, it has been fine-tuned to capture the unique volatility and behavior of the Gold market, providing high-precision entries and strict risk management. ️ Key Features Specialized in Gold (XAUUSD) – optimized for the unique movement of Gold. Smart Buy & Sell signals based on Fair Value Gaps (FVG) . Daily Loss Protec
GME trend
Caochunyun Cao
エキスパート
Symbol：only EURUSD; TF:1 min; account type：stand or  ecn; Spread:max 35 point; Worktime:any and all auto; Min capital：200$; mm=true(defaut); risk=5-20; Models:short trend, base ai-rnn ; 500 to 10000 ony 20-40 days; This new ea,best models and test..one day open 40-100 order.keep one order 5-30min. and all day auto work which as miner, best choose Next 10 pay—>1000$;
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
エキスパート
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Salva EA
Pavel Komarovsky
エキスパート
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
エキスパート
This EA specializes in trading gold on the M5 time frame. I have meticulously optimized it, so you just need to start it and let it run without doing anything else. This is a trading strategy adapted from my very successful manual trading, which helps to make money in both trending and sideways markets. - The EA has been optimized, just turn it on, and it will run without needing to do anything else. - Only trades with XAU/USD. -  Minimum balance of $200. - Only works and makes money on the 5-
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
エキスパート
This EA only works with german index/dax. Use this EA in good brokers which have very tight spread. How the Expert Advisor Works: Initial Settings: First Input Field: Enter your initial balance. The default balance is $100. Second Input Field: Enter your initial lot size for a $100 balance. If your balance is larger (e.g., $500), multiply the initial lot size by the same factor (e.g., by 5 for $500), as $500 is 5 times the default balance. Lot Size Adjustment: Third Input Field: Define the b
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
エキスパート
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
Gap Rider
Ofer Dvir
エキスパート
GapRider EA - ダイナミックな買いサイドギャップトレーディングエキスパートアドバイザー 概要 GapRider EAは、MetaTrader 5向けに設計された洗練された適応型エキスパートアドバイザー（EA）で、買いサイドのギャップトレーディングに特化しています。このEAは、市場の大きなギャップを特定し、戦略的な買い注文を配置し、市場のボラティリティに基づくダイナミックなサイジングを活用して、トレードのエントリーとエグジットを最適化します。堅牢な機能セットを備えたGapRiderは、大きな市場変動後の価格リトレースメントを活用する強力なツールをトレーダーに提供し、初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な機能 ダイナミックサイジングテクノロジー : 平均ローソク足レンジに基づいてストップロス、トレイリングストップ、エントリー条件を自動的に調整し、変化する市場環境への適応性を確保します。 ギャップ検出メカニズム : ユーザーが定義した閾値（デフォルト：平均ローソク足レンジの3倍）を超える大きな価格変動（ギャップ）を特定し、高確率のトレードセットアップをピンポイント
Green Hawk
Rashed Samir
エキスパート
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Golden Retirement MT5
Jesper Christensen
5 (3)
エキスパート
Golden Retirement is a multi-strategy system designed for trading GOLD vs USD (XAUUSD). It does not use grid or martingale or any high risk money management strategies. Every position has a fixed stop loss and take profit. A trailing stop is used to catch as many pips as possible. It is not a scalping system, but most positions are closed within a day or two. It uses 10 different strategies to make the best out of every market condition. As this EA does not utilize grid and/or martingale it wil
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
エキスパート
Limited Time Offer: 50% Off One-Day Introductory Price! Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial ma
Pure AI
Vitali Vasilenka
4 (15)
エキスパート
XAUUSD 向けのユニークなトレーディングアドバイザー このアーキテクチャでは、各取引の決定はモノリシックなアルゴリズムではなく、インジケーターフィルター、エントリー条件、エグジット、制御ルールといった独立した論理ブロックの相互作用によって形成されます。 重要！ ご購入後、インストールガイドと設定手順を受け取るには、プライベートメッセージを送信してください。 主な特徴 - モジュール性と柔軟性 このアドバイザーは、交換可能で設定可能なコンポーネントのセットとして実装されています。 インジケーターブロック - 様々なテクニカル指標を用いた分析を実行します。 XAUUSD ペアの場合、以下のものがデフォルトで使用されます。 移動平均線（MA） - 主要なトレンド方向を決定します。 RSIまたはMACDインジケーター（ユーザーが選択） - エントリーポイントを確認するためのトリガーとして使用されます。 エントリールールとエグジットルールは、論理条件のセットとして定義されます（例：「上昇トレンド」+「RSI 30未満」=買いシグナル）。 フィルターと追加モジュール - 時間制限、ボラティ
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
エキスパート
このロボットは非常に良好に機能するため、心ならずも売却しますが、生活するための初期資金が必要です。資金目標に達したら、購入を避けるために非常に高額な価格（9999999ドル）に設定します。しかし、以前の購入者には引き続き利用可能で、更新も行われます。 このロボットは、市場の変動から保護するために、3つの通貨ペアを同時に取引します。 ロボットの設定ファイル（.set）を取得するために、メッセージを送るのを忘れないでください。 ロボットは、EURUSDとEURGBPを同じ方向に、GBPUSDを反対方向に取引します。 リスクは、資本に対するロット数で自動的に管理され、エクイティストップとエクイティテイクプロフィットが設定されています。 最大500ドルに対して0.01ロットを推奨します。リスクを半減するために、1000ドルに対して0.01ロットを設定しても問題ありません。 取引サイクルは最大3ラウンドで完了します。3ラウンドでTPエクイティに達しない場合、エクイティストップが適用されます。 ラウンド1：TPが0.5%の0.01ロット、またはラウンド2へ進む。 ラウンド2：TPが0.75%の0
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
エキスパート
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
エキスパート
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
作者のその他のプロダクト
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
フィルタ:
Profalgo Limited
83406
Wim Schrynemakers 2025.12.19 05:06 
 

