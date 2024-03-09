The Seismograph Marketquake Detector

5
地震計マーケット
どのような取引方法であれ、流動性の低い市場への参入は避けたいものです。 地震計は、市場が上昇する前に市場に参入する適切なタイミングに役立ちます。
しかし、忙しいはずの市場時間帯にエントリーするようにしたにもかかわらず、流動性の低い市場に閉じ込められてしまう人が多いのが実情です。
数時間待った後、市場は急に賑わってきましたが...その結果、多くの人々が市場の反対の方向に進んでいることが判明しました。

浮動マイナスが長くかかるのを待たなければならない場合や、損切りやストップロスをしなければならない場合、本当に疲れます。

商品説明を読む前にレンタルしないでください。 説明を読んだ後、地震計がどのようにあなたにとってよりよく機能するかを理解します.- - - - -地震計の動作基盤は気配値表示です.* MT4はバックテスターに気配値表示とOnTimer()関数を提供していないため、地震計をテスターで実行することはできません.- -

Seismograph は、規制されたブローカー上でのみ正しく実行できます。
 規制されていないブローカーは通貨の不合理な不均衡を生み出し、それが地震計の不完全な結果につながる可能性があります。
(!) 規制されていないブローカーを使用する場合は、地震計を使用しないでください。

ある。 地震計とは
一. 地震計の発明者は、中央銀行の心理学を理解していた数学者・統計学者でした。
- プログラムを作るまたとない機会でした、ありがとうございました。

二. 正真正銘の先行指標。地震計は先行指標であり、本物で本物です(100%組み込みのMetaTrader指標を使用しません).* この概念は独創的であり、インターネット上で公開されたことはありません.- - - - -先行指標とは、何かが起こる前に初期の兆候を知ることを意味します。再塗装なし、遅延なし。

三. Marketquake検出器。
たとえば、火山の場合、地震計は火山が噴火する前に兆候を提供します。
市場での地震計の使用は、チャート上のバーが正常であるように見えても、市場地震がいつ発生するかを知らせることです。

 「嵐の前の静けさ」という言葉を聞いたことがあるように、地震計は嵐が来る前に教えてくれます。

四. ペアと時間枠。現在のバージョンでは、地震計はEURUSD、GBPUSD、USDCAD、AUDUSD、およびUSDCHFで機能し、M15とM30で最適な時間枠があります。- ただし、より多くの通知を受け取りたい場合は、M5を使用できます。ここでの時間枠は、地震計が市場地震をチェックする各時刻の距離を意味し、*そのスケールでデータバーを計算していません。   *セイズモグラは気配値表示から価格変動を読み取るためです。

イ.選択する時間枠は、bar.cの各変更で以前の結果を表示するためだけです。エントリーに最適な通貨は、その動きの特徴に応じてEURUSDとGBPUSDです。 - または、現在のバージョンで提供されている5つのペアを試すことができます。

d.また、地震計をペアごとに一度に複数の時間枠に配置することもできます。- 例:EURUSD - M5、M15、M30、H1。

五. スクリーンショットの垂直線をマーケットクエイクマーカーとして見ると、
インターネット上で一般的な他の方法よりも大きな機会が見られます。

六. 注:地震計は販売ではなく、貸し出しのみを目的としています。

イ. なぜ地震計はトレーダーに必要とされるのか。
一. 市場の動きに対する前向きな信頼の回復。
二. より良い取引習慣を構築することでリスクを軽減します。
なぜなら、トレーダーは地震計からの通知を受け取る前に取引ポジションを建てないからです。
三. 高精度で使いやすく、ユーザーフレンドリーです。

ウ. なぜ地震計をバックテストできないのか。
地震計の発明者は、国際的な銀行サービスの専門家による数学者および統計学者でした。彼らは、通貨を他の通貨と一致させる際の中央銀行の心理を理解しています。参考までに、2つの重要なことがあります。
一. 中央銀行には、自国通貨の自然な不均衡を見極める「方法」がある。彼らは遅かれ早かれそれを安定させるために介入するでしょう。
二. ある理由から、他の中央銀行が最初に意図的に異なる行動をとり、それによって他の通貨の不均衡を生み出し、最終的には他の中央銀行が何かをし、介入することを余儀なくされます。
三. 地震計は、すべての通貨の動きを綿密に監視しています。 市場地震が発生するとすぐに通知が送信されます。
一般的に、チャート上のバーのローソク足はいつものように普通に見えますが、その背後には地球の2つのプレートが衝突しているような強い引力があります。

そのために:
残念ながら、MT4のテスターはマルチペアと時間枠で同時に完全に動作することはできません.地震計には気配値表示が必要ですが、MetaTraderのテスターはそれを提供しません。
* Tester は OnTimer() も提供していません。

- - -


d. 地震計を使用する前の最初のステップ。
一. MT4にすべてのペアとすべての時間枠の完全な

データがあることを確認してください。- - - - 地震計には、データを更新する機能があります。 - 更新ボタンをクリックするだけで、地震計が自動的に更新を行います。
- - -

二. 最初の処理負荷を最適化するには、バー数オプションに妥当な数を入力するのが最善です。  たとえば、デフォルトの200バーまたは最大800バーを使用して、以前の結果を表示する場合 
* これは、最初に地震計をチャートに配置するときの最初のプロセスに影響します。

手記。価格が動くすべてのティックを処理するわけではないため、処理負荷は妥当です。地震計は、必要なときに特定の時間のみを自動的に処理します。
- - - - -
e. 入力パラメータ。
一. マーケットクエイク検出のスケール、デフォルトのオプションはスケール1です。 
これは、取得する最小スケールです。スケール1を選択すると、スケール1以上でマーケットクエイクが発生したときに通知が届きます。

二. グラフを表示するバーの数、デフォルトのオプションは200バーです。

三. チャートサイズ、デフォルトオプションは2です。

四. シンボルの接尾辞を自動チェックし、デフォルトのオプションはtrueです。
- ただし、必要に応じて、MT4のシンボルに従ってシンボルの接尾辞を入力できます。

五. 垂直線を描画し、デフォルトのオプションはtrueです。地震計が市場の地震を検出すると、チャート上の通知として最後のバーに新しい垂直線が配置されます。

六. 線の太さ、デフォルトは1です。
線を太くしたい場合は、2で塗りつぶすことができます。

七. データを更新するための表示ボタン(チャート上)で、デフォルトのオプションはtrueです。

八. サウンド、デフォルトオプションはtrueです。地震計が市場の揺れを感知すると、通知音を鳴らします。

この段階で、通知はオプションでカスタマイズできます。
九. プッシュ通知、デフォルト・オプションはtrueです。
十. 電子メール通知、デフォルトオプションはfalseです。
十一. チャート上の通知、デフォルトのオプションはfalseです。
- - -
おかげで、よろしくお願いします。

レビュー 2
pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

M Iqbal Akbar
3891
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

おすすめのプロダクト
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
インディケータ
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
インディケータ
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Signal From Level
Yaroslav Varankin
インディケータ
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Trend Strength Pro
Andri Maulana
インディケータ
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
インディケータ
[ZhiBiCCI]インディケータは全てのサイクル使用に適しており、そして全ての市場品種にも適しています。 [ZhiBiCCI]緑色の実線は強気の発散の逆転です。緑色の点線は古典的な強気の発散です。 [ZhiBiCCI]赤への実線は逆弱気の発散である。赤い点線は古典的な弱気の発散です。 [ZhiBiCCI]はパラメータ（アラート、メール送信、通知送信）で設定でき、（true）に設定するとインスタント信号をアラームウィンドウに送信し、Eメール、インスタントメッセージを送信できます。 パラメータ設定の説明 [displayAlert]：これはアラームスイッチで、trueに設定され、矢印が表示されればプロンプトに自動的に警告され、falseに設定されれば警告されません。 [sendmail_NO_OFF]：これはメールを送信するためのスイッチで、trueに設定します。矢印が表示されていればMT4で設定したメールボックスにメールを送信し、falseに設定されていればメールを送信しません。 [sendnotification_NO_OFF]：これはインスタントメッセージを送信するた
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
インディケータ
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
GeoWprPro
Georgij Komarov
インディケータ
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
インディケータ
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
インディケータ
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
VR Cub
Vladimir Pastushak
インディケータ
VR Cub は、質の高いエントリーポイントを獲得するためのインジケーターです。このインジケーターは、数学的計算を容易にし、ポジションへのエントリーポイントの検索を簡素化するために開発されました。このインジケーターが作成されたトレーディング戦略は、長年にわたってその有効性が証明されてきました。取引戦略のシンプルさはその大きな利点であり、初心者のトレーダーでもうまく取引することができます。 VR Cub はポジション開始ポイントとテイクプロフィットとストップロスのターゲットレベルを計算し、効率と使いやすさを大幅に向上させます。取引の簡単なルールを理解するには、以下の戦略を使用した取引のスクリーンショットを見てください。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] エントリーポイントの計算ルール ポジションをオープンする エントリーポイントを計算するには、VR Cub ツールを最後の高値から最後の安値までストレッチする必要があります。 最初
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Your good friend
Sergei Semenov
インディケータ
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
インディケータ
This Supply & Demand indicator uses a unique price action detection to calculate and measures the supply & demand area. The indicator will ensure the area are fresh and have a significant low risk zone. Our Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. Trading idea You may set pending orders along the supply & demand area. You may enter a trade directly upon price hit the specific area (after a rejection confirmed). Input parameters Signal - Set
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
インディケータ
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
インディケータ
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
インディケータ
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
インディケータ
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Night ghost
Dmitriy Kashevich
インディケータ
ナイト ゴースト - バイナリ オプションの矢印インジケーター。 これからのあなたの頼もしいアシスタントです！ 11 - チャートの再描画なし - すべての通貨ペアで大活躍！ -インジケータの精度は最大 90% (特に夜間) ・長時間の設定不要（バイナリーオプションに最適な設定） - 信号が遅れない - 現在のローソク足でのシグナルの出現 ・M1期にピッタリ(No More!) ・目に優しいキャンドルカラー（赤・青） -インストールされたアラート それを扱う： - 青い矢印は信号アップを示します -赤い下向き矢印 M1 以上のインジケーターをチャートに配置しないでください. シグナルの精度が低下します! インジケーターのスクリーンショットとビデオを見る
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
インディケータ
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
インディケータ
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
インディケータ
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Laser Trend
Nicolas Zouein
インディケータ
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
インディケータ
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
インディケータ
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
インディケータ
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
インディケータ
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
インディケータ
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
作者のその他のプロダクト
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
インディケータ
* 主要通貨のデータの信頼性を確保するため、ライブチャートのご利用を推奨いたします。 UEX Pure USD Euro Index とは： 英語での説明： https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Pure USD & Euro Indexで、外国為替市場の真の脈動を探りましょう。 — 世界で最も強力な2つの通貨間の隠れた強みと弱みを真に明らかにする革新的なインジケーターです。 EURUSDのような単一の通貨ペアに頼るのではなく、このツールは複数の主要通貨ペアにわたる米ドルとユーロの総合的なパフォーマンスを測定し、 真の市場センチメントを明確かつバランスよく把握します。 このインジケーターは、すべての主要USDおよびEuroペアのデータを組み合わせることで、 真の通貨変動を反映した同期インデックスチャートを構築します。 単一の通貨ペアの変動だけでなく、真の通貨変動を反映します。 ドルが優勢になった時、ユーロが反落した時、即座に通知を受け取り、 市場が反応する数分前に、両者のバランスが変化する局面を洞察できます。 このコンセ
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
インディケータ
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif MT5向けA2SR インジケーター：自動実需給（S/R）。 + 取引商品。 Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog 強力で信頼性が高く、時間を節約。よりスマートな取引判断を実現。 + EA互換オブジェクト。 主な利点 先行する実SRレベル（遅延やリペイントなし） 2014年以来、MT4で長年にわたり信頼性が実証されてきたA2SRが 、MetaTrader 5でも利用可能になりました。 価格がサポートレベルとレジスタンスレベルに到達する前に、実際のサポートレベルとレジスタンスレベルを特定できる、リペイントなしの先行インジケーターにより、トレー
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
インディケータ
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. A2SR とは何ですか ?   * 先行テクニカル指標です (塗り直しなし、ラグなし)。 -- ガイダンス : -- https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- そして https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR には、サポート (需要) とレジスタンス (供給) のレベルを決定する特別な手法があります。 ネットで見かける通常の方法とは異なり、A2SR は実際の SR レベルを決定する独自のコンセプトを持っています。 元の手法はインターネットから取得されたものではなく、インターネット上で公開されたこともありません。 A2SR は、取引スタイルに応じて SR レベルを自動選択します。 時間枠を変更しても、SR レベルはその位置にとどまります。 実際のSRは、使用する時間枠から取得されるわけではないため. A2SR
SR Key Breakout and Jump Levels
Yohana Parmi
4.7 (10)
インディケータ
Key Breakout and Jump/Fall levels. No lagging. No repaint. Trend line is useful for detecting pattern, which is intended for the triangle pattern, Support & Resistance lines, and as a breakout up or down line.  The trend lines are formed first before the price of the pair reach it. So it does not repaint.  Each line has a description, such as Support, Resistance, Current-Support as key breakout down, and Current-Resistance as a key breakout up.  Each broke out line turns into a new support or re
Trading Planner Semi Automated EA
Yohana Parmi
5 (7)
ユーティリティ
Semi Automated EA for working as your trading assistant. Overview Trading planner will make you act like professional traders in real markets. Before entering markets, they make a plan for their trades, screening out all opportunities in all time frames. Trading Planner can be used for all Time Frames (M1 ~ MN). Simply draw trendline as a trend and Support/Resistance . At this version , market opportunities will be taken by trendline using strategy of 1, 2, 3 . Simply draw the trendline by defin
Market Sentiment and Sideways level
Yohana Parmi
5 (3)
インディケータ
Ideally, this is we hope : The good numbers on news should make the related currency become stronger, and the bad numbers on news should make the related currency become weaker. But the fact is: The good numbers on news that has been written on the economic news calendar could not always instantly make the related currency become stronger. and vice versa, the bad numbers could not always instantly make the related currency become weaker. Before placing new position: We need to know which actuall
Trades Manager MT4
Yohana Parmi
5 (3)
ユーティリティ
What Trades Manager can do for your trades . Collect all order positions into one chart (pict. 1). All orders will be grouped by pair symbol , sum of order positions, lots, running pips, and profit/losses. All orders will be summarized and displayed at the bottom of the panel. You can set target profit, stop loss and placing stop-profit automatically to each order (pict. 4). From one chart, it will be easier to monitor and manage all orders without moving to another chart. The green color is sur
Trailing Master with Trading Buttons
Yohana Parmi
ユーティリティ
トレーリングマスターで、取引をコントロールしましょう。 スマートな取引をより安全に 直感的な操作で簡単に取引注文を実行。 その後はEAがすべての取引ポジションを管理します。 指先ひとつで正確な操作 +ボタンと-ボタンでロットサイズを簡単に調整できるため、取引管理を柔軟に行うことができます。 利益を最大化し、リスクを最小化 TSS（トレーリングストップ・サープラス）とTSL（トレーリングストップロス）機能は、ストップロスラインを自動調整し、利益を確保しながらリスクをリアルタイムで制限します。 ストレスフリーな取引 EAが、事前に設定したトレーリング管理ですべてのポジションを決済します。手動での追跡は不要です。 今すぐ始めて、より安全に取引しましょう！ すべての取引スタイル、特にスキャルパーやデイトレードには、トレーリングマスターが必要です。 Input Parameter Magic Number   (mgc) : Unique numbers as EA ID Confirmation   before close order(s) : Fill with 'true' if y
フィルタ:
pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

Yohana Parmi
11490
開発者からの返信 Yohana Parmi 2024.05.24 13:18
Thank you very much, - I really appreciate it. I will continue to develop this system in the future.
M Iqbal Akbar
3891
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

Yohana Parmi
11490
開発者からの返信 Yohana Parmi 2024.03.22 03:33
Thank you very much, - I really appreciate it.
I will continue to work hard in developing Seismograph and its EA.
レビューに返信