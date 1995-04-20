Market Structure Order Block Dashboard MT4
- インディケータ
- Prime Horizon
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4 向け ICT / Smart Money Concepts インジケーター
Market Structure Order Block Dashboard MT4 は、Smart Money Concepts (SMC) と ICT の考え方にもとづいて設計された、MetaTrader 4 用の高度なインジケーターです。 マーケットストラクチャー（構造）、Order Blocks（オーダーブロック）、BOS / ChoCH、 Fair Value Gaps (FVG)、流動性ゾーン（Liquidity Zones）、Kill Zones、 Volume Profile を 1 つのビジュアル・ダッシュボードに集約しています。
本ツールは自動売買 EA ではなく、ポジションを自動で開閉することはありません。 テクニカル分析専用インジケーターとして、FX、株価指数、貴金属（XAUUSD など）の 価格構造を素早く読み取り、トレードプランを組み立てるためのサポートを行います。
主な機能
- マーケットストラクチャーの自動認識 HH / HL / LH / LL といったスイング高値・安値を自動検出し、感度（スイング強度）をパラメータで調整可能。
- BOS & ChoCH 検出 Break of Structure（構造ブレイク） と Change of Character（トレンド転換の兆候） を検出し、 ラインとテキストラベルでチャート上にわかりやすく表示します。
- Order Blocks（需要・供給ゾーン）
- 強い上昇・下降の起点となる強気 / 弱気オーダーブロックを自動で特定。
- 出来高、ローソク足の実体サイズ、価格のインパルス（勢い）でフィルタリング。
- 各ゾーンに強さスコア（%）とリテスト回数を付与。
- すでに完全に消化された OB を削除し、ゾーンを未来方向に延長するオプションを搭載。
- Fair Value Gaps (FVG)
- 上昇 FVG / 下降 FVG を自動検出。
- 最低ギャップサイズ（pips）は自由に設定可能。
- ギャップの 50%以上が埋められた FVG を自動で「埋まった」と判定・非表示にすることも可能。
- 流動性ゾーン（Liquidity Zones）
- Equal Highs / Equal Lows（ダブルトップ・ダブルボトムのような水平流動性） を検出（$$$EQH / $$$EQL）。
- 価格許容幅（ポイント）と最小タッチ回数を設定可能。
- すでに価格により「狩られた（swept）」流動性ゾーンを判定して除外。
- Kill Zones（主要セッション）
- Asian、London、New York セッションを個別にオン／オフ。
- ブローカーのサーバー時間に合わせるための GMT Offset パラメータ。
- チャート上にセッション用の色付きボックスと現在セッションのラベルを表示。
- 内蔵 Volume Profile（ボリュームプロファイル）
- 直近 X 本のローソク足の出来高分布を分析（本数はパラメータで変更可能）。
- POC（最も出来高の多い価格）、VAH、VAL を自動計算して表示。
- 重要な価格帯での買い・売り出来高のバランスも確認可能。
- MT4 スタイルのビジュアル・ダッシュボード
- コンパクトなパネルに、トレンド方向、最新の BOS/ChoCH シグナル、 アクティブなオーダーブロック数、FVG 数、現在セッション、 そしてコンフルエンススコア（Confluence Score / %）を表示。
- ダークテーマに映える配色で、デイトレードやスイングトレードでも見やすさを重視。
入力パラメータとカスタマイズ
- InpSwingStrength – HH/HL/LH/LL 検出のためのスイング強度。
- InpMaxBars – 分析対象とする最大バー本数。
- InpShowBOS / InpShowChoCH – BOS や ChoCH の表示・非表示。
- InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – オーダーブロックの数・削除・延長の制御。
- InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG の検出条件と管理。
- InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – 流動性ゾーンの検出パラメータ。
- InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones（主要セッション）の設定。
- InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – Volume Profile の詳細設定。
- InpDashX / InpDashY – ダッシュボードの表示位置（X・Y オフセット）。
カラー、フォントサイズ、透過度、表示ゾーン数など、すべての要素は 実際のトレード環境での視認性を重視して設計されています。 スキャルピング、デイトレード、スイングトレードのいずれにも対応できます。
SMC / ICT トレードへの活用イメージ
- 使用したい銘柄（メジャー通貨ペア、株価指数、XAUUSD など）と、 メインのタイムフレーム（M5, M15, H1, H4 など）を選択します。
- Market Structure Order Block Dashboard MT4 に、 マーケットストラクチャー、BOS/ChoCH、Order Blocks、FVG、流動性ゾーンの検出を任せます。
- コンフルエンススコアとアクティブな Kill Zone セッションを参考に、 より優位性の高い価格帯のみを絞り込みます。
- ストップロス、ポジションサイズ、多時間軸分析など、 自身のリスク管理ルールにもとづいてエントリー／エグジットを計画します。
本インジケーターは、トレードルールや資金管理そのものを代替するものではありませんが、 マーケットストラクチャーの読み取りと重要ゾーンのマッピングにかかる時間を大幅に短縮します。
推奨シンボルとタイムフレーム
- 主要 FX ペア：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY など。
- 株価指数：DAX、US30、NAS100（ブローカーの流動性に依存）。
- タイムフレーム： M5～H4 はデイトレード向け、H4～D1 はスイングトレード向け。
リスクに関する重要な注意事項
いかなる利益も保証されません。 Market Structure Order Block Dashboard MT4 は、経験豊富なトレーダー向けのテクニカル分析ツールです。 FX や CFD、その他レバレッジ商品での取引には、元本を失う高いリスクが伴います。 必ずまずはデモ口座で十分にテストを行い、ご自身のリスク許容度に合った 資金管理プランのもとで、実運用に移行してください。