This looks like a scam EA. I've been running it for 3 months, and it's obvious that the backtest has been manipulated (losses removed). You can clearly see that when you look at the performance since the last update. It went from straight up to straight down. When the EA was first released, the EA traded a lot less than the backtest as well. The author made multiple excuses for this and then did an update, which ONLY changed the number of trades since the launch. So the full history before that didn't change. which ofcourse can only mean that he opened more trades in the backtest manipulation. He recently started a new live signal to hide the losses, and in some magical way, the new signal is showing profits for the last weeks, which are not even in the backtest. so it's a fake live signal, just to attract new buyers that didn't see the history. Stay away. It looks like a typical scam. the EA will receive a new update soon probably, which will magically erase the losses again from the last weeks in the backtests. I'm aware that I'm a seller myself, and I don't often write reviews. but after 3 months of evaluating the EA and the seller's behavior, it's my right to post my opinion. screenshot here: https://www.mql5.com/en/market/product/148594/comments/page29#comment_58765227

hoodie13
45
hoodie13 2025.12.13 05:22 
 

这个EA很不稳定，交易少，但是很容易到达止损线。我决定放弃使用了。

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Axel
271
Axel 2025.12.10 10:45 
 

You are the coward who remade Signal.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.12.10 11:33
Good day,
I encountered issues with the broker, which resulted in the signals being deleted.
I am currently working with support to restore them. As a temporary solution, I have added two new signals so that the trades can still be viewed.
Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.11.28 10:55
Thank you for your review!
I’m glad Argos Fury has proven itself in live trading and delivered consistent TP results for you. Thank you for your trust and recommendation.
Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.11.28 10:53
Thank you very much for your great feedback!
I’m glad to hear that Argos Fury has met your expectations in both performance and flexibility. I also truly appreciate your kind words about my support.
Thanks again for your trust and positive review.
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.09 06:06 
 

I have been using Argos Fury for a month now, it's working well for me. The good thing about it does not have martingale or grid.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.11.09 09:57
Thank you for your feedback!
I’m glad to hear Argos Fury is working well for you and that you appreciate its clean, non-martingale, non-grid structure.
ayumamchan
124
ayumamchan 2025.11.09 02:10 
 

I've been running Argos Fury since late October, and profits have been steadily accumulating. Entries are few, but the win rate is incredibly high. It's surprising how much it's been talked about. Thank you for this excellent EA.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.11.09 09:56
Thank you very much for your great feedback!
I’m really glad to hear Argos Fury has been performing well for you and delivering consistent profits.
I appreciate your support!
Pieter Van Aswegen
157
Pieter Van Aswegen 2025.10.31 14:44 
 

