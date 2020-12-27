人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 23

Sergey Chalyshev:

実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。

テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。

あなたの知性は人工的になったのです)

脳が箱の中に入っていて、他の人に使われている人というカテゴリーがあるんです。もうひとつは、自分で考え、判断できるカテゴリーです。

 
私が言いたいのは、「陰謀はない」ということです。みんな自分の興味のあることをやっている。ある人はロボットのアシスタントを作ろうとし、ある人は自然を再現し、知性を生み出す可能性を探ろうとしています。最も重要なのは、陰謀がないことです。それが言いたかったんです。
 
Vasiliy Vilkov:

なんとなく、みんなが彼のことを話し、みんなが彼のことを議論しているのがメインなのですが...。

そんなことはないと思うのですが...。おそらく彼は、誰が自分について何を言おうが、あるいは誰かが自分について話すかどうかをまったく気にしていないのだろう。あの人はお金もあるし、趣味もあるし、ただ自分を否定しないだけなんです :)

 
Aleksei Stepanenko:
映画に出てくるような陰謀を想定しているのでしょう。窓をカーテンで閉め切った奥の部屋で、ろうそくの明かりで、誓いを立てて、心臓に手を当てて。

そして単純な話、他人より力のある一部の人間が、その計画を全て他人に伝えない時点で、それはもう陰謀としか言いようがない。しかし、それも大したことではなく、誰もがやっていることであり、親は同じ子供に関しても、自分の計画をすべて子供に話すわけではありません。

 
Artyom Trishkin:

脳が箱の中に入っていて、他の人に使われている人というカテゴリーがあるのです。もうひとつは、自分で考え、判断できるカテゴリーです。

ああ、そうであれば。しかし、自分の考えだと思わせるような管理は可能です。そして、今の時点では、自分の考えを自分の考えだと主張することは非常に難しい。

 
Sergey Chalyshev:

そう、そしてサイコトロニック・ジェネレーターは中世以来、皇帝によって使われてきた。大衆的な祭り、行列、デモ、そして特に皇帝が支援する修道院などだ。

 
過激派なんでしょうね。読んだら、燃やす))
 
Dmitry Fedoseev:

というくらいにシンプルです。

そういうことなんです。それは、セルゲイとの会話の一部でもあった。

 
Dmitry Fedoseev:

ジャック・フレスコを見て...。人は自分の考えを持てないだけで、つまり自分で自分を考えているのであって、自分を取り巻く環境によって形成される世界観の範囲内で考えているのだと言う。思考は自分だけのものではない、ということになるが、陰謀が起こる理由はない...。

まあ、これは一人の男の意見なので、同意してもしなくてもいいんですけどね:)

 
Maksim Neimerik:

ジャック・フレスコには、確かに自分の考えがない。

