HeikenAshi
- Индикаторы
- Vasile Verdes
- Версия: 25.1
- Активации: 8
Heiken Ashi Pro – Индикатор с настраиваемыми параметрами визуализации тренда
Heiken Ashi Pro — это индикатор для MetaTrader 4, который отображает модифицированные свечи Heiken Ashi с использованием широкого набора пользовательских параметров. Он позволяет применять различные методы сглаживания и расчёта цен, что делает его подходящим инструментом для тех, кто предпочитает адаптировать отображение трендов под свою торговую стратегию.
Основные характеристики:
-
Поддерживает 34 типа скользящих средних, включая SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA и другие.
-
Предоставляет 34 метода расчета цены, включая стандартные (Open, Close, Median) и производные (Weighted Close, Session-Based, Momentum-Based).
-
Генерация пользовательских свечей Heiken Ashi на основе выбранных параметров.
-
Визуализация сглаженного ценового движения с меньшей волатильностью.
-
Может использоваться для анализа фаз тренда или зон ценовой структуры.
-
Подходит для любых таймфреймов и инструментов.
Примеры использования:
-
Отображение сглаженного движения цены
-
Выделение направленности и стабильности тренда
-
Дополнение ручных или автоматизированных торговых стратегий
-
Анализ рыночной структуры с гибкой визуальной фильтрацией
Этот инструмент предназначен для расширенного анализа графиков и может быть настроен под различные рыночные условия и стили торговли.