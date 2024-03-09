地震計マーケット

どのような取引方法であれ、流動性の低い市場への参入は避けたいものです。 地震計は、市場が上昇する前に市場に参入する適切なタイミングに役立ちます。

しかし、忙しいはずの市場時間帯にエントリーするようにしたにもかかわらず、流動性の低い市場に閉じ込められてしまう人が多いのが実情です。

数時間待った後、市場は急に賑わってきましたが...その結果、多くの人々が市場の反対の方向に進んでいることが判明しました。





浮動マイナスが長くかかるのを待たなければならない場合や、損切りやストップロスをしなければならない場合、本当に疲れます。

 商品説明を読む前にレンタルしないでください。 説明を読んだ後、地震計がどのようにあなたにとってよりよく機能するかを理解します.- - - - -地震計の動作基盤は気配値表示です.* MT4はバックテスターに気配値表示とOnTimer()関数を提供していないため、地震計をテスターで実行することはできません.- - Seismograph は、規制されたブローカー上でのみ正しく実行できます。

規制されていないブローカーは通貨の不合理な不均衡を生み出し、それが地震計の不完全な結果につながる可能性があります。

(!) 規制されていないブローカーを使用する場合は、地震計を使用しないでください。

ある。 地震計とは

一. 地震計の発明者は、中央銀行の心理学を理解していた数学者・統計学者でした。

- プログラムを作るまたとない機会でした、ありがとうございました。





二. 正真正銘の先行指標。地震計は先行指標であり、本物で本物です(100%組み込みのMetaTrader指標を使用しません).* この概念は独創的であり、インターネット上で公開されたことはありません.- - - - -先行指標とは、何かが起こる前に初期の兆候を知ることを意味します。再塗装なし、遅延なし。





三. Marketquake検出器。

たとえば、火山の場合、地震計は火山が噴火する前に兆候を提供します。

市場での地震計の使用は、チャート上のバーが正常であるように見えても、市場地震がいつ発生するかを知らせることです。





「嵐の前の静けさ」という言葉を聞いたことがあるように、地震計は嵐が来る前に教えてくれます。





四. ペアと時間枠。現在のバージョンでは、地震計はEURUSD、GBPUSD、USDCAD、AUDUSD、およびUSDCHFで機能し、M15とM30で最適な時間枠があります。- ただし、より多くの通知を受け取りたい場合は、M5を使用できます。ここでの時間枠は、地震計が市場地震をチェックする各時刻の距離を意味し、*そのスケールでデータバーを計算していません。 *セイズモグラは気配値表示から価格変動を読み取るためです。





イ.選択する時間枠は、bar.cの各変更で以前の結果を表示するためだけです。エントリーに最適な通貨は、その動きの特徴に応じてEURUSDとGBPUSDです。 - または、現在のバージョンで提供されている5つのペアを試すことができます。





d.また、地震計をペアごとに一度に複数の時間枠に配置することもできます。- 例:EURUSD - M5、M15、M30、H1。





五. スクリーンショットの垂直線をマーケットクエイクマーカーとして見ると、

インターネット上で一般的な他の方法よりも大きな機会が見られます。





六. 注:地震計は販売ではなく、貸し出しのみを目的としています。





イ. なぜ地震計はトレーダーに必要とされるのか。

一. 市場の動きに対する前向きな信頼の回復。

二. より良い取引習慣を構築することでリスクを軽減します。

なぜなら、トレーダーは地震計からの通知を受け取る前に取引ポジションを建てないからです。

三. 高精度で使いやすく、ユーザーフレンドリーです。





ウ. なぜ地震計をバックテストできないのか。

地震計の発明者は、国際的な銀行サービスの専門家による数学者および統計学者でした。彼らは、通貨を他の通貨と一致させる際の中央銀行の心理を理解しています。参考までに、2つの重要なことがあります。

一. 中央銀行には、自国通貨の自然な不均衡を見極める「方法」がある。彼らは遅かれ早かれそれを安定させるために介入するでしょう。

二. ある理由から、他の中央銀行が最初に意図的に異なる行動をとり、それによって他の通貨の不均衡を生み出し、最終的には他の中央銀行が何かをし、介入することを余儀なくされます。

三. 地震計は、すべての通貨の動きを綿密に監視しています。 市場地震が発生するとすぐに通知が送信されます。

一般的に、チャート上のバーのローソク足はいつものように普通に見えますが、その背後には地球の2つのプレートが衝突しているような強い引力があります。





そのために:

残念ながら、MT4のテスターはマルチペアと時間枠で同時に完全に動作することはできません.地震計には気配値表示が必要ですが、MetaTraderのテスターはそれを提供しません。

* Tester は OnTimer() も提供していません。





d. 地震計を使用する前の最初のステップ。

一. MT4にすべてのペアとすべての時間枠の完全な





データがあることを確認してください。- - - - 地震計には、データを更新する機能があります。 - 更新ボタンをクリックするだけで、地震計が自動的に更新を行います。

二. 最初の処理負荷を最適化するには、バー数オプションに妥当な数を入力するのが最善です。 たとえば、デフォルトの200バーまたは最大800バーを使用して、以前の結果を表示する場合

* これは、最初に地震計をチャートに配置するときの最初のプロセスに影響します。





手記。価格が動くすべてのティックを処理するわけではないため、処理負荷は妥当です。地震計は、必要なときに特定の時間のみを自動的に処理します。

e. 入力パラメータ。

一. マーケットクエイク検出のスケール、デフォルトのオプションはスケール1です。

これは、取得する最小スケールです。スケール1を選択すると、スケール1以上でマーケットクエイクが発生したときに通知が届きます。





二. グラフを表示するバーの数、デフォルトのオプションは200バーです。





三. チャートサイズ、デフォルトオプションは2です。





四. シンボルの接尾辞を自動チェックし、デフォルトのオプションはtrueです。

- ただし、必要に応じて、MT4のシンボルに従ってシンボルの接尾辞を入力できます。





五. 垂直線を描画し、デフォルトのオプションはtrueです。地震計が市場の地震を検出すると、チャート上の通知として最後のバーに新しい垂直線が配置されます。





六. 線の太さ、デフォルトは1です。

線を太くしたい場合は、2で塗りつぶすことができます。





七. データを更新するための表示ボタン(チャート上)で、デフォルトのオプションはtrueです。





八. サウンド、デフォルトオプションはtrueです。地震計が市場の揺れを感知すると、通知音を鳴らします。





この段階で、通知はオプションでカスタマイズできます。

九. プッシュ通知、デフォルト・オプションはtrueです。

十. 電子メール通知、デフォルトオプションはfalseです。

十一. チャート上の通知、デフォルトのオプションはfalseです。

