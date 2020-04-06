MATrader QuickScalper

 MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング

MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。

MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。

このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない

（私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります。）

最適セットアップ： 銘柄と時間足は入力パラメータに従って設定（スキャルピングは条件に敏感です）

推奨口座： 0.0001ロットに対応した RoboForex セント口座

なぜ MATrader QuickScalper？

MATrader QuickScalper は、次のようなスタイルが好きなトレーダー向けです：

  • 長時間の露出ではなく、短いトレードサイクル
  • ランダムな過剰売買ではない、きれいなスキャルピングロジック
  • 執行の規律を重視
  • セント口座での賢いロット運用

MATrader AI のコピーでも簡易版でもありません。 MATrader エコシステムを補完するための 別戦略 です。 

正常動作のための重要設定

MATrader QuickScalper を想定通りに動かすために、以下の設定が必要です：

[1] ブローカー／口座タイプ：
MATrader QuickScalper は RoboForex のセント口座向けに最適化されています。
ブローカーによってスプレッド、約定モデル、価格フィードが異なり、
これはスキャルピングに直接影響します。

[2] コード "KXTL" を使用：
RoboForex セント口座を開設する際にコード "KXTL" を入力してください。
これにより重要な条件が有効になります：

• 0.01 ではなく 0.0001 ロットから取引可能
• VIP提携によりスプレッドが低くなる
• スキャルピングに適したコスト構造

[3] なぜ重要か：
MATrader QuickScalper は RoboForex + KXTL 条件で調整・検証されています。
条件が変わると、戦略の環境そのものが変わります。

[4] サポート方針：
サポートは推奨条件に沿ったセットアップのみ対象です。
KXTL Marc Albrecht Trading コミュニティのメリット

• セント口座で 0.0001 ロット取引が可能
• RoboForex とのVIP提携によるスプレッド低減
• キャッシュバック（ブローカー条件による）
• 無料VPS（条件あり）
• コミュニティ限定ツール／シグナルへのアクセス

コミュニティ特典：
KXTL メンバーは 追加費用なしで当社の全EAにアクセスできます（MATrader QuickScalp を含む）。
EAを個別購入するより最大 $299 分の節約になります。

MATrader QuickScalper は MQL5 では単体商品として掲載されています。 KXTL コミュニティ内では、エコシステムの一部として扱われます。

EA設定の説明

MATrader QuickScalper はデフォルト設定で動作し、最適化は不要です。 上級者は入力パラメータで細かく調整できます。

  • MATScalper – スキャルピングロジックのON/OFF（メインスイッチ）
  • USEnewsFilter – 不安定な状況を避けるための内部ボラティリティ保護

マネーマネジメント

  • MM – 残高に応じたロット調整を有効化
  • Lots – 固定ロット、または調整の基準値
  • LotExponent – 追加ポジション時のロット増加の強さを調整
  • MaxLots – 最大エクスポージャーの上限

利益・トレード管理

  • TakeProfit – 利益目標の主要ロジック
  • UseEquityStop – エクイティベースの保護レイヤー
  • TotalEquityRisk – 深いサイクル時の管理挙動を定義

高度なトレーリング

  • HiLo Trailing（主要・推奨）
  • Engine 15 / Engine 16（上級者向けオプション）

週末保護

  • 金曜クローズのロジック
  • 月曜の開始遅延ロジック

始め方

[1] RoboForex セント口座を開設し、コード KXTL を使用
[2] 推奨の銘柄／時間足に MATrader QuickScalper を適用
[3] デフォルト設定で開始、または慎重に調整

