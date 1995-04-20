HeikenAshi
- Indicadores
- Vasile Verdes
- Versión: 25.1
- Activaciones: 8
Heiken Ashi Pro – Herramienta personalizable de visualización de tendencias
Heiken Ashi Pro es un indicador para MetaTrader 4 que permite crear velas Heiken Ashi modificadas con múltiples opciones de configuración. Incluye una amplia variedad de medias móviles y métodos de cálculo de precio para adaptarse a diferentes enfoques de análisis.
Características principales:
-
Soporta 34 tipos de medias móviles, incluyendo SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussiana, Laguerre, FRAMA, entre otras.
-
Ofrece 34 métodos de cálculo de precio: Open, Close, Media, Precio típico, Cierre ponderado, Basado en sesiones, Tendencia, etc.
-
Generación de velas Heiken Ashi personalizadas según los parámetros seleccionados.
-
Suaviza el precio, reduciendo el ruido y el retraso.
-
Compatible con cualquier activo y temporalidad.
Casos de uso:
-
Visualización fluida del movimiento de precios
-
Confirmación de tendencias o zonas estructurales
-
Compatible con estrategias manuales o automáticas
-
Análisis de mercado ajustable a diferentes estilos de trading
Diseñado para quienes buscan control total sobre la visualización de la tendencia.