I purchased this EA on 22 September 2025 and have been running it live on a 1:30 leverage account. The performance so far has been consistent, stable, and profitable. Both back testing and more specifically forward testing is successful and provide a consistent and positive equity/ return curve, also over shorter timeframes. I’ve only experienced one loss since going live, which is within expectations for a well structured trading system. Overall, results have been highly encouraging and aligned with what was demonstrated in testing. That said, traders should note that this EA is deliberately selective. It doesn’t generate a large number of signals, but the trades it does execute tend to be of high quality. The payoff structure has been steady, which contributes to a strong risk–reward profile. If there’s one suggestion, it would be to consider slightly increasing the setup frequency. Interestingly, it appears that higher frequency with no impact on trade quality can be achieved through the new Argus Rage EA. I will continue to monitor and share feedback as I progress with this new model. Overall, this EA is an excellent choice for trading XAUUSD. It provides consistent, reliable performance with solid risk control and long-term profitability potential. I highly recommend it to traders seeking a well-engineered, sustainable strategy rather than a short-term, high-risk system.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.11.08 09:51
Thank you very much for your detailed and thoughtful feedback.
I really appreciate the time you took to share your experience and analysis.
I’m glad to hear the EA is performing consistently and meeting your expectations, that means a lot.
Your suggestion regarding setup frequency is noted; I’ll take it into consideration for future updates.
5666078
323
5666078 2025.10.31 09:55 
 

I'm now giving it 5 stars because I've seen 40% growth on two live accounts with different brokers since September 17, 2025, even though I hit stop-loss orders several times. The EA works quite well; you should expect to encounter some stop-loss orders. I've also enabled trailing now, as I saw several stop-loss orders in the backtest, and I hope that trailing will reduce the number of stop-loss orders. I think everyone has to find the right settings for their broker. The EA doesn't work the same way with every broker. I'm curious to see how the EA will perform in the future, as I hope I've finally found a truly reliable EA. I thank the developer for his good work. I hope he keeps an eye on his work and continues to work on improvements.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:10
Thank you very much for your detailed and honest feedback!
I’m glad to hear about your strong results and thoughtful approach with different brokers.
I’ll continue improving the EA to make it even more stable and efficient in future updates.
hxu13
57
hxu13 2025.10.30 19:53 
 

I have had this EA for almost two months, and it has been delivering consistent profits, of course there will be loses but overall it is working very well. This EA does not place too many trades but the trades are usually very accurate. very high winning ratio. The seller is always responsive and helpful. looking forward to more updates in the future.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:09
Thank you so much for your kind words and detailed feedback!
I’m very happy to hear that the EA is performing well and providing consistent results.
I truly appreciate your support more updates and improvements are already in progress.
msturkenbo
120
msturkenbo 2025.10.30 10:08 
 

I've been running this EA for 6 weeks at this point and i highly recommend it. It was over 90% of the time with a 1:3 ratio so its profitable and beyond. i use the default settings including fury, which trades more often but keeps the same win ratio as the more conservative guard mode. i have high hopes for this EA and place it as my number 1 EA in my EA stack right now, dont listen to the naysayers, this EA is the bomb, just run default settings, with 500:1 leverage or close to that and you'll make money.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:08
Thank you very much for sharing your results and for the great feedback!
I’m really glad to hear the EA is performing so well for you.
Your setup and consistency show exactly how the system is meant to work keep it running, and I’m sure it will continue to deliver strong results.
chohan1
53
chohan1 2025.10.28 20:12 
 

Dear traders, how are you? I hope you’re well. Two weeks ago, I saw Argus Free in the market. I backtested it, downloaded the demo version—and I was stunned. I couldn’t believe it. Then I tested it every way, year by year, across fifteen years, and the results before my eyes were unbelievable. After seeing that, I was compelled to buy it and run it on a VPS. Honestly, in my life I haven’t seen an Expert Advisor like Argus Free. If you keep it properly running on a reliable VPS, it can become a lifelong asset for traders—something even future generations can appreciate—truly a great gift for traders. There’s no hassle, no blind rain of trades; every trade it takes is thoughtful, and the take-profit gets hit. I would tell all traders: drop everything and go with Argus Free, and live a prosperous life.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:07
Thank you so much for your amazing words and trust!
I’m really glad to hear about your positive experience with Argus Free.
Your support means a lot, I’ll continue improving the EA to keep it performing at the highest level.
SRIDHAR
78
SRIDHAR 2025.10.24 08:14 
 