最後に

MATrader QuickScalper は、精度・構造・約定品質を重視するトレーダーのために作られています。

近道なし。ギミックなし。
実運用条件に基づいた、フォーカスされたスキャルピング戦略です。

すでに MATrader を信頼しているなら、MATrader QuickScalper もきっと馴染むはず — ただ、もっと速い。

きちんとテストしてくれるトレーダー、そしてレビューを書いてくれる方に心から感謝します。

MQL5で Marc Albrecht Trading を見る

おすすめのプロダクト
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
エキスパート
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
エキスパート
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
エキスパート
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
エキスパート
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
エキスパート
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Forex Juggernaut
Joel Protusada
エキスパート
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
エキスパート
PowerMax Pro - it's automated multicurrency expert advisor working on any type of accounts and with any type of spreads. The Expert Advisor always sets TakeProfit and due to this, even if there are interruptions to the Internet, the orders will be closed on time and at a favorable price.  The timeframe on the chart does not matter, you can set any digits. Working timeframe is set directly in the settings of the EA. To protect the deposit and limit possible losses, the EA has two options: the ab
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
エキスパート
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
発売プロモーション: 990 ドルではなく 34 9 ドルのみ! このプロモーション価格での販売は残りわずかです。 弊社のプロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 を必ずチェックしてください 。   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here ライブ結果は低リスク ライブ結果は高リスク STABILITY PRO へようこそ : 市場で最も先進的で安定した低リスクのグリッド システムの 1 つです。 この EA は、使用する外国為替ペアの利用可能な全履歴に対してストレス テストが行​​われています。 以下のスクリーンショットでわかるように、これらのストレス テスト中、EA は 2007 年から今日まで毎月利益を上げていました。 EA は高度な SVG アルゴリズム (スマート バリアブル グリッド) を使用しており、固定距離でのグリッド取引を追加しませんが、市場の動きを分析してグリッドの位置を決定します。 私はこの EA で良好なリスク/報酬比と強力な回復係数を得るために多大な努力を払ってきました。 したがって、リスクとドローダウンを
Gold Boss
Mohammad Habibulla Bahar
エキスパート
Gold Boss 1.0 – 究極の Forex 取引エキスパート アドバイザー XAUUSD 市場での利益を最大化するように設計された最先端の Forex エキスパート アドバイザーである Gold Boss 1.0 で、自動取引のパワーを解き放ちましょう。精密なアルゴリズムとスマートなリスク管理を備えたこの EA は、一貫性のある効率的な取引の鍵となります。 主な機能と要件: 最低残高要件: 100 ドル (より安全な取引のためには 500 ドル以上が推奨) 市場互換性: XAUUSD (ゴールド) 専用に設計されています MT4 互換性: MT4 標準アカウントでのみ動作します 精密取引: 7 桁の XAUUSD 価格設定が必要です (例: 1234.567) 24 時間年中無休の運用: 最適なパフォーマンスを得るには、EA を継続的に実行する必要があります   Must be Run on M1 Time Frame ゴールド トレーダー向けのスマートで強力、かつ信頼性の高い EA、Gold Boss 1.0 で取引の旅をコントロールし
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
エキスパート
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
エキスパート
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
エキスパート
Used in manual trading to block losses on any price movement against a trader. Allows profits to grow as the price moves in the right direction. Can lock one position or grid. Helps other robots to reduce drawdown by locking. Principle of operation Instead of the traditional stop loss, the trader manually sets the initial locking line of this robot. The robot monitors the behavior of the price relative to this line. If the price goes against the trader, the robot locks the position (or severa
AlgoSwing
Fabian Fasler
エキスパート
The EA is a swing trader. Trading is based on several indicators for entry and exit condition, taking the current market condition in respect. Each trade has a stop loss Use on EURUSD, D1 timeframe The EA is not spread sensitive DISCLAIMER: Don't forget that past performance is no guarantee for the future.   Always run on demo account first or on very low risk live account, to understand better how the EA executes trades and behaves regarding profits and losses.
