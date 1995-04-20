HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Herramienta personalizable de visualización de tendencias

Heiken Ashi Pro es un indicador para MetaTrader 4 que permite crear velas Heiken Ashi modificadas con múltiples opciones de configuración. Incluye una amplia variedad de medias móviles y métodos de cálculo de precio para adaptarse a diferentes enfoques de análisis.

Características principales:

Soporta 34 tipos de medias móviles, incluyendo SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussiana, Laguerre, FRAMA, entre otras.

Ofrece 34 métodos de cálculo de precio: Open, Close, Media, Precio típico, Cierre ponderado, Basado en sesiones, Tendencia, etc.

Generación de velas Heiken Ashi personalizadas según los parámetros seleccionados.

Suaviza el precio, reduciendo el ruido y el retraso.

Compatible con cualquier activo y temporalidad.

Casos de uso:

Visualización fluida del movimiento de precios

Confirmación de tendencias o zonas estructurales

Compatible con estrategias manuales o automáticas

Análisis de mercado ajustable a diferentes estilos de trading

Diseñado para quienes buscan control total sobre la visualización de la tendencia.



