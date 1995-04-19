HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Outil personnalisable pour la visualisation des tendances

Heiken Ashi Pro est un indicateur pour MetaTrader 5 qui génère des bougies Heiken Ashi modifiées à l’aide d’un large éventail de paramètres personnalisables. Il permet d’adapter l’affichage des tendances grâce à différentes moyennes mobiles et méthodes de calcul de prix.

Fonctionnalités principales :

Comprend 34 types de moyennes mobiles, y compris SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussienne, Laguerre, FRAMA et d'autres.

Supporte 34 types de prix, y compris Open, Close, Médiane, Weighted Close, Session-Based, Bias de momentum, etc.

Bougies Heiken Ashi personnalisées selon la combinaison moyenne/prix choisie.

Affichage lissé de l’action des prix avec réduction du bruit.

Peut aider à repérer les phases de tendance ou zones de structure de prix.

Compatible avec tous les symboles et unités de temps.

Exemples d'utilisation :

Visualisation des tendances de manière épurée

Analyse des continuités ou retournements de tendance

Intégration dans des stratégies manuelles ou automatiques

Analyse flexible de la structure du marché

Cet outil est conçu pour une personnalisation avancée des graphiques selon vos préférences d’analyse.