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Blue Dollar EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisibl
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
エキスパート
ボリンジャーバンドとストキャスティクスとの戦略取引 ボリンジャーバンドは主にトレンドを追うために使用されます。 オープン保留中の注文の購入または販売のための確率的メインラインおよびシグナルラインの使用 フィボナッチは目標利益、サポート、レジスタンスレベルの価格を使用しています アドバイザAuto3MProMT4はVPSで動作できます。 MT5 version :  Auto3M Pro MT5 特徴 マーチンゲールなし ハードストップロスと各ポジションの利益を取る ボリンジャーバンドによる柔軟なストップロス、固定小数点、以前の高さまたは低さ、フィボナッチレベル 柔軟な固定小数点間で利益を取り、フィボナッチレベルで利益を得る 固定小数点間の柔軟なトレーリングストップとストップレベルの乗算 資金管理 ニュースフィルター 保留中の注文をインターバル時間で自動的に削除 保留中の注文には買いストップと売りストップ機能を使用します 自動チャートにフィボナッチ、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスを追加 市場が閉じる前に利益を閉じる バランスによる動的ロットサイズ ヘッジポジション
MultiBrain 10
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
5 (6)
エキスパート
当社のMetatrader 4用のマルチカレンシーエキスパートアドバイザー、Multibrainをご覧ください。この革新的なロボットは、高度な機械学習アルゴリズム、ニューラルネットワーク、価格パターンを活用して、選択した時間枠で市場の動きを正確に予測します。 この戦略をテストし、パフォーマンスを分析し、必要に応じて設定を微調整するために、ストラテジーテスターとデモ口座でのテストが重要です。 主要な特徴： 機械学習、ニューラルネットワーク、価格パターンに基づく戦略。 カスタマイズ可能な取引時間。 マルチカレンシーオプションを無効にしてチャートに取り付けることで、複数の通貨で取引する潜在的な可能性がありますが、この機能は特に設計されたものではありません。 M1に焦点を当てたすべての時間枠に適しています。 直感的でカスタマイズ可能な設定。 $10,000の初期資本と0.01ロットの初期ポジションを持つ標準口座でテストされました。 リスクとサポート： 当社の戦略はバックテストと実際の口座の厳格なテストを経て、最高のパフォーマンスを提供します。ただし、設定の微調整が取引に大きな影響を与える可能性
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
エキスパート
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Dax HFT EA
Abu Talha Md Mahi Uddin
エキスパート
Hello Dear Users This EA Can Help You To pass Your HFT Prop Firms EASY! Use Just In DAX( GER40/DE40 ) Use Just In H1 Time Frame Start And Stop EA Time : 10AM - 18PM You can Set Your Risk MM%   HFT EA can Work in NO slippage Accounts , or less Slippage Accounts . you can send us this type of accounts like IC MARKETS MT4 and we run EA on it and you will see Result in this kind of Accounts . ATTENTION : ALL HFT EAs WORK ONLY IN SOME DEMO BROKERS / Do not be fooled by those who say that they are al
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
エキスパート
Timeframe:   1H Symbol:   EURUSD Fully automatic EA that has   7 different EAs   packed in one! The different EAs is carefully selected to match eachother. They are all trend following and they all works with different indicators to balance their strength. This EA is made for long term use and works best when the market is stable. This EA has a function so you can sell ALL orders with profit, or over a certain profit with a single click of a button! All settings is pre-defiend , you do not n
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
エキスパート
Gold Master Advanced Trend Scalper for MT4 EA is an automated and easy to use expert advisor that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in.   We have spent a lot of time testing many expert advisors e.g. The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero,  XG Gold Robot,   Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. After years of testing and development, the result is an
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
エキスパート
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Smart Counter Grid Pro
Samir Arman
エキスパート
Open_expert_work=true Powerful Counter-Trend Expert Advisor for MT4 Maximize profits – Minimize risk – All in one smart EA Take your trading to the next level with this advanced MetaTrader 4 Expert Advisor, specifically designed to trade against the main trend using a smart, disciplined grid strategy. Ideal for traders looking to harness market pullbacks with precision and confidence. --- Key Features: Counter-Trend Strategy Opens trades in the opposite direction of the main tr
