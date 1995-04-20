HeikenAshi
- インディケータ
- Vasile Verdes
- バージョン: 25.1
- アクティベーション: 8
Heiken Ashi Pro – カスタマイズ可能なトレンド可視化ツール
Heiken Ashi Pro は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、従来の Heiken Ashi 表示を拡張し、さまざまな移動平均や価格タイプを選択可能にした高度なツールです。
主な機能：
-
SMA、EMA、KAMA、JMA、HMA、MAMA、TEMA、DEMA、McGinley、Gaussian、Super Smoother、Laguerre、FRAMA など、34 種類の移動平均に対応。
-
Close、Open、Median、Typical、Weighted Close、モメンタムベース、セッションベースなど、34 種類の価格タイプをサポート。
-
選択したパラメーターに基づいて、カスタム Heiken Ashi ローソク足を生成。
-
ノイズを抑えたスムーズな価格表示。
-
任意の通貨ペア・時間軸に対応。
活用例：
-
トレンドの平滑化表示
-
マニュアル戦略の補完
-
相場構造の視覚的分析
-
柔軟なパラメーター調整により、取引スタイルに適応
プロフェッショナルなチャート表示が求められる方に最適です。