人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 23

Artyom Trishkin 2020.06.20 09:22 #221

Sergey Chalyshev:実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。あなたの知性は人工的になったのです)

脳が箱の中に入っていて、他の人に使われている人というカテゴリーがあるんです。もうひとつは、自分で考え、判断できるカテゴリーです。

Aleksei Stepanenko 2020.06.20 09:29 #222

私が言いたいのは、「陰謀はない」ということです。みんな自分の興味のあることをやっている。ある人はロボットのアシスタントを作ろうとし、ある人は自然を再現し、知性を生み出す可能性を探ろうとしています。最も重要なのは、陰謀がないことです。それが言いたかったんです。

Maksim Neimerik 2020.06.20 09:58 #223

Vasiliy Vilkov:なんとなく、みんなが彼のことを話し、みんなが彼のことを議論しているのがメインなのですが...。

そんなことはないと思うのですが...。おそらく彼は、誰が自分について何を言おうが、あるいは誰かが自分について話すかどうかをまったく気にしていないのだろう。あの人はお金もあるし、趣味もあるし、ただ自分を否定しないだけなんです :)

Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:20 #224

Aleksei Stepanenko: 私が言いたいのは、「陰謀はない」ということです。みんな自分の興味のあることをやっている。ある人はロボットの助っ人を作ろうとし、ある人は自然を再現し、知性を生み出す可能性を探ろうとしています。最も重要なのは、陰謀がないことです。それが言いたかったんです。

映画に出てくるような陰謀を想定しているのでしょう。窓をカーテンで閉め切った奥の部屋で、ろうそくの明かりで、誓いを立てて、心臓に手を当てて。

そして単純な話、他人より力のある一部の人間が、その計画を全て他人に伝えない時点で、それはもう陰謀としか言いようがない。しかし、それも大したことではなく、誰もがやっていることであり、親は同じ子供に関しても、自分の計画をすべて子供に話すわけではありません。

Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:22 #225

Artyom Trishkin:脳が箱の中に入っていて、他の人に使われている人というカテゴリーがあるのです。もうひとつは、自分で考え、判断できるカテゴリーです。

ああ、そうであれば。しかし、自分の考えだと思わせるような管理は可能です。そして、今の時点では、自分の考えを自分の考えだと主張することは非常に難しい。

Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:24 #226

Sergey Chalyshev:実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。あなたの知能は人工知能になった )

そう、そしてサイコトロニック・ジェネレーターは中世以来、皇帝によって使われてきた。大衆的な祭り、行列、デモ、そして特に皇帝が支援する修道院などだ。

Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:26 #227

過激派なんでしょうね。読んだら、燃やす))

Aleksei Stepanenko 2020.06.20 10:28 #228

Dmitry Fedoseev:というくらいにシンプルです。

そういうことなんです。それは、セルゲイとの会話の一部でもあった。

Maksim Neimerik 2020.06.20 10:29 #229

Dmitry Fedoseev:ああ、そうであれば。しかし、「これは自分の考えだ」と思わせるように管理することは可能です。そして、今の時点では、自分の考えを自分の考えだと主張するのは非常に難しい。

ジャック・フレスコを見て...。人は自分の考えを持てないだけで、つまり自分で自分を考えているのであって、自分を取り巻く環境によって形成される世界観の範囲内で考えているのだと言う。思考は自分だけのものではない、ということになるが、陰謀が起こる理由はない...。

まあ、これは一人の男の意見なので、同意してもしなくてもいいんですけどね:)

Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:50 #230

Maksim Neimerik:ジャック・フレスコを見て...。人は自分の考えを持てないだけで、つまり自分で考えているのであって、周りの環境によって形成された世界観の範囲内で考えているのだと言うのです。思考は自分だけのものではない、ということになるが、陰謀が起こる理由はない...。まあ、単なる人の意見なので、賛成もできるし、反対もできるのですが:)

ジャック・フレスコには、確かに自分の考えがない。
実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。
テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。
あなたの知性は人工的になったのです)
脳が箱の中に入っていて、他の人に使われている人というカテゴリーがあるんです。もうひとつは、自分で考え、判断できるカテゴリーです。
なんとなく、みんなが彼のことを話し、みんなが彼のことを議論しているのがメインなのですが...。
そんなことはないと思うのですが...。おそらく彼は、誰が自分について何を言おうが、あるいは誰かが自分について話すかどうかをまったく気にしていないのだろう。あの人はお金もあるし、趣味もあるし、ただ自分を否定しないだけなんです :)
私が言いたいのは、「陰謀はない」ということです。みんな自分の興味のあることをやっている。ある人はロボットの助っ人を作ろうとし、ある人は自然を再現し、知性を生み出す可能性を探ろうとしています。最も重要なのは、陰謀がないことです。それが言いたかったんです。
映画に出てくるような陰謀を想定しているのでしょう。窓をカーテンで閉め切った奥の部屋で、ろうそくの明かりで、誓いを立てて、心臓に手を当てて。
そして単純な話、他人より力のある一部の人間が、その計画を全て他人に伝えない時点で、それはもう陰謀としか言いようがない。しかし、それも大したことではなく、誰もがやっていることであり、親は同じ子供に関しても、自分の計画をすべて子供に話すわけではありません。
ああ、そうであれば。しかし、自分の考えだと思わせるような管理は可能です。そして、今の時点では、自分の考えを自分の考えだと主張することは非常に難しい。
そう、そしてサイコトロニック・ジェネレーターは中世以来、皇帝によって使われてきた。大衆的な祭り、行列、デモ、そして特に皇帝が支援する修道院などだ。
というくらいにシンプルです。
そういうことなんです。それは、セルゲイとの会話の一部でもあった。
ジャック・フレスコを見て...。人は自分の考えを持てないだけで、つまり自分で自分を考えているのであって、自分を取り巻く環境によって形成される世界観の範囲内で考えているのだと言う。思考は自分だけのものではない、ということになるが、陰謀が起こる理由はない...。
まあ、これは一人の男の意見なので、同意してもしなくてもいいんですけどね:)
ジャック・フレスコには、確かに自分の考えがない。