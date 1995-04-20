HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Anpassbares Werkzeug zur Trendvisualisierung

Heiken Ashi Pro ist ein MetaTrader-4-Indikator, der angepasste Heiken Ashi-Kerzen mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten generiert. Durch die Auswahl verschiedener gleitender Durchschnitte und Preisberechnungsmethoden eignet sich das Tool zur individuellen Darstellung von Markttrends.

Hauptfunktionen:

Enthält 34 Arten gleitender Durchschnitte, darunter SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Laguerre, FRAMA und weitere.

Unterstützt 34 Preisberechnungsoptionen, einschließlich Standardwerten (Open, Close, Median) und abgeleiteten Varianten (Weighted Close, Sitzungsbasiert, Momentum-basiert).

Benutzerdefinierte Heiken Ashi-Kerzen auf Basis gewählter Einstellungen.

Visualisiert geglättete Kursbewegungen mit reduzierter Schwankung.

Kann zur Analyse von Trendphasen oder Preiszonen verwendet werden.

Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen.

Anwendungsbeispiele:

Darstellung geglätteter Preisbewegungen

Hervorhebung von Trendkontinuität oder -wechseln

Unterstützung manueller oder automatisierter Handelsstrategien

Analyse der Marktstruktur mit visueller Anpassung

Dieses Werkzeug eignet sich zur flexiblen Chartanalyse und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.