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
エキスパート
Product Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with indepen
Intensive
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Gold Scalping Pro
Tyrae Trae Bailey
エキスパート
Are you into scalping trading? Do you enjoy investing in gold? Gold Scalping Pro is an EA product for MT4 that could potentially benefit you in the market with a scalping movement. It is highly recommended that you use take profits and stop losses for proper risk management since investing in gold can fluctuate. With an open buy order, Parabolic SAR indicator will cross above and take profit is set to order open price +100 pips. For an open sell order, Parabolic SAR indicator will cross below an
Currency Strength EA
Augustine Kamatu
エキスパート
Check out other great products from  https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller   The EA analyses multiple currencies and multiple time frames and picks the best entry points based on the currency strength. It will look for quick exits where the trend changes. All exits are purposely designed to be with some profit at most times. The EA has in built margin protection to manage risk and exposure. Recommended leverage is 500 and above and minimum capital of $500. The lower the sprea
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
エキスパート
BTCUSD GRID EA は、グリッド取引戦略を使用するように設計された自動プログラムです。 BTCUSD GRID EA は、初心者にも経験豊富なトレーダーにも同様に非常に役立ちます。 使用できる他のタイプの取引ボットもありますが、グリッド取引戦略の論理的性質により、暗号グリッド取引ボットは問題なく自動取引を簡単に実行できます。 BTCUSD GRID EA は、グリッド取引ボットを試してみたい場合に使用するのに最適なプラットフォームです。 BTCUSD GRID EA は、通貨が不安定な場合でも理想的な価格ポイントで自動取引を実行できるため、暗号通貨業界にとって非常に効果的です。 この自動取引戦略の主な目的は、EA 内で事前に設定された値動きで多数の売買注文を行うことです。 この特定の戦略は自動化が容易であるため、暗号通貨取引によく使用されます。 グリッド取引戦略を正しく使用すると、資産の価格が変化したときに利益を得ることができます。 グリッド取引戦略が最も効果的であることが証明されています 。 暗号通貨の価格が変動するため。   -------------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
エキスパート
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
エキスパート
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
エキスパート
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
エキスパート
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
エキスパート
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
エキスパート
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Perfection
Mikhail Senchakov
エキスパート
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Smart Trade
Phong Vu
エキスパート
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
エキスパート
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
エキスパート
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
エキスパート
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
TSO Price Channel
Dionisis Nikolopoulos
エキスパート
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
エキスパート
注意重要です：通貨ペアでの取引にはこのシステムを使用しないでください。 注意：重要です：選択したブローカーの個別のセットファイルなしでこのシステムを取引およびテストに使用しないでください。 Marrykey株価指数 - ダフ屋システムは一目均衡表が6つの異なる戦略が装備されていると、このようなS＆P500、ナスダック、ダ​​ウジョーンズ、Russell2000としてアメリカの株式市場の指数で動作するように主に設計されたハイブリッド組合せ論の上に構築されています。このシステムはM5からW1までのフレームで動作することができ、柔軟な設定が可能です。システムは任意の時間枠にインストールできますが、デフォルトではD1を使用します。 Marrykey株価指数 - 特定の時間フレームで選択した受注の多くを増やすことで失う取引を補償する機能を有している、この機能は、システムの数理統計学に基づいています。 Marrykey株価指数 - 自動リスク管理を備えています。システムの安定性に二つのパラメータによって制御（商品ごとのリスクと損失を停止）されますが、システムの安定性を追加したい場合は、ストップ
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
エキスパート
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
エキスパート
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
エキスパート
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
YinYang hedging
Jun Feng
エキスパート
YinYang hedging This is a fully automatic EA base on two currency hedging.The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with any type of market, and the performance is stable. Using Requirements: Run timeframe: H1; EA loading currency:currency A,currency B do not need to loading the EA; Minimum account funds:$1000; When used,the parameters "Test" should be adjusted to "false" from "true" by default; VPS hosting 24/7 is strongly advised; Currency pairs are recommended:A-GBPUSD，B-EURUSD；
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
エキスパート
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
エキスパート
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
エキスパート
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
作者のその他のプロダクト
MATrader AI
MARC ALBRECHT SCHMID
4.78 (46)
エキスパート
MATrader AI   – 精密なゴールド取引、完全無料 リアルタイム結果: https://www.mql5.com/ja/signals/2340501 (MATrader を4年間テストした後、ここMQL5で公開しました) (残念ながら、私たちがここでMATraderのような「お金を生み出すツール」を無料で共有し、ランキングで1位になっていたことを誰かが気に入らず、理由もなく元のアップロードが削除されてしまったため、すべてのレビューとランキングを失いました — もし私たちが再び1位に戻るのを手伝っていただけるなら、ぜひMATraderを共有してレビューを残してください) 最適化対象: XAUUSD M1 推奨設定: 0.0001ロットのセント口座（€200以上）またはスタンダード口座（€20,000以上、レバレッジ1:2000）で安全に取引してください。 なぜMATrader？エリートゴールド取引への無料パス MATraderは、Marc Albrecht Tradingが開発した革命的なエキスパートアドバイザーです。MT4の10年以上の専門知識を活かし、長年のテストを
FREE
SilvMAT
MARC ALBRECHT SCHMID
4.86 (7)
エキスパート
SilvMAT EA – XAGUSDのための精密取引、完全に無料 注意:   これは新しく開発されたEAです—現在の印象的な結果にもかかわらず、長期パフォーマンスはまだ評価中なので注意してください！ 最適化対象:   XAGUSD M15 推奨設定:   0.0001ロットのセントアカウント€200+ または標準アカウント€20,000+ (レバレッジ1:2000) を使用して安全取引。 なぜSilvMATを選ぶのか？ SilvMAT でエリート取引に踏み込みましょう、 Marc Albrecht Trading からの革命的なExpert Advisorです。10年以上のMT4プログラミング経験で構築されたSilvMATは、M1タイムフレームでの XAGUSD (銀) 取引専用に作成されています。最良の点？   100%無料 —隠れた料金なし、制限なし。私の目標は販売からの利益ではなく、あなたのようなトレーダーを機能するツールでエンパワーすることです。私の推奨設定を使用することで、このミッションをサポートし、高品質EAをコミュニティに無料で保つことになります。 SilvMATは
FREE
MATrader EURUSD
MARC ALBRECHT SCHMID
3 (1)
エキスパート
MATrader AI – 精密な EURUSD トレードを完全無料で リアルタイム結果： https://www.mql5.com/ja/signals/2340501 （MATrader XAUUSD はすでに MQL5 で有名で、無料 EA のランキングで第1位です。今回は EURUSD 専用バージョンを新たに開発しました） 最適化対象：EURUSD M1 標準設定 おすすめ設定：安全に運用するために、€200 以上の 0.0001 ロット Cent アカウント、または €20,000 以上の Standard アカウント（レバレッジ 1:2000）を使用してください。 なぜ MATrader なのか？ 無料で手に入る EURUSD のエリート・トレーディング体験 MATrader は、Marc Albrecht Trading による革新的な Expert Advisor（EA）で、EURUSD トレードの未来を切り開きます。10年以上の MT4 経験と長年のテストに基づき、先進的なニューラルネットワーク、ダイナミックサイクルトレード、カスタム可能なグリッドを組み合わせ、
FREE
MAT FX Strategist
MARC ALBRECHT SCHMID
5 (4)
エキスパート
MAT FX Strategist – 高度なマルチペア取引、完全に無料 リアルタイム結果:  https://www.mql5.com/ja/signals/2284481 最適化対象:   M15  AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (デフォルト) 推奨設定:   0.0001ロットのセントアカウントを€200+で使用するか、スタンダードアカウントを€20,000+ (レバレッジ1:2000) で安全取引。 MAT FX Strategistで取引を向上させる 最先端技術と証明された取引ロジックを組み合わせたエキスパートアドバイザーを無料で探していますか？   MAT FX Strategist   がそれを提供します。 Marc Albrecht Tradingによって作成されたこのEAは、トレーダーに高度なマルチペア取引、適応型リスク管理、強力なグリッドシステムを提供します。 デフォルトで   AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD 用に設計され, 機会を最大化しながらコントロールを維持します。 何より無料 — 優れた取引ツールには価格タグがつくべきではな
FREE
Drawdown Close
MARC ALBRECHT SCHMID
5 (2)
ユーティリティ
This is a trade management EA that will close all your Open Orders (or both Open and Pending Orders) when your drawdown against balance exceeds a set percentage limit. E.g. Balance = $10,000 and “DrawdownPercent” is set at 2.0, if floating P&L is greater than -$200.00, all Orders will be closed. It will send a notification to you MT4 app on your phone ( ”Drawdown Percent Close triggered!”) A text display is included for some visual feedback. Basic notes: It only needs to be attached to one char
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信