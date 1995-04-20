Prop Firm Guardian PRO - エクイティ・プロテクター Prop Firm のチャレンジを、規律の自動化によってクリアしましょう。 資金提供型（プロップ）トレーディングで失敗する主な原因は、戦略ではなくリスク管理です。誤操作や感情的なトレードによって、1日の最大損失（Daily Drawdown）に到達してしまうことは致命的です。 Prop Firm Guardian PRO はあなたの自動セーフティネットです。口座のエクイティをリアルタイムで監視し、リミットを超える前にすべてをクローズします。 ️ 動作概要 このユーティリティは MT5 ターミナル上で動作し、浮動損益（P&L）を監視します。新規ポジションを開くことはせず、あなたの資金を保護することに特化しています。 資金保護：1日の損失上限に達した場合、すべてのポジションをクローズし、保留中の注文を削除します。 利益の確保：当日の利益目標に到達したら、その日のトレードを自動的に終了します。 オーバートレード防止：設定したリミットに到達した時点で、これ以上トレードできないようにします。 ️ 主な機能 デイリ