このEAは CANDLESTICK PATTERNS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

これは (NZDUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。

私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。





このエキスパートの主な戦略は - CANDLESTICK PATTERNS - スティーブ・ニソン著





ローソク足チャートは、株式や通貨の価格パターンのテクニカル分析で最もよく使用される。このチャートは、トレーダーや専門家が、過去のパターンに基づいて起こり得る値動きを判断するために使用され、その期間の始値、終値、高値、安値を使用します。

始値と終値の間は実体と呼ばれ、実体を上回ったり下回ったりした価格は陰になります。値幅は、ローソク足の時間枠の中で移動した上側の影の上端と下側の影の下端の間の距離です。値幅は、高値から安値を引いて計算されます。

ローソク足パターンとは、ローソク足チャート上の特定のローソク足の並びのことで、主にトレンドの識別に使用される。パターンの認識は主観的であり、チャートに使用される専門家は、パターンに一致させるために事前に定義されたルールに頼らなければならない。42のパターンが認識されており、単純なパターンと複雑なパターンに分けられる。





エンガル フ

エン グ ル フ パ タ ー ン は 、ト レ ン ド が 逆 転 す る 可 能 性 を 予 測 し て 、ト レ ー ダ ー が 市 場 に 参 入 す る 手 段 を 提 供 し ま す 。エン グ ル フ パ タ ー ン は 、上 昇 ト レ ン ド の 終 わ り に 現 れ る か 、下 降 ト レ ン ド の 終 わ り に 現 れ る か に よ っ て 、弱気にも強気にもなる反転ローソク足パターンです。パターン形成は2本のローソク足で構成される。最初のローソク足は小さなボディで特徴付けられ、その後に背の高いローソク足が続き、そのボディが前のローソク足のボディを完全に包み込みます。

下降トレンドの底に出現した場合、強気エンゴルフィングは最も強いシグナルを発し、買い圧力が急上昇することを示します。 ベアリッシュ・エン グ ル フ ィ ン グ パ タ ー ン は 、ベ ア リ ッ シ ュ・エ ン グ ル フ ィ ン グ パ タ ー ン の 逆 パ タ ー ン で す 。





ハンマー

ハンマーは日本のローソク足の1つのパターンです。黒または白のローソク足で、高値近辺に小さなボディがあり、上方にはほとんど影がなく、下方に長い影（またはテール）があります。ハンマー・ローソク足は、下降トレンド中に形成された場合、強気パターンとみなされます。要約すると、ハンマー・ローソク足は下降トレンド中に出現し、レンジの上部に小さな実体を持つ長い下 影を表示します。価格は底を打ち、上昇に転じる可能性がある。





ハンギングマン

ハンギングマンとは、日本のローソク足の一種で、小さな胴体、上影（または芯）がほとんどない、または全くない、下影があると表現されます。ハンギングマンローソク足が有効であるためには、下影がローソク足の少なくとも2倍の大きさでなければなりません。また、ローソク足の胴体が取引レンジの上限でなければなりません。 要約すると、ハンギングマンは上昇トレンド中に出現し、レンジの上端に小さなボディを持つ長い下影を表示します。価格はピークに達した可能性があり、下降に反転しやすい。





スリーメソッド

スリーメソッドパターンは、少なくとも5本のローソク足で構成されますが、それ以上 のローソク足を含むこともあります。スリーメソッドパターンは、上昇トレンドでも下降トレンドでも出現するトレンド継続パ ターンです。上昇トレンドでは、上昇三法パターンと呼ばれます。下降トレンドでは、下降三法パターンと呼ばれます。





このエキスパートもまた、インジケーターのバスケットを基礎として使用しています。主なインジケーターは、開発者によって作成され最適化された、独自の専用インジケーターです。