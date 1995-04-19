HeikenAshi
Versione: 25.1
Heiken Ashi Pro – Strumento personalizzabile per la visualizzazione dei trend
Heiken Ashi Pro è un indicatore per MetaTrader 4 che crea candele Heiken Ashi personalizzate utilizzando una vasta gamma di impostazioni configurabili. Grazie all’impiego di medie mobili avanzate e formule di calcolo prezzo, l’indicatore si adatta a diversi stili analitici.
Caratteristiche principali:
-
Include 34 tipi di medie mobili, tra cui SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA e altri.
-
Supporta 34 metodi di calcolo del prezzo, tra cui Open, Close, Median, Weighted Close, Session-Based e altri derivati.
-
Genera candele Heiken Ashi personalizzate in base ai parametri selezionati.
-
Rappresentazione fluida del prezzo, con rumore e ritardo ridotti.
-
Utile per l’analisi delle fasi di trend o delle aree di struttura dei prezzi.
-
Compatibile con tutti i timeframe e strumenti.
Esempi d’uso:
-
Visualizzazione del prezzo filtrato e levigato
-
Identificazione di tendenze o inversioni
-
Integrazione in strategie manuali o automatizzate
-
Analisi della struttura di mercato con impostazioni adattabili
Uno strumento flessibile per chi desidera una rappresentazione su misura del trend di mercato.