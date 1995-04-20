HeikenAshi
- Indikatoren
- Vasile Verdes
- Version: 25.1
- Aktivierungen: 8
Heiken Ashi Pro – Anpassbares Werkzeug zur Trendvisualisierung
Heiken Ashi Pro ist ein MetaTrader-4-Indikator, der angepasste Heiken Ashi-Kerzen mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten generiert. Durch die Auswahl verschiedener gleitender Durchschnitte und Preisberechnungsmethoden eignet sich das Tool zur individuellen Darstellung von Markttrends.
Hauptfunktionen:
-
Enthält 34 Arten gleitender Durchschnitte, darunter SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA und weitere.
-
Unterstützt 34 Preisberechnungsoptionen, einschließlich Standardwerten (Open, Close, Median) und abgeleiteten Varianten (Weighted Close, Sitzungsbasiert, Momentum-basiert).
-
Benutzerdefinierte Heiken Ashi-Kerzen auf Basis gewählter Einstellungen.
-
Visualisiert geglättete Kursbewegungen mit reduzierter Schwankung.
-
Kann zur Analyse von Trendphasen oder Preiszonen verwendet werden.
-
Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen.
Anwendungsbeispiele:
-
Darstellung geglätteter Preisbewegungen
-
Hervorhebung von Trendkontinuität oder -wechseln
-
Unterstützung manueller oder automatisierter Handelsstrategien
-
Analyse der Marktstruktur mit visueller Anpassung
Dieses Werkzeug eignet sich zur flexiblen Chartanalyse und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.