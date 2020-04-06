MATrader QuickScalper
- エキスパート
- MARC ALBRECHT SCHMID
- バージョン: 7.1
- アクティベーション: 10
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング
MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。
MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。
このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない。
（私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります。）
最適セットアップ： 銘柄と時間足は入力パラメータに従って設定（スキャルピングは条件に敏感です）
推奨口座： 0.0001ロットに対応した RoboForex セント口座
なぜ MATrader QuickScalper？
MATrader QuickScalper は、次のようなスタイルが好きなトレーダー向けです：
- 長時間の露出ではなく、短いトレードサイクル
- ランダムな過剰売買ではない、きれいなスキャルピングロジック
- 執行の規律を重視
- セント口座での賢いロット運用
MATrader AI のコピーでも簡易版でもありません。 MATrader エコシステムを補完するための 別戦略 です。
正常動作のための重要設定 MATrader QuickScalper を想定通りに動かすために、以下の設定が必要です： [1] ブローカー／口座タイプ： MATrader QuickScalper は RoboForex のセント口座向けに最適化されています。 ブローカーによってスプレッド、約定モデル、価格フィードが異なり、 これはスキャルピングに直接影響します。 [2] コード "KXTL" を使用： RoboForex セント口座を開設する際にコード "KXTL" を入力してください。 これにより重要な条件が有効になります： • 0.01 ではなく 0.0001 ロットから取引可能 • VIP提携によりスプレッドが低くなる • スキャルピングに適したコスト構造 [3] なぜ重要か： MATrader QuickScalper は RoboForex + KXTL 条件で調整・検証されています。 条件が変わると、戦略の環境そのものが変わります。 [4] サポート方針： サポートは推奨条件に沿ったセットアップのみ対象です。
|KXTL Marc Albrecht Trading コミュニティのメリット
• セント口座で 0.0001 ロット取引が可能
• RoboForex とのVIP提携によるスプレッド低減
• キャッシュバック（ブローカー条件による）
• 無料VPS（条件あり）
• コミュニティ限定ツール／シグナルへのアクセス
コミュニティ特典：
KXTL メンバーは 追加費用なしで当社の全EAにアクセスできます（MATrader QuickScalp を含む）。
EAを個別購入するより最大 $299 分の節約になります。
MATrader QuickScalper は MQL5 では単体商品として掲載されています。 KXTL コミュニティ内では、エコシステムの一部として扱われます。
EA設定の説明
MATrader QuickScalper はデフォルト設定で動作し、最適化は不要です。 上級者は入力パラメータで細かく調整できます。
- MATScalper – スキャルピングロジックのON/OFF（メインスイッチ）
- USEnewsFilter – 不安定な状況を避けるための内部ボラティリティ保護
マネーマネジメント
- MM – 残高に応じたロット調整を有効化
- Lots – 固定ロット、または調整の基準値
- LotExponent – 追加ポジション時のロット増加の強さを調整
- MaxLots – 最大エクスポージャーの上限
利益・トレード管理
- TakeProfit – 利益目標の主要ロジック
- UseEquityStop – エクイティベースの保護レイヤー
- TotalEquityRisk – 深いサイクル時の管理挙動を定義
高度なトレーリング
- HiLo Trailing（主要・推奨）
- Engine 15 / Engine 16（上級者向けオプション）
週末保護
- 金曜クローズのロジック
- 月曜の開始遅延ロジック
始め方
[1] RoboForex セント口座を開設し、コード KXTL を使用
[2] 推奨の銘柄／時間足に MATrader QuickScalper を適用
[3] デフォルト設定で開始、または慎重に調整
最後に
MATrader QuickScalper は、精度・構造・約定品質を重視するトレーダーのために作られています。
近道なし。ギミックなし。
実運用条件に基づいた、フォーカスされたスキャルピング戦略です。
すでに MATrader を信頼しているなら、MATrader QuickScalper もきっと馴染むはず — ただ、もっと速い。
きちんとテストしてくれるトレーダー、そしてレビューを書いてくれる方に心から感謝します。