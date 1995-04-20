HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – カスタマイズ可能なトレンド可視化ツール

Heiken Ashi Pro は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、従来の Heiken Ashi 表示を拡張し、さまざまな移動平均や価格タイプを選択可能にした高度なツールです。

主な機能：

  • SMA、EMA、KAMA、JMA、HMA、MAMA、TEMA、DEMA、McGinley、Gaussian、Super Smoother、Laguerre、FRAMA など、34 種類の移動平均に対応。

  • Close、Open、Median、Typical、Weighted Close、モメンタムベース、セッションベースなど、34 種類の価格タイプをサポート。

  • 選択したパラメーターに基づいて、カスタム Heiken Ashi ローソク足を生成。

  • ノイズを抑えたスムーズな価格表示。

  • 任意の通貨ペア・時間軸に対応。

活用例：

  • トレンドの平滑化表示

  • マニュアル戦略の補完

  • 相場構造の視覚的分析

  • 柔軟なパラメーター調整により、取引スタイルに適応

プロフェッショナルなチャート表示が求められる方に最適です。


