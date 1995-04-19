HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Strumento personalizzabile per la visualizzazione dei trend

Heiken Ashi Pro è un indicatore per MetaTrader 4 che crea candele Heiken Ashi personalizzate utilizzando una vasta gamma di impostazioni configurabili. Grazie all’impiego di medie mobili avanzate e formule di calcolo prezzo, l’indicatore si adatta a diversi stili analitici.

Caratteristiche principali:

  • Include 34 tipi di medie mobili, tra cui SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA e altri.

  • Supporta 34 metodi di calcolo del prezzo, tra cui Open, Close, Median, Weighted Close, Session-Based e altri derivati.

  • Genera candele Heiken Ashi personalizzate in base ai parametri selezionati.

  • Rappresentazione fluida del prezzo, con rumore e ritardo ridotti.

  • Utile per l’analisi delle fasi di trend o delle aree di struttura dei prezzi.

  • Compatibile con tutti i timeframe e strumenti.

Esempi d’uso:

  • Visualizzazione del prezzo filtrato e levigato

  • Identificazione di tendenze o inversioni

  • Integrazione in strategie manuali o automatizzate

  • Analisi della struttura di mercato con impostazioni adattabili

Uno strumento flessibile per chi desidera una rappresentazione su misura del trend di mercato.