I purchased this EA a few weeks ago and have been running it live. My take: What I like Conservative entries with a high win rate, which helps smooth the equity curve. Design feels long-term oriented—less noise, fewer impulsive trades. Logic seems consistent between backtests and live, just not as many trades as testers might suggest. What to be aware of Low trade frequency. Don’t expect a lot of signals; this EA values selectivity. Payoff profile: roughly 3 profitable trades to cover 1 loss. It can still be profitable, but you must stick with it and avoid over-optimizing after a single drawdown. Strategy Tester results can create expectations about number of trades that don’t reflect live conditions. If possible, increase setup frequency without changing the core entry logic (e.g., additional but aligned filters/time windows). That would improve compounding while keeping the EA’s character.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:06
Thank you for your thoughtful and well-balanced feedback.
I truly appreciate your detailed observation, you’ve understood the EA’s concept perfectly.
I’m already working on an update to slightly increase trade frequency while keeping the same stable and consistent logic.
Rudy74
111
Rudy74 2025.10.22 19:57 
 

EA optimized only for backtesting Tested for one month on XAUUSD (H1) with $20 000 and 1:20 leverage – only 3 trades (2 losses, 1 win, –6.7 %). Default SL/TP = 230/75 → mathematically unprofitable risk/reward. Fury Mode and DeepSeek levels show no real impact on performance. Developer blames leverage (1:20) – which is technically irrelevant to the EA’s logic. Looks good in backtests, but fails in real market conditions.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.23 17:39
Good evening and thank you for your feedback.
I’ve already sent you my updated setfile, which should significantly improve performance under live market conditions.
Just to clarify: I did not say that leverage (1:20) was the issue, with your account size, it doesn’t play a critical role in the EA’s logic. Please let the EA run with the new settings for a while. I’m confident that, with a bit of time, your opinion will change.
If you have any further questions or need assistance, feel free to reach out.
ZiHao Chen
98
ZiHao Chen 2025.10.20 08:44 
 

我购买此EA之后，在10.6号产生了第一笔交易，我使用的是IC。截止目前总共产生了7笔交易，我使用了一个1K的账户进行了真实测试，目前一共发生了7笔交易，其中6笔盈利的，一笔亏损的，亏损交易让我损失了45美元，然而每笔盈利的交易大概是15美元，截止目前我的账户总共盈利了46美元，以上是我个人真实账户情况，稍后我将定期更新我的账户情况，作者对我的问题也是及时进行了回复，希望开发团队能将这个EA发展的更加好。 After purchasing this EA, it executed the first trade on October 6th. I am using IC Markets. To date, it has generated a total of 7 trades. I conducted a live test using a 1,000account.Outofthese7trades,6wereprofitableand1wasaloss.Thelosingtradecostme45, while each profitable trade yielded approximately 15.Sofar,myaccounthasanetprofitof46. The above is based on my personal live account data. I will provide regular updates on my account status going forward. The developer has been very responsive to my questions. I hope the development team continues to improve and evolve this EA.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.20 09:50
Good day and thank you very much for your detailed feedback and for sharing your live trading results.
I’m glad to hear the EA is performing well overall.
We truly appreciate your trust and will continue improving and optimizing the system to make it even more consistent.
BinISMA
30
BinISMA 2025.10.18 09:38 
 

I’m still quite new to the market, but Aleks really took the time to explain everything to me step by step.

His support has been absolutely outstanding he’s patient, professional, and always responds very quickly to any questions.

I’ve already had my first trades with the EA, and everything has gone very good. The results are impressive, consistent, and far better than I expected.

The EA runs very stably, behaves predictably, and you can clearly see that a lot of knowledge, experience, and care went into its development.

What I appreciate most is that Aleks doesn’t just sell a product, he genuinely supports his users and helps them understand how to get the best out of it.

I’m extremely satisfied and confident about using this EA long-term. A clear and honest recommendation for EA itself and for Aleks outstanding support!

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.18 10:14
Thank you so much for your kind words!
I really appreciate your trust and I’m glad you’re satisfied with the EA. I’ll keep doing my best to provide great results and support.
EVGENII SMIRNOV
561
EVGENII SMIRNOV 2025.10.16 17:17 
 

Я всего две недели использую этот советник. Сделок не очень много, но все в плюсе. Автор молодец.

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.16 18:21
Большое спасибо за ваш отзыв!
Рад слышать, что вы довольны результатами.
Количество сделок может зависеть от рыночных условий, но самое главное стабильная прибыль.
Желаю вам дальнейших успехов в торговле!
smghank
24
smghank 2025.10.14 14:48 
 

このEAの購入をあまりおすすめ出来ません。

販売者の推奨する設定にて若干のプラスにはなっていますが、それでも購入をおすすめ出来ない理由がいくつかあります。

この金額なら他のEAの方が利回りは良いように思えます。

まず、このEAの実際のパフォーマンスと手元のバックテストで得られる結果には大きな乖離があります。

どうやらAIモードを有効にした状態のパフォーマンスをMT5のバックテストでは計測出来ないようですが、それは商品説明の部分には記載されておらず、概要に記載されているバックテストの結果も、特別な環境で計測した結果とのことです。

そもそもAIモードが使用されていないはずのバックテストの結果も異常に良好で、もちろんこのEAのAIモードを無効にして稼働させたパフォーマンスとも乖離しています。 ですので、バックテストや商品説明を期待して購入すると確実に損をした気分になるでしょう。

次に、適切な設定をしたにもかかわらず購入してから約1か月近くトレードが一切発生しませんでした。 この間、もちろん販売者の推奨設定を守りアップデートも行っていました。 そして直近の期間でトレードが発生するようになりましたが、その頻度はかなり少なく、週に1～2回程度です。 その代わりAIモードを有効にしていれば損失になることはないようですので、利益を守れます。 今のところ、このレビューの投稿時点で2か月で16%程度の利益となっています。

最後にこのEAのレビューについてです。 私は過去にこのEAに対して星1つのレビューを投稿したり販売者に直接問い合わせをしたりしていました。 販売者は設定を確認したりセットファイルのご提供を行ってくれたりしましたが、結局のところ毎週、「来週にはトレードが発生します」としか言わなくなりました。

それだけでなくArgos Furyに良いレビューを投稿すれば新作のEAを無料で提供するとの交渉を持ちかけられました。

直近のパフォーマンスはともかく、ノートレードの期間が長かったりバックテストの結果と実際の挙動に大きな乖離があるなどのこのEAに対する疑いの気持ちがあったため、心の底から5つ星のレビューを投稿することは私には出来ませんでした。 ですので可能な限りArgos Furyの良い部分を4つ星のレビューと共に投稿したのですが、販売者からの返答が途絶えました。

このような販売者の姿勢もあることながら、1つ星のレビューを投稿し、私のように騙された気分になる購入者が減ることを願います。

もし私のレビューが噓のように感じるのであれば、ぜひ一度コメント欄をご閲覧なさってください。

私の他にもこのEAに対して疑問的に感じているユーザーは多いはずです。

一応擁護すると、完全に損失になってしまっているわけではありません。 全くトレードがないわけではないですし、AIモードを有効にさえしておけば利益を失うことはないように思えます。

Zhichao Zhang
77
Zhichao Zhang 2025.10.13 06:04 
 

我是一个来自中国的买家，该ea存在严重的造假，其信号应该是经过修改后得出得数据，这个ea也并没有实时链接deep seek，骗子。请大家不要购买

Aleksandar Prutkin
2033
開発者からの返信 Aleksandar Prutkin 2025.10.16 09:47
Good day, I’m sorry to hear that your experience with the EA has not been satisfactory.
After the first update, I already sent you the corresponding set file, but unfortunately, you didn’t read my message, which surprised me a little. Regarding your concern about the signal issue, please rest assured — signal data cannot be modified afterward.
As for your assumption that the EA is not connected to Deepseek, this is likely a misunderstanding.
As long as you have enabled the AI function in the EA and added the correct URL in WebRequest, the connection to Deepseek will work perfectly. If you’d like, we can go through your settings together to make sure everything is working correctly.
123
レビューに返信