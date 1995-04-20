HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Anpassbares Werkzeug zur Trendvisualisierung

Heiken Ashi Pro ist ein MetaTrader-4-Indikator, der angepasste Heiken Ashi-Kerzen mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten generiert. Durch die Auswahl verschiedener gleitender Durchschnitte und Preisberechnungsmethoden eignet sich das Tool zur individuellen Darstellung von Markttrends.

Hauptfunktionen:

  • Enthält 34 Arten gleitender Durchschnitte, darunter SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA und weitere.

  • Unterstützt 34 Preisberechnungsoptionen, einschließlich Standardwerten (Open, Close, Median) und abgeleiteten Varianten (Weighted Close, Sitzungsbasiert, Momentum-basiert).

  • Benutzerdefinierte Heiken Ashi-Kerzen auf Basis gewählter Einstellungen.

  • Visualisiert geglättete Kursbewegungen mit reduzierter Schwankung.

  • Kann zur Analyse von Trendphasen oder Preiszonen verwendet werden.

  • Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen.

Anwendungsbeispiele:

  • Darstellung geglätteter Preisbewegungen

  • Hervorhebung von Trendkontinuität oder -wechseln

  • Unterstützung manueller oder automatisierter Handelsstrategien

  • Analyse der Marktstruktur mit visueller Anpassung

Dieses Werkzeug eignet sich zur flexiblen Chartanalyse und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.


