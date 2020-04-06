MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング

MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。

MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。

このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない。

（私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります。）

最適セットアップ： 銘柄と時間足は入力パラメータに従って設定（スキャルピングは条件に敏感です）

推奨口座： 0.0001ロットに対応した RoboForex セント口座

なぜ MATrader QuickScalper？

MATrader QuickScalper は、次のようなスタイルが好きなトレーダー向けです：

長時間の露出ではなく、短いトレードサイクル

ランダムな過剰売買ではない、きれいなスキャルピングロジック

執行の規律を重視

セント口座での賢いロット運用

MATrader AI のコピーでも簡易版でもありません。 MATrader エコシステムを補完するための 別戦略 です。

正常動作のための重要設定 MATrader QuickScalper を想定通りに動かすために、以下の設定が必要です： [1] ブローカー／口座タイプ： MATrader QuickScalper は RoboForex のセント口座向けに最適化されています。 ブローカーによってスプレッド、約定モデル、価格フィードが異なり、 これはスキャルピングに直接影響します。 [2] コード "KXTL" を使用： RoboForex セント口座を開設する際にコード "KXTL" を入力してください。 これにより重要な条件が有効になります： • 0.01 ではなく 0.0001 ロットから取引可能 • VIP提携によりスプレッドが低くなる • スキャルピングに適したコスト構造 [3] なぜ重要か： MATrader QuickScalper は RoboForex + KXTL 条件で調整・検証されています。 条件が変わると、戦略の環境そのものが変わります。 [4] サポート方針： サポートは推奨条件に沿ったセットアップのみ対象です。

KXTL Marc Albrecht Trading コミュニティのメリット



• セント口座で 0.0001 ロット取引が可能

• RoboForex とのVIP提携によるスプレッド低減

• キャッシュバック（ブローカー条件による）

• 無料VPS（条件あり）

• コミュニティ限定ツール／シグナルへのアクセス



コミュニティ特典：

KXTL メンバーは 追加費用なしで当社の全EAにアクセスできます（MATrader QuickScalp を含む）。

EAを個別購入するより最大 $299 分の節約になります。

MATrader QuickScalper は MQL5 では単体商品として掲載されています。 KXTL コミュニティ内では、エコシステムの一部として扱われます。

EA設定の説明

MATrader QuickScalper はデフォルト設定で動作し、最適化は不要です。 上級者は入力パラメータで細かく調整できます。

MATScalper – スキャルピングロジックのON/OFF（メインスイッチ）

– スキャルピングロジックのON/OFF（メインスイッチ） USEnewsFilter – 不安定な状況を避けるための内部ボラティリティ保護

マネーマネジメント

MM – 残高に応じたロット調整を有効化

– 残高に応じたロット調整を有効化 Lots – 固定ロット、または調整の基準値

– 固定ロット、または調整の基準値 LotExponent – 追加ポジション時のロット増加の強さを調整

– 追加ポジション時のロット増加の強さを調整 MaxLots – 最大エクスポージャーの上限

利益・トレード管理

TakeProfit – 利益目標の主要ロジック

– 利益目標の主要ロジック UseEquityStop – エクイティベースの保護レイヤー

– エクイティベースの保護レイヤー TotalEquityRisk – 深いサイクル時の管理挙動を定義

高度なトレーリング

HiLo Trailing（主要・推奨）

Engine 15 / Engine 16（上級者向けオプション）

週末保護

金曜クローズのロジック

月曜の開始遅延ロジック

始め方

[1] RoboForex セント口座を開設し、コード KXTL を使用

[2] 推奨の銘柄／時間足に MATrader QuickScalper を適用

[3] デフォルト設定で開始、または慎重に調整

最後に

MATrader QuickScalper は、精度・構造・約定品質を重視するトレーダーのために作られています。

近道なし。ギミックなし。

実運用条件に基づいた、フォーカスされたスキャルピング戦略です。

すでに MATrader を信頼しているなら、MATrader QuickScalper もきっと馴染むはず — ただ、もっと速い。

きちんとテストしてくれるトレーダー、そしてレビューを書いてくれる方に心から感謝します。

