人工知能2020 - 進歩はあるのか？
ヤンデックスのアリスはカウントされるのか？
まあ、ほとんど...。記事にはもっと大きな筋書きがある。アリスは記憶力が乏しく、会話を話題や対話全体の経緯に合わせないのが悩み。彼女は、リクエストとアンサーというチャットボットの標準的な形式に固執しています。そのエンジンは、物理的な世界とは何の関係もない。つまり、ナレッジグラフ技術のヒントがないのです。話してみると、そう思えたんです。
会話型AIということであれば、店舗向けを含め、最近の販促ボットにはかなり実装されています。発売間近のモデルや店頭での設置は、顔を認識し、来客を覚え、会話の事実を記憶し（購入も）、それに応じて話す。これまでの最大の問題は、プロモボットが数人に囲まれ、同時に話をしようとするときです。これをやると吃驚することがあるんです。
そんな「プロモボッツ」と話す機会があればよかったのですが......）。
数年前、子供向けの展示会で残酷にも詐欺に遭いました。ロボットを巧みに操り、コミュニケーションの真似事をする少女がいたので、私は人工知能を信じました。私は、知能を持ったロボットと会話しているのだ、と目を疑いました。 後で家でググってみて、強い感動を覚えました。いい年した大人が、どうしてそんなに甘いの
真のAIを見極める最も簡単で効果的な方法は、例えば、日常のありふれた現象の物理的な原因を説明するような質問をすることです。「牛が飛べない物理的な理由を教えてください」。人間なら簡単に答えを見つけることができますが、チャットボットは正しく適切な説明をすることはできません。
これで、あなたがボットでないことを確信しました))ちなみに、より心理的なもの、おそらく精神医学的なものも含まれるでしょう。そして、物理的なものは、ちょっと別の次元にあるんです。ということは、あなたはボットではなく、宇宙人なのかもしれませんね))
AIが言語学に基づくものではなく、意味形式に基づくものであるならば、それ以上の説明が可能である。そして、この問題は原理的にはとっくに解決している。宣伝していないことが多く、公開討論に持ち込んでも、何の効果もない。誰も通常のロジックに単純に当てはめることはしない。
私が知る限り、AIの開発は人類に何の役にも立っていない。そして、間違っているのは、それを面白い、ワクワクすると思う人たちです。これらの技術は進歩しないほうがいいのです。
ちなみに、"手際のいい "アリスは、"どう思う？"みたいな感じで答えますね。
2017年のこのハブhttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ の記事に非常に感銘を受けました。3年経ちましたが、進捗は？会話型AIはどこにあるのか？なぜ、まだ見られていないのか、聞かれていないのか。このような技術は、機密扱いや隠蔽ができないものである。彼らは前進していないのでしょうか？
記事に目を通すと、まるで自分の考えを誰かが語りかけたものを読んでいるような感覚になりました。哲学のかけらもないことを除けば、それ以外のものへの理解度は桁外れです。だからこそ、「なぜ完成形がないのだろう...」と思うのです。哲学が足りないのか？）