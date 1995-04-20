HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Индикатор с настраиваемыми параметрами визуализации тренда

Heiken Ashi Pro — это индикатор для MetaTrader 4, который отображает модифицированные свечи Heiken Ashi с использованием широкого набора пользовательских параметров. Он позволяет применять различные методы сглаживания и расчёта цен, что делает его подходящим инструментом для тех, кто предпочитает адаптировать отображение трендов под свою торговую стратегию.

Основные характеристики:

  • Поддерживает 34 типа скользящих средних, включая SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA и другие.

  • Предоставляет 34 метода расчета цены, включая стандартные (Open, Close, Median) и производные (Weighted Close, Session-Based, Momentum-Based).

  • Генерация пользовательских свечей Heiken Ashi на основе выбранных параметров.

  • Визуализация сглаженного ценового движения с меньшей волатильностью.

  • Может использоваться для анализа фаз тренда или зон ценовой структуры.

  • Подходит для любых таймфреймов и инструментов.

Примеры использования:

  • Отображение сглаженного движения цены

  • Выделение направленности и стабильности тренда

  • Дополнение ручных или автоматизированных торговых стратегий

  • Анализ рыночной структуры с гибкой визуальной фильтрацией

Этот инструмент предназначен для расширенного анализа графиков и может быть настроен под различные рыночные условия и стили торговли.

