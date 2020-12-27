人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...74 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:49 #151 皮肉の匂いがする！ここで皆さんをバラバラにします :-)))))) 削除済み 2020.06.19 14:52 #152 Vitaliy Maznev:私は別の方向から考えていますよ、アレクサンダー。フーバーで劣勢に立たされるのは悲しい...。 私はあなたにとって、とても愚かな人間です。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 14:54 #153 知性」や「AI」は、現実とはほとんど関係のない創作された概念である。用語は似ていますね。類似性とは、相関関係があるように見えて、実はそうでない場合です。それはこちらも同じです。AIに関する記述と脳の働きに相関がないのと同じように、知能に関する記述と脳の働きに相関がないのです。 Vitaliy Maznev 2020.06.19 14:55 #154 Alexsandr San:私はあなたにとって、とても愚かな人間です。 悪く思わないでください。一般的な意味で言ったのであって、あなたのことを指して言ったのではありません。あなたが中立的な言葉を個人的な侮辱と受け取ったのはこれで2回目です。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 14:56 #155 Alexsandr San:私はあなたにとって非常に愚かです！？ 判断しないでください、あなたは判断されることはありません。 くっそー、俺も酔ってる))))それはいいことだ)気持ちは大丈夫、深ければ深いほど良い世界です))) 削除済み 2020.06.19 14:58 #156 Vitaliy Maznev:悪く思わないでください。私は、一般的な意味での主義主張として表現したのであって、あなたについて言及したわけではありません。中立的な言葉を個人的な侮辱と受け取るのは2度目ですね。 ありがとうございます！私に対して否定的な意見だと思っていました。 Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:58 #157 Valeriy Yastremskiy:やばい、私も酔っている))))それはいいことだ)気持ちいい！深まるほどいい世界))) ブサヨが湧いてるなぁwでも、誰も私に聞いてくれない。それが心配で心配で......。どちらかといえば!!!! Vitaliy Maznev 2020.06.19 14:59 #158 Alexsandr San:ありがとうございます！私に対して否定的な意見だと思っていました。 そんなことはなかった。私は、あなたの予想やコメントを普通に読んでるので大丈夫です。ただ、そういう意味では、本当に見ている方向が違うんです。じゃあ、今度、私があなたに言い寄ってると思ったら、フーバーさんに聞いてみてください。:) Maksim Neimerik 2020.06.19 15:01 #159 論争から少し気をそらすよ:)以前のコメントで、このスレッドのどこかに「ボルツマン脳」についての話がありましたが...。少し読んでみると、「無限猿の定理によれば、タイプライターのキーを無限に打つ抽象的な猿は、ある時点で与えられたテキストをタイプすることになる / © Wikipedia/New York Zoological Society」という提案に行き当たりました。 どうしても気になるので、n行目をn文字でランダムに入力するスクリプトをスケッチしてみたところ...。この結果は、これが非常に、非常にありえない仮定であることを示唆している:)誰が考えているのか？ ファイル: Writer.mq4 6 kb 削除済み 2020.06.19 15:01 #160 Vitaliy Maznev:そんなことは、これまで一度もなかった。私は、あなたの予想やコメントを普通に読んでるので大丈夫です。ただ、そういう意味では、本当に見ている方向が違うんです。だから、もし今度私があなたを振り回していると思ったら、フーバーがあなたの頭にその考えを植え付けたかどうか尋ねてみてください。:) ありがとうございます、......普通の人と話すのはいいものですね。 1...91011121314151617181920212223...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は別の方向から考えていますよ、アレクサンダー。フーバーで劣勢に立たされるのは悲しい...。
私はあなたにとって、とても愚かな人間です。
私はあなたにとって、とても愚かな人間です。
悪く思わないでください。一般的な意味で言ったのであって、あなたのことを指して言ったのではありません。あなたが中立的な言葉を個人的な侮辱と受け取ったのはこれで2回目です。
私はあなたにとって非常に愚かです！？ 判断しないでください、あなたは判断されることはありません。
くっそー、俺も酔ってる))))それはいいことだ)気持ちは大丈夫、深ければ深いほど良い世界です)))
悪く思わないでください。私は、一般的な意味での主義主張として表現したのであって、あなたについて言及したわけではありません。中立的な言葉を個人的な侮辱と受け取るのは2度目ですね。
ありがとうございます！私に対して否定的な意見だと思っていました。
やばい、私も酔っている))))それはいいことだ)気持ちいい！深まるほどいい世界)))
ありがとうございます！私に対して否定的な意見だと思っていました。
そんなことはなかった。私は、あなたの予想やコメントを普通に読んでるので大丈夫です。ただ、そういう意味では、本当に見ている方向が違うんです。じゃあ、今度、私があなたに言い寄ってると思ったら、フーバーさんに聞いてみてください。:)
論争から少し気をそらすよ:)以前のコメントで、このスレッドのどこかに「ボルツマン脳」についての話がありましたが...。少し読んでみると、「無限猿の定理によれば、タイプライターのキーを無限に打つ抽象的な猿は、ある時点で与えられたテキストをタイプすることになる / © Wikipedia/New York Zoological Society」という提案に行き当たりました。
どうしても気になるので、n行目をn文字でランダムに入力するスクリプトをスケッチしてみたところ...。この結果は、これが非常に、非常にありえない仮定であることを示唆している:)誰が考えているのか？
そんなことは、これまで一度もなかった。私は、あなたの予想やコメントを普通に読んでるので大丈夫です。ただ、そういう意味では、本当に見ている方向が違うんです。だから、もし今度私があなたを振り回していると思ったら、フーバーがあなたの頭にその考えを植え付けたかどうか尋ねてみてください。:)
ありがとうございます、......普通の人と話すのはいいものですね。