HeikenAshi
- Indicateurs
- Vasile Verdes
- Version: 25.1
Heiken Ashi Pro – Outil personnalisable pour la visualisation des tendances
Heiken Ashi Pro est un indicateur pour MetaTrader 5 qui génère des bougies Heiken Ashi modifiées à l’aide d’un large éventail de paramètres personnalisables. Il permet d’adapter l’affichage des tendances grâce à différentes moyennes mobiles et méthodes de calcul de prix.
Fonctionnalités principales :
-
Comprend 34 types de moyennes mobiles, y compris SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussienne, Laguerre, FRAMA et d'autres.
-
Supporte 34 types de prix, y compris Open, Close, Médiane, Weighted Close, Session-Based, Bias de momentum, etc.
-
Bougies Heiken Ashi personnalisées selon la combinaison moyenne/prix choisie.
-
Affichage lissé de l’action des prix avec réduction du bruit.
-
Peut aider à repérer les phases de tendance ou zones de structure de prix.
-
Compatible avec tous les symboles et unités de temps.
Exemples d'utilisation :
-
Visualisation des tendances de manière épurée
-
Analyse des continuités ou retournements de tendance
-
Intégration dans des stratégies manuelles ou automatiques
-
Analyse flexible de la structure du marché
Cet outil est conçu pour une personnalisation avancée des graphiques selon vos préférences d’analyse.