HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Outil personnalisable pour la visualisation des tendances

Heiken Ashi Pro est un indicateur pour MetaTrader 5 qui génère des bougies Heiken Ashi modifiées à l’aide d’un large éventail de paramètres personnalisables. Il permet d’adapter l’affichage des tendances grâce à différentes moyennes mobiles et méthodes de calcul de prix.

Fonctionnalités principales :

  • Comprend 34 types de moyennes mobiles, y compris SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussienne, Laguerre, FRAMA et d'autres.

  • Supporte 34 types de prix, y compris Open, Close, Médiane, Weighted Close, Session-Based, Bias de momentum, etc.

  • Bougies Heiken Ashi personnalisées selon la combinaison moyenne/prix choisie.

  • Affichage lissé de l’action des prix avec réduction du bruit.

  • Peut aider à repérer les phases de tendance ou zones de structure de prix.

  • Compatible avec tous les symboles et unités de temps.

Exemples d'utilisation :

  • Visualisation des tendances de manière épurée

  • Analyse des continuités ou retournements de tendance

  • Intégration dans des stratégies manuelles ou automatiques

  • Analyse flexible de la structure du marché

Cet outil est conçu pour une personnalisation avancée des graphiques selon vos préférences d’analyse.


Produits recommandés
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicateurs
Is This tools use able for free in Forex market ? Accuracy Meter is useful and also free product, i made this product for free because i believe that any seller must have some good products for free not just release bad products as free tools. What does Green koala logo mean : Means Free Products , i ll release my free products by green koala logo, so when you see green koala, it means new free products is access able for you. Accuracy Meter Introduction : Accuracy Meter is powerful tool to
FREE
SuperTrend Plus Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 The SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 is a trend-following technical tool that merges adaptive support and resistance levels with volatility filtering to highlight potential buy and sell zones. It reacts instantly to price shifts without lag, continuously aligning with market direction as trends evolve. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  SuperTrend Plus Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Be
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicateurs
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicateurs
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
ACD Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
ACD Indicator for MetaTrader 4 The ACD indicator, developed by Mark Fisher, is a technical analysis tool in MetaTrader 4 used to detect potential market trends and assess trend strength. The ACD system is built around identifying the market’s Opening Range (OR) and using it to establish key trading levels. This range typically includes the first 30 minutes to one hour of market activity. After defining the OR, traders identify levels A and C, derived from it, to guide trading decisions. These le
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indicateurs
PPR et Engulfing est un indicateur technique unique conçu pour identifier les modèles "PPR" et "Engulfing" sur les graphiques de devises de la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4). Ces modèles peuvent indiquer des retournements ou des continuations de tendance potentiels, fournissant aux traders des signaux précieux pour entrer et sortir du marché. Caractéristiques principales : Détection automatique des modèles : L'indicateur identifie et marque automatiquement les modèles PPR et Engulfing
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
QualifiedEngulfing est la version gratuite de l'indicateur ProEngulfing . ProEngulfing est la version payante de l'indicateur Advance Engulf. Téléchargez-le ici. Quelle est la différence entre la version gratuite et la version payante de ProEngulfing ? La version gratuite a une limitation d'un signal par jour. Présentation de QualifiedEngulfing - Votre indicateur de motif Engulf professionnel pour MT4 Libérez la puissance de la précision avec QualifiedEngulfing, un indicateur de pointe conçu p
FREE
Perfect Trendline Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Perfect Trendline Indicator for MT4 The Perfect Trendline Indicator uses two moving averages (MA) with periods of 3 and 7 to display the trend's direction. When the red line (fast moving average) is positioned above the green line (slow moving average) , the trend is considered bullish , with candles marked with green histograms . Conversely, a bearish trend is indicated when the red line is below the green line, and red histograms appear . «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator I
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicateurs
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indicateurs
This scanner shows the trend values of the well known indicator SuperTrend for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. This is the FREE version of the indicator: SuperTrend Scanner The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 With the following FREE indicator you c
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indicateurs
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
Liquidity Finder MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Liquidity Finder Indicator MT4 The Liquidity Finder Indicator MT4 is a powerful tool integrated into MetaTrader 4 (MT4) that assists traders in detecting zones of high liquidity concentration. This indicator automatically highlights both dynamic (angled) and static (horizontal, dotted) trend lines, offering insight into areas where price is likely to react. Static lines often align with significant chart patterns like Double Tops or Double Bottoms, acting as key markers for potential liquidity
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicateurs
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Wolf Wave Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Wolf Wave Pattern Indicator MetaTrader 4 The Wolf Wave Pattern Indicator for MetaTrader 4 is a specialized technical analysis tool designed to detect wave structures within the financial markets. This indicator is particularly effective in identifying the Wolf Wave Pattern, which consists of five distinct geometric waves signaling potential market reversals. By using this indicator, traders can optimize their entry and exit points based on precise pattern recognition. «Indicator Installation & U
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicateurs
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Dsc Super Sinais Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
Indicateurs
Recommended broker to use the indicator:   https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD: Period for analyzing the buying or selling force to fin
FREE
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
Indicateurs
With this system you can spot high-probability trades in direction of strong trends. You can profit from stop hunt moves initiated by the smart money! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Please read also the blog about the usage of the indicator: Professional Trading With Strong Momentum This FREE Version of the indicator works only on EURUSD and GBPUSD. The full version of the indicator can be found here:
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Qu'est-ce que le Schaff Trend Cycle ? Le Schaff Trend Cycle (STC) est un indicateur de type oscillateur conçu pour détecter rapidement les retournements de tendance. Contrairement aux indicateurs traditionnels comme les moyennes mobiles ou le MACD, le STC combine les cycles de marché avec le momentum pour identifier plus clairement le début et la fin d'une tendance. Caractéristiques principales Signaux de retournement clairs : la ligne STC monte en tendance haussière et descend en tendance baiss
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicateurs
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicateurs
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Indicateurs
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur affiche les signaux basés sur l'oscillateur RSI terminal sur le graphique. Il est possible de filtrer les signaux répétés. Ici, l'oscillateur est utilisé pour rechercher un signal inverse. Il est recommandé comme point d'entrée dans les stratégies swing et le trading à partir de niveaux. Un tableau de bord multidevises est disponible. Avec lui, vous pouvez facilement basculer entre les graphiques. Dans les discussions sur les produits, vous pouvez suggérer un algorithme dans lequ
FREE
FFx Fractals
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indicateurs
Two Period RSI compares long-term and short-term RSI lines, and plots a fill between them for improved visualization. Fill is colored differently according to an uptrend (short period RSI above long period RSI) or a downtrend (short period RSI below long period RSI). Short-term RSI crossing long-term RSI adds a more robust trend confirmation signal than using single period RSI alone. This is a small tool to help visualize and confirm RSI trends. We hope you enjoy! Looking for RSI alerts? You can
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (142)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (60)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicateurs
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (2)
Indicateurs
Official release price is 65$ ,only for the first 15 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicateurs
Gold Trend   - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Les meilleurs signaux de l'indicateur: - Pour la VENTE = histogramme rouge + pointeur SHORT rouge + flèche de signalisation jaune dans la même direction + flèche rouge indiquant la direction de la tendance. - Pour l'ACHETER = histogramme bleu + pointeur LONG bleu + flèche de signalisation aqua dans l
Scalper System
Mohamed Hassan
Indicateurs
Scalper System est un indicateur convivial conçu pour détecter les zones de consolidation du marché et anticiper les mouvements de rupture. Optimisé pour l'unité de temps M1, il est particulièrement performant sur les actifs très volatils comme l'or (XAUUSD). Bien que conçu à l'origine pour l'unité de temps M1, ce système est performant sur toutes les unités de temps grâce à sa stratégie robuste basée sur l'action des prix. Pourquoi Scalper System ? Flèches d'achat et de vente Prix d'entrée sa
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
Volume Orderflow Profile
Suvashish Halder
5 (1)
Indicateurs
Introducing Volume Orderflow Profile , a versatile tool designed to help traders visualize and understand the dynamics of buying and selling pressure within a specified lookback period. Perfect for those looking to gain deeper insights into volume-based market behavior! MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/122657 The indicator gathers data on high and low prices, along with buy and sell volumes, over a user-defined period. It calculates the maximum and minimum prices during this
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Plus de l'auteur
MyBand
Vasile Verdes
Experts
MyBand EA Overview MyBand is an advanced Expert Advisor (EA) designed for automated trading on the MetaTrader 5 platform, leveraging the proprietary MyMA indicator—a versatile moving average tool supporting 90 types of moving averages (from classic SMA/EMA to advanced adaptive and kernel-based methods) and 55 price types (including OHLC, weighted, and custom derivations).  22 bands Types (0-21). By analyzing price deviations from MyMA's upper and lower bands, MyBand detects bullish/bearish and e
ThraeX
Vasile Verdes
Experts
ThraeX – Scalping de précision pour XAU en M1 Inspiré par la rigueur et la stratégie de l'époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor conçu pour MetaTrader 4, optimisé pour effectuer des opérations fréquentes et rapides sur XAU/USD en graphique 1 minute. Il réagit efficacement aux mouvements rapides du marché et s’ajuste automatiquement aux conditions actuelles. Caractéristiques principales : ️ Stratégie de scalping pour XAU – Conçu pour des décisions rapides sur l’or (XAU/USD) à partir de don
CoreHFT
Vasile Verdes
Experts
___________________________        /   QUANTUM CORE SYSTEM v1.0   \       /==============================\      ||     ||     ||     ||      ||      ||     ||      ||+==Q1==Q2====Q3===Q4==Q5==+||       \     ||  ||   ||  ||    ||    ||   ||    /       \------------------------------------------/        |    |    |    |    |    |   |    |    |    |        |____|____|____|____|____|___|       /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\      /      Superposition Matrix Online     \     |       Entan
VanquishGT
Vasile Verdes
Experts
VanquishGT – Expert Advisor MT5 basé sur les pullbacks pour XAU et indices VanquishGT est un Expert Advisor (EA) conçu pour MetaTrader 4, spécialement adapté aux instruments comme l’or (XAU) et les indices boursiers. Il aide à détecter les retracements du marché (pullbacks) et à y réagir de manière stratégique. Il fonctionne entièrement au sein de la plateforme MT5, sans connexion externe ni fichiers requis, et adapte son comportement via une logique interne selon la dynamique des prix. Fonction
MadMax
Vasile Verdes
Experts
MaDMaX Révolutionnez votre trading avec ce puissant EA de Scalping ! Cet Expert Advisor (EA) a été spécialement conçu pour les indices tels que DE40, US30 et d'autres principaux marchés d'indices. Il est l'outil ultime pour les traders recherchant des performances constantes sur des marchés à forte volatilité. Caractéristiques principales : Stratégie de suivi de tendance : Conçu pour identifier et suivre les tendances du marché avec précision. Code minimaliste pour une exécution ultra-rapide
FalconG
Vasile Verdes
Experts
FalconG The price of the EA will increase or decrease, weekly, by the same percentage as the EA makes a profit or loss each week. FalconG is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4, built for smart trend detection and adaptive order management. It combines trend-following logic with averaging and recovery systems to adapt to any market condition. Main Features Adaptive Entries: Executes trades in the trend direction or counter-trend mode. Dynamic Grid & Recovery: 22 recovery modes for
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis