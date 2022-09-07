RelicusRoad Pro

素晴らしいバックテスト、驚異的な数字を伴うライブ口座実績の証明、そしてあらゆる場所での統計結果を備えたトレーディングインジケーターを購入したにもかかわらず、使用後に口座を破綻させてしまった経験は何度ありますか？

シグナルを単独で信用すべきではありません。なぜそのシグナルが最初に現れたのかを知る必要があります。そして、それがRelicusRoad Proが最も得意とすることです！

ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能


市場を見る新しい方法


RelicusRoadは、FX、先物、暗号通貨、株式、指数向けの「世界で最も強力で最高の取引インジケーター」であり、トレーダーが口座を成長させるために必要なすべての情報とツールを提供します。「テクニカル分析」と「取引計画」を提供し、「初心者」から「上級者」まで、「すべてのトレーダーの成功」を支援します。

これは、将来の市場を「予測」するのに十分な情報を提供する「主要な取引インジケーター」です。意味をなさない複数の異なるインジケーターをチャート上に表示するのではなく、「完全なソリューション」を信じています。これは、「シグナル」、「矢印」＋「プライスアクション」情報を表示する「オールインワンインジケーター」であり、「比類なく」、「非常に正確」です。

 

RelicusRoadは、機械学習（AI）技術を使用して、トレーダーが成功し、情報に基づいたトレーダーになるために必要な情報とツールを提供します。

 

先行指標による将来価格の予測

ほとんど「すべてのテクニカルインジケーターは遅行性」であり、すでに発生したことしか報告できません。したがって、価格がすでに推移した過去に確認できることしか示しません。私たちは「先行指標」が「再描画なし」で「将来の」価格を「予測」し、変更や再描画を引き起こす可能性のある遅行指標に過度に依存しないことを信じています。

遅行指標のみに基づいてポジションを取ることは、「お金を賭けるようなもの」です。ポジションを取ることを考える前に、市場を「理解」し、価格がどこで、そして「なぜ動くのか」を知る必要があると信じています。

RelicusRoadは、XAUUSD（金）、XAGUSD（銀）、EURUSD、GBPUSD、NASDAQ、GER30/US30、株式、指数、暗号通貨など、すべてのシンボルでまさにそれを行うのに役立ちます。

 

価格がどこへ向かう可能性があるかを理解するために必要なフレームワークを提供することで、エントリーははるかに正確で、的確で、知識に基づいたものになります。

 

初心者からプロまで対応するユーザーフレンドリーな市場分析と戦略

RelicusRoad Proは、ユーザーに完全な市場情報を一目で提供するように設計されています。「10年以上の取引経験」に基づき、ユーザーフレンドリーで直感的に開発されています。

さらに、RelicusRoadは、「初心者トレーダー」と「プロトレーダー」の両方にガイダンスとサポートを提供するトレーダーコミュニティに支えられています。このコミュニティには、「殿堂（Hall of Fame）」もあり、ポジティブなフィードバック と 日々の結果が共有され、ユーザーのモチベーションを高めるのに役立っています。

 

#MACとモバイルでも動作するため、外出先でも比類のない分析が可能で、いつでもどこでも価格を予測できます。

 

初心者向け注意事項: 数千人のトレーダーによって確認・検証された、Discordグループの「7つの実績ある戦略」から選択してください。

インジケーター＆機能:

1) ファンディングタレント / プロップファーム（7オプション）

2) 機械学習に基づく流動性レベル（出来高分析、ボリンジャー、TMA、プライスアクション）

3) シグナルライン 1 & 2（戦略に基づく）（RSI、ストキャスティクス、MACD、一目均衡表、パラボリックSARなど）

4) プライスアクションレベル（スマートマネーリーディングコンセプト）

5) ダイナミックリバーサルポイント（遅行性、高値、安値、HL、LL、HH、LH）

6) 日中高値/安値レベル（先行分析、スマートマネー）

7) デイリーピボットレベル（フィボナッチに基づく先行指標）

8) スキャルピングフィボナッチレベル（マーケットギャップ、フェアバリューギャップ）

9) サプライ＆デマンド（BOS、オーダーブロック、フェアバリューギャップ）

10) マルチタイムフレームサポート＆レジスタンスライン（オーダーブロック、プレミアム、ディスカウント）

11) シグナルクラウド（プライスアクション＆モメンタム）

12) フィボナッチリバーサルレベル（プライスアクション）

13) マルチタイムフレームトレンドバー（ADX＆パラボリックSAR）

14) 自動市場セッション時間（ニューヨーク、ロンドン、東京）

15) ローソク足タイマー（赤 = 市場閉鎖）

 

矢印:

1) スキャルピング矢印（2種類）

2) 反転矢印（流動性）

3) MAOトレンド矢印（MACD）

4) ローソク足パターン矢印（プライスアクション）

5) 注文履歴矢印

 

情報パネル:

1) サーバー時間、ローソク足タイマー

2) サーバー接続性および応答時間

3) スプレッド、ロットサイズ計算、オープンロット、オープンリスク

4) 口座全体のプラス残高率およびシンボルごとのプラス残高率

5) RSI、ストキャスティクス、ブルズ＆ベアーズ


**以下のビデオと画像をご覧ください**



Erwin Fonke
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

フィルタ:
レビューに